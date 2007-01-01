За нелегалов будут сажать на 15 лет: калужский министр прокомментировал новые законы
Он затрагивает широкий спектр правонарушений в сфере миграционной политики - от фиктивных сертификатов для мигрантов до укрывательства террористических ячеек.
Необходимые изменения в ближайшее время будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Событие мы попросили прокомментировать министра внутренней политики Калужской области Олега КАЛУГИНА.
- Олег Анатольевич, какие положительные перемены может ждать регион после принятия законопроекта?
Калужская область давно предлагала вывести вопрос об ответственности за проблемы миграционного плана из муниципального, а потом и из регионального на федеральный уровень. Нельзя говорить, что какой-то конкретный регион будет в выигрыше. Вся Россия выиграет от этих законодательных инициатив.
Но это только старт. Мы в начале большого пути, и надеюсь, что он будет продолжен.
Потому что меры, которые теперь у нас есть, затрагивают в основном сферу ответственности. Этого мало, это даже не полумеры, а лишь борьба со следствиями. А нам нужна борьба с причинами.Кстати, и председатель Госдумы Вячеслав Володин, и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поддержали необходимость принятия законопроекта о запрете мигрантам привозить к нам свои семьи.
По-хорошему с этого надо было начинать, но то, что начали со сферы ответственности, тоже хорошо. Главное, чтобы было продолжение - законопроекты, которые не просто улучшают ситуацию, но и решают проблему миграции кардинально, а такие системные решения лежат в другой плоскости.
- Какие еще системные рычаги можно применить?
- Буквально неделю назад Владислав Шапша на съезде «Царьграда» объявил, что в Калужской области готовится законопроект, который фактически сделает невозможными «резиновые квартиры». Вот это уже системная вещь, а не просто усиление ответственности, увеличение штрафов, сроков наказания и так далее. Это и есть борьба с причинами.
Вы представьте, сколько потенциальных незаконных мигрантов просто не смогут воспользоваться этой лазейкой, когда она будет перекрыта.
А ведь рецепт, предложенный нашим губернатором достаточно прост: запретить прописывать и регистрировать у себя в квартире иностранца, если площадь этой квартиры по нормативу не позволяет это сделать - и всё.
- В 2022 году калужский губернатор объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников. Дало ли это ожидаемый эффект?
- Ограничительные меры коснулись отмены упрощенного получения гражданства для мигрантов, а также запрета работать в ряде отраслей – торговле, общепите, пассажироперевозках, кадровых службах и т.д.
Это привело к ощутимым результатам, о которых губернатор неоднократно говорил, подтверждая цифрами.
Но принимать такие меры в рамках одной лишь Калужской области недостаточно. Пока мы наводим порядок у себя, другие регионы продолжают штамповать российские паспорта и выдавать их мигрантам. Поэтому проблему можно решить только в масштабах России, это в основном федеральная компетенция.
Наша справка
Какие изменения внесут в уголовный кодекс
- от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 млн руб - за организацию незаконной миграции, реализованную организованной группой для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений;
- нижняя граница от 2 лет и штраф до 500 тыс руб – за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства;
- от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб, если при этом использовались поддельные документы;
- до 5 лет – за фиктивную прописку или постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства;
- от 2 до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей - за подделку и оборот документов.
Кроме того, при совершении иностранцем преступления, незаконное нахождение на территории РФ будет считаться отягчающим обстоятельством.
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