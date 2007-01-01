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За нелегалов будут сажать на 15 лет: калужский министр прокомментировал новые законы

До 15 лет тюрьмы теперь будут давать за преступления в сфере миграционного права - соответствующий законопроект принят на этой неделе Государственной Думой РФ.
Михаил Тырин
13:39 сегодня
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Фото создано нейросетью Кандинский 3.1
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Он затрагивает широкий спектр правонарушений в сфере миграционной политики - от фиктивных сертификатов для мигрантов до укрывательства террористических ячеек.

Необходимые изменения в ближайшее время будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Событие мы попросили прокомментировать министра внутренней политики Калужской области Олега КАЛУГИНА.

- Олег Анатольевич, какие положительные перемены может ждать регион после принятия законопроекта?

Олег Калугин, Олег Калугин,
министр внутренней политики Калужской области

Калужская область давно предлагала вывести вопрос об ответственности за проблемы миграционного плана из муниципального, а потом и из регионального на федеральный уровень. Нельзя говорить, что какой-то конкретный регион будет в выигрыше. Вся Россия выиграет от этих законодательных инициатив.

Но это только старт. Мы в начале большого пути, и надеюсь, что он будет продолжен.

Потому что меры, которые теперь у нас есть, затрагивают в основном сферу ответственности. Этого мало, это даже не полумеры, а лишь борьба со следствиями. А нам нужна борьба с причинами.Кстати, и председатель Госдумы Вячеслав Володин, и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поддержали необходимость принятия законопроекта о запрете мигрантам привозить к нам свои семьи.

По-хорошему с этого надо было начинать, но то, что начали со сферы ответственности, тоже хорошо. Главное, чтобы было продолжение - законопроекты, которые не просто улучшают ситуацию, но и решают проблему миграции кардинально, а такие системные решения лежат в другой плоскости.

 - Какие еще системные рычаги можно применить?

- Буквально неделю назад Владислав Шапша на съезде «Царьграда» объявил, что в Калужской области готовится законопроект, который фактически сделает невозможными «резиновые квартиры». Вот это уже системная вещь, а не просто усиление ответственности, увеличение штрафов, сроков наказания и так далее. Это и есть борьба с причинами.

Вы представьте, сколько потенциальных незаконных мигрантов просто не смогут воспользоваться этой лазейкой, когда она будет перекрыта.

А ведь рецепт, предложенный нашим губернатором достаточно прост: запретить прописывать и регистрировать у себя в квартире иностранца, если площадь этой квартиры по нормативу не позволяет это сделать - и всё.

- В 2022 году калужский губернатор объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников. Дало ли это ожидаемый эффект?

- Ограничительные меры коснулись отмены упрощенного получения гражданства для мигрантов, а также запрета работать в ряде отраслей – торговле, общепите, пассажироперевозках, кадровых службах и т.д.

Это привело к ощутимым результатам, о которых губернатор неоднократно говорил, подтверждая цифрами.

Но принимать такие меры в рамках одной лишь Калужской области недостаточно. Пока мы наводим порядок у себя, другие регионы продолжают штамповать российские паспорта и выдавать их мигрантам. Поэтому проблему можно решить только в масштабах России, это в основном федеральная компетенция.

Наша справка

Какие изменения внесут в уголовный кодекс

  • от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 млн руб - за организацию незаконной миграции, реализованную организованной группой для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений;
  • нижняя  граница от 2 лет и штраф до 500 тыс руб – за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства;
  • от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб, если при этом использовались поддельные документы;
  • до 5 лет – за фиктивную прописку или постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства;
  • от 2 до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей - за подделку и оборот документов.

Кроме того, при совершении иностранцем преступления, незаконное нахождение на территории РФ будет считаться отягчающим обстоятельством.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

...
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В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
10:40 сегодня
3 3028
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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10:39 сегодня
4 4216
Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

...
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В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
10:19 сегодня
5 1854
Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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1 954
Василёк

это далеко не вчера произошло.

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Василёк

отлично от чего он себя показал ? пешеходов на них видно только хуже.

...
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1 778
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ээто мужик переодеты в бабу на фотке ? нет ли тут пропаганды лгбт ?

...
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Василёк

у мчс с прогнозами не заладилось))) зарнее даже дождь не могут предсказать. выбрали новую тактику: предупреждать о шторме - после грозы; о гололеде - после массового дтп! Отлично. ОЧень полезная организация. Как бы мы без нее выжили - не представляю.

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Василёк

на предидущей "обновленной" вывеске уже половина не светится. А старую куда дели ? Продали за кругленькую сумму на аукционе для совколюбов ?

...
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10:02 сегодня
3 2170
Василёк

а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

...
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1 1234
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