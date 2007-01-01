Спектакль про сантехника: чем ещё будет удивлять в этом сезоне Калужский театр кукол

Художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Алешко стал гостем студии радиостанции «Комсомольская правда – Калуга».

Разговор в прямом эфире прошел в четверг, 31 октября.

Чем удивит в этом сезоне Калужский театр кукол, зачем взрослому человеку ходить на кукольные спектакли, как прошел всероссийский фестиваль «Театральный причал», - эти и другие темы стали предметом беседы.

В Калуге театр кукол официально появился 21 октября 1992 года. В октябре нынешнего года коллектив отметил 32-й день рождения.

30 лет играет ёжика

- Алексей, есть в репертуаре театра спектакли долгожители. Один из них – «Гусенок Дорофей». Как удается сохранить его столько лет?

- Этот спектакль, действительно, стал уже нашей легендой. Он идет на нашей сцене уже 30 лет. Несколько лет назад, как самому долгоиграющему спектаклю, мы дарили шуточные дипломы. В этом спектакле играли практически все наши актеры. А один – заслуженный артист Калужской области Дмитрий Каев все эти 30 лет играет в нем ёжика.

Спектакль живет и это очень здорово. Он не теряет актуальности и популярности. Очень простой, добрый, поучительный.

- За эти 30 лет, наверняка, сами куклы уже менялись?

- Конечно, куклы — это полноценные артисты, которые тоже каждый день выходят на сцену, и, конечно, увы, стареют иногда, в отличие от наших замечательных артистов.

Мы периодически в фойе обновляем наши выставки и стараемся выставить различных кукол, вышедших на пенсию.

Это очень интересно, как в сказку сразу попадаешь.

- Сейчас, когда закончилась череда переездов и театр обрел свое здание, стало возможным развернуться?

- Конечно! Мы же помимо спектаклей сейчас приглашаем зрителей на творческие встречи, у нас появилось очень много форматов.

К примеру, когда мы отмечали нынешний день рождения, то помимо спектакля «12 стульев» устроили веселый аукцион ненужных вещей в антракте.

А перед этим, на утреннем детском спектакле мы выходили с куклами, я выходил тоже, мы разыгрывали пригласительные уже с малышами.

Театр не только для детей

- В последние годы в Калужском театре кукол стали появляться спектакли для взрослых. Это дань моде?

- Ни в коем случае! Вы знаете, я считаю важным не делить искусство на кукольное, драматическое, музыкальное. Важно, что зритель любит театр и ходит в театр.

Я хочу, чтобы взрослый человек, придя на спектакль с ребенком, не нес некую повинность, а тоже расслабился и посмотрел этот спектакль, А не так, знаете, пришёл, посадил, ну ладно, ребёнок смотрит, а мы как бы, ну, в телефоне посижу.

Очень важно беречь в себе внутреннего ребёнка, потому что без этого сегодня никак. А спектакли для взрослых, они очень помогают расширить возраст наших зрителей.

- А актёрам интересно играть взрослые спектакли? Есть какая-то разница между детским и взрослым?

- Это очень важно. Ведь вы же понимаете, любой актёр, он, в хорошем смысле, амбициозен. И когда ты много лет работаешь, играя Зайца или Ёжика, то на самом деле хочется сыграть что-то большее. Хочется.

И, конечно, здесь важен тренинг, выход в живой план. Взрослый репертуар — это, на самом деле, любая работа актёрская, она идёт в копилку актерскую, расширяет твой багаж.

Команда театра на городском карнавале.

Чем будем удивлять?

- Какие премьеры ждут зрителя Калужского театра кукол в этом сезоне?

- Сейчас у нас в работе спектакль о Шуне для семейного просмотра - «Сказка с рябиновой ветки». Это современная литература, автор Екатерина Панфилова. Премьера запланирована на 30 ноября.

После Нового года, для деток покажем новую сказку «Мёрзни, мёрзни, мёрзни, волчий хвост». А параллельно мы будем выпускать спектакль для взрослых, который называется «Сантехники. Его кот, жена и другие приключения». По произведению Славы Солдатенко. Премьера намечена на весну.

Сейчас мы ещё готовим спектакль-игру для детей «Вкус калужского гостеприимства». Про калужское тесто. Он будет идти не в зале, а в нашем уютном фойе. Дети будут искать рецепт калужского счастья.

- А сколько всего сегодня спектаклей в репертуаре театра?

- Всего в репертуаре 38 спектаклей. Из них взрослых всего пять.

«Декамерон», «Двенадцать стульев», «Ночь перед Рождеством», «Кабаре секонд-хенд», «Рассказ толстого мальчика».

- Маловато взрослых…

- Вы знаете, здесь такой спорный вопрос, потому что мы детей не можем бросить. Это наша основная целевая аудитория, но при этом взрослым зрителям мы всегда очень рады и, как всегда, мы «без вас не начинаем».

Хочется, чтобы взрослый зритель пришёл. Конечно, мы эту историю расширяем, масштабируем.

Про «Театральный причал»

- В этом году Калужский театр кукол осилил многомесячный марафон. Речь про Всероссийский фестиваль «Театральный причал». Сколько театров приезжало в Калугу?

- Очень крутая история получилась. Мы написали грант, и Президентский фонд культурных инициатив нашу инициативу поддержал.

Когда стали уже вести конкретные разговоры с театрами, поняли, что одной нашей небольшой сцены с залом на сотню мест мало. Договорились с драмтеатром, с инновационным культурным центром, ещё с рядом площадок.

К нам в итоге из 17 регионов России приехал 21 театральный коллектив. Всего было показано 78 спектаклей. Тюмень, Екатеринбург, Петрозаводск, Мытищи, Кострома, Санкт-Петербург, я сейчас, к сожалению, всех не вспомню. Эти коллективы в течение года показывали свои спектакли, а спектакли были вплоть до номинированных на «Золотую маску».

Кострома вообще на плотах приплывала на водохранилище наше Яченское. Яркое было представление очень яркое.

На церемонии закрытия фестиваля "Театральный причал".

Начинался фестиваль в день города и заканчивался в день города, вот такой подарок Калуге.

- Организовать и провести такое вероятно стоило неимоверных усилий?

- Да, привезти, разместить, накормить, разные площадки, - проблем было очень много, но мы справились. Я очень рад, как сработала команда театра. Мы выступили единым механизмом. Каждый стоял на своём посту.

- Когда вторая навигация «Причала»?

- Очень хотелось бы повторить, но вы понимаете, эта история такая трудоёмкая, и затратная. Поэтому необходимо вновь писать грант – это единственный выход. 0+