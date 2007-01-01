Зачем калужские чиновники предлагают поиграть в города и спрашивают про рыбу

Городской голова Калуги в четверг, 31 октября, попросил горожан зайти на сайт Госуслуг и ответить на вопрос, куда потратить 50 млн. рублей.

Речь идет о полученных городом средствах после победы во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Зайдя на сайт и приняв участие в этом опросе, мы заинтересовались, а о чем еще спрашивают калужан наши чиновники?

Изучив список региональных опросов, сначала сильно удивились, а потом немного повеселились и много понедоумевали.

Некоторые из вопросов власть предержащих к жителям Калужской области невольно вызвали встречный вопрос: «А зачем вообще спрашивать об этом?»

Еще более углубившись в список опросов, пришли в некое замешательство относительно целесообразности некоторых из них. По большей части потому, что они больше напоминают не исследования общественного мнения, а некое креативное творчество блондинистых истаграмщиц и прочих СММщиков.

В ходе изучения Госуслуг мы вспомнили, что и в официальных телеграм-каналах различных ведомств и районных администраций тоже не раз встречали сообщения, которые вызывали схожие чувства.

Пользуясь случаем, прошлись и по ним.

В итоге у нас получился не просто обзор опросов населения власть предержащими с целью принятия максимально эффективных решений, а чиновничьего креатива на тему обратной связи власти с народом в целом.

Почем рыбу брали?

Госуслуги, конечно же, серьезный портал для общения власти путем задавания вопросов населению. Миллиарды бюджетных рублей были истрачены на его создание и модернизацию. Сотни программистов трудились над тысячами станиц компьютерных кодов.

И как же используют чиновники Калужской области тот его функционал, который призван узнать чаяния народа? То, чем он живет и дышит?

Например, на Госуслугах, калужские чиновники спрашивают простой люд: «Где вы обедаете?» На этот вопрос ответило четыре человека.

Или еще вопрос: «Как часто вы покупаете рыбу и рыбную продукцию?» Ответило 148 человек.

Вопрос явно из области психиатрии: «Что Вы предпринимаете, если видите, что бездомное животное страдает?». На момент публикации на него ответили 230 человек.

А вот на вопрос: «Где вы делаете покупки?», - ответило всего два человека.

Еще один странный опрос: «Стоит ли заводить домашнее животное в многоквартирном доме?» И, видимо, от того же автора: «На сколько трудно содержать животных в многоквартирном доме?»

Есть в опросах от калужского чиновничества не только странные вопросы, но и варианты ответов, которые вызывают недоумение и целый сонм новых вопросов.

Например, на уже упомянутый вопрос: «Что Вы предпринимаете, если видите, что бездомное животное страдает?» Среди вариантов ответа предлагается отметить:

Всячески стараюсь помочь;

Ничего не делаю;

Сочувствую;

Другое.

А что подразумевает это вот «Другое»? И как в контексте опроса понимать вариант «Сочувствую»? Стою перед страдающим животным со скорбным видом?

А всячески стараться помочь ему, при это не сочувствуя, – такое возможно?

После таких примеров возникает встречный вопрос к составителям. А стоило ли государству тратить огромные средства для того, чтобы в итоге какой-то сотрудник бюджетного учреждения спрашивал жителя Калужской области о том, где он рыбу покупает и что при виде страдающих животных делает?

Какие такие решения будут приниматься на основании этих срезов общественного мнения?

А давайте поиграем в города

Еще одно место приложения творчества бюджетных работников с целью получить обратную связь от людей – официальные страницы ведомств и районов области в социальных сетях.

Мы просмотрели их и оказалось, что районные и министерские работники бюрократического пера по большей части делают это не через опросы, а через интерактив.

Ели хотите вдоволь повеселиться, то зайдите на их страницы в выходной день. В калужском телеграме просто россыпь информационных бриллиантов.

К примеру, администрация Малоярославецкого района предлагает зашедшим на ее официальную страницу «Угадать слова, которые мы спрятали».

Администрация Жуковского района пишет: «Вспоминаем и пишем слова, в которых встречаются буквы «В» и «У».

А страница регионального минсельхоза уже которую неделю пиарит… шоу «Практиканты», обращаясь к читателям с вопросом, а смотрели ли они его? Результат этих опросов – ноль комментариев.

Администрация Сухиничского района начинает развлекаться уже в пятницу: «Сегодня пятница, и это значит, что пришло время развлекаться. Создадим новые эмодзи!»

При этом, невозможно представить, что, к примеру, как какой-нибудь уважаемый глава администрации, с утра до ночи решающий нескончаемую кучу районных вопросов от коммуналки до социалки вдруг в выходной день садится у компьютера и пишет: «Дружок, а давай поиграем в города?! Погнали, милый!»

Блондинкам тут не место

Конечно же, все эти страницы ведут специально поставленные люди, а не первые лица.

И если некоторые очевидные глупости в телеграме можно понять, посмеяться и простить, то на Госуслугах, результаты опросов которых влияют на принятие решений, отражающихся на жизни всех нас, условным блондинкам все-таки не место. Разве что только в числе участников опросов, а не составителей.

И пояснения вариантам сочувствия к страдающим животным от составителей опросов все-таки очень хотелось бы получить. Что вы имели ввиду?

А ваши версии, уважаемые читатели, вы можете оставлять в комментариях.

И какую рыбу покупаете – тоже давайте туда.

Да что уж там мелочиться. Ваши страдальческие рассказы о муках содержания домашних животных в многокватрирных домах тоже ждем. Пишите, не стесняйтесь!