Калужские крестьяне полы мыли только по праздникам, а сами мылись в печи

Бань в деревнях было мало.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века записали в Калужской губернии, как крестьяне следили за чистотой.

Поддерживают опрятность

В Медынском уезде «Большинство крестьян опрятность в избе поддерживает в высокой степени.

Метут избу ежедневно, полы моют под каждый двунадесятый и престольный праздник, а также обметают стены и потолки, белят печки и прочее. Лишь в избах старого типа (а таких мало), где полы земляные, грязи достаточно.

Посуда моется после каждого её употребления. Сами крестьяне моются очень часто, если не через неделю, то обязательно через две. Моются большей частью в избах за недостатком бань.

Летом купаются почти ежедневно и даже несколько раз на день. Белье нижнее носят более-менее чистое. Про чистоту платья можно сказать только праздничного. Платье, употребляемое ежедневно при работах, чистотой не отличается.

Мылом моют только детей

В Жиздринском уезде «Почти у всех наших крестьян две избы. Одна из них – жилая. Земляной пол в избе – редкость. Возле печки делают казенку для телят и ягнят. Длина казенки равна печке…

От казенки до противоположной стены пол поднимается выше. Пол они называют мост, а ту часть, что выше – пол. Под пол сыпят на зиму картофель. При таких условиях трудно сохранить чистоту.

Прибавьте к этому всю пыль от пряжи льна и беспорядок детей, которые всегда приносят много сору. Хотя избу метут два раза в день, сору в ней все-таки много.

Пол в жилой избе никогда не моют, да и трудно его вымыть, так как на лаптях во время дождя приносятся много грязи, а зимой - снега. Воздух в ней тяжелый. Стол и лавки в святом углу содержат чисто. Если у кого стол содержится грязно, за это осуждают хозяйку.

К двунадесятым праздникам стены избы обметаются, образа и окна вымываются, также моют все лавки и полки. К этим праздникам моют всю посуду чисто.

В обыкновенные дни посуда содержится не особо чисто, кроме чашек и ложек.

Молочная посуда не отличается чистотой, поэтому молоко скоро скисает. Неперетопленное коровье масло бывает очень грязно.

Хлебную дежу они не моют по году. Уверяя, что, если отмыть ее от теста, хлеб будет пресным. Посуду, в которой ставят блины, моют очень, очень редко.

Другая изба содержится чище. У богачей другая изба называется горницей. Белье они меняют каждую неделю.

Зимой женщины ходят грязней, нежели летом. Причина этому – пряжа, от которой белье грязнится.

А потом они проводят все время в своей семье, когда выходят на улицу, – одеваются. Когда же летом работают, то в поле народу много, и работа эта чище.

Ходить в баню для них удовольствие, но, к сожалению, у них мало бань. В Дулеве небогатые семьи стоят баню общими силами. Сговорятся семей по пять, выстроят баню и топят её поочередно под праздник.

Только неленивая баба нагревает воды ушатов пять, другие – меньше. Идут в баню из пяти семей все. Мужики моются первой очередью, потом – бабы со всеми детьми. Этой теплой водой должны вымываться человек двадцать.

Мылом моют только маленьких детей. Некоторые им моют голову. Купаться они тоже очень любят. В банях они всегда моются щёлоком и баню любят жаркую. Зимой бани топят всякую неделю, в рабочую пору – реже».

Ополаскивают в кипятке

В Мещовском уезде «В последнее время, когда избы стали ставить не по черному с трубой и с полом, молодёжь, особенно, где есть девки-невесты, стала следить за чистотой избы.

К праздникам избу моют. Почти каждый день метут её, некоторые несколько раз в день, если есть свободное время. Вообще в течение последних 3-4 лет чистота содержится в 10 раз строже.

Чистота посуды зависит от стряпух. Чашки и ложки моются в кипятке, но не вытираются. Если есть самовар, то он чистится только к большому празднику.

Чайную посуду перетирают только тогда, кода садятся пить. А иногда и просто ополаскивают в кипятке, не оттирая грязи. О внутренней чистоте посуды заботятся мало.

Редко моют окна и иконы, поэтому они часто бывают страшно засижены мухами и затканы паутиной. Бани ни у кого нет. Молодежь моет голову в неделю раз, а иногда и в месяц раз, тут же, кстати и шею и руки, часто забывая помыть уши.

Реки нет, купаются в грязном пруду редко и неохотно. Зимой (раз - два) лазают в печь и парятся там. Рубахи меняют очень редко. Иногда чуть ли не два месяца носят одну рубаху и портки.

Вымоют в холодной воде, выколотят вальком и опять наденут. Случается и так – скинут рубаху, походят в одной. Вымыть некогда, приходится опять надеть немытую.

О чистоте белья, особенно нижнего, почти совсем не заботятся. Зато показное, праздничное платье всегда строго бережется и чистится».