За нелегалов будут сажать на 15 лет: калужский министр прокомментировал новые законы

До 15 лет тюрьмы теперь будут давать за преступления в сфере миграционного права - соответствующий законопроект принят на этой неделе Государственной Думой РФ.

Он затрагивает широкий спектр правонарушений в сфере миграционной политики - от фиктивных сертификатов для мигрантов до укрывательства террористических ячеек.

Необходимые изменения в ближайшее время будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Событие мы попросили прокомментировать министра внутренней политики Калужской области Олега КАЛУГИНА.

- Олег Анатольевич, какие положительные перемены может ждать регион после принятия законопроекта?

Олег Калугин,

министр внутренней политики Калужской области Калужская область давно предлагала вывести вопрос об ответственности за проблемы миграционного плана из муниципального, а потом и из регионального на федеральный уровень. Нельзя говорить, что какой-то конкретный регион будет в выигрыше. Вся Россия выиграет от этих законодательных инициатив.

Но это только старт. Мы в начале большого пути, и надеюсь, что он будет продолжен.

Потому что меры, которые теперь у нас есть, затрагивают в основном сферу ответственности. Этого мало, это даже не полумеры, а лишь борьба со следствиями. А нам нужна борьба с причинами.Кстати, и председатель Госдумы Вячеслав Володин, и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поддержали необходимость принятия законопроекта о запрете мигрантам привозить к нам свои семьи.

По-хорошему с этого надо было начинать, но то, что начали со сферы ответственности, тоже хорошо. Главное, чтобы было продолжение - законопроекты, которые не просто улучшают ситуацию, но и решают проблему миграции кардинально, а такие системные решения лежат в другой плоскости.

- Какие еще системные рычаги можно применить?

- Буквально неделю назад Владислав Шапша на съезде «Царьграда» объявил, что в Калужской области готовится законопроект, который фактически сделает невозможными «резиновые квартиры». Вот это уже системная вещь, а не просто усиление ответственности, увеличение штрафов, сроков наказания и так далее. Это и есть борьба с причинами.

Вы представьте, сколько потенциальных незаконных мигрантов просто не смогут воспользоваться этой лазейкой, когда она будет перекрыта.

А ведь рецепт, предложенный нашим губернатором достаточно прост: запретить прописывать и регистрировать у себя в квартире иностранца, если площадь этой квартиры по нормативу не позволяет это сделать - и всё.

- В 2022 году калужский губернатор объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников. Дало ли это ожидаемый эффект?

- Ограничительные меры коснулись отмены упрощенного получения гражданства для мигрантов, а также запрета работать в ряде отраслей – торговле, общепите, пассажироперевозках, кадровых службах и т.д.

Это привело к ощутимым результатам, о которых губернатор неоднократно говорил, подтверждая цифрами.

Но принимать такие меры в рамках одной лишь Калужской области недостаточно. Пока мы наводим порядок у себя, другие регионы продолжают штамповать российские паспорта и выдавать их мигрантам. Поэтому проблему можно решить только в масштабах России, это в основном федеральная компетенция.

Наша справка

Какие изменения внесут в уголовный кодекс

от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 млн руб - за организацию незаконной миграции, реализованную организованной группой для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений;

лишения свободы и штраф от 3 до 5 млн руб - за организацию незаконной миграции, реализованную организованной группой для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений; нижняя граница от 2 лет и штраф до 500 тыс руб – за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства;

и штраф до 500 тыс руб – за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства; от 5 до 10 лет и штраф до 1 млн руб, если при этом использовались поддельные документы;

и штраф до 1 млн руб, если при этом использовались поддельные документы; до 5 лет – за фиктивную прописку или постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства;

– за фиктивную прописку или постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства; от 2 до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей - за подделку и оборот документов.

Кроме того, при совершении иностранцем преступления, незаконное нахождение на территории РФ будет считаться отягчающим обстоятельством.

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