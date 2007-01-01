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Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание

На прошлой неделе в Калуге завершились XXVII Богородично-Рождественские образовательные чтения
Михаил Тырин
14:51 сегодня
0 544
Фото Козельской епархии
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Форум собрал историков, педагогов, представителей духовенства и руководства регионов, студентов.

Участников поприветствовал губернатор Калужской области Владислав ШАПША – его обращение зачитал заместитель главы региона Василий Быкадоров.

О том, в чем состояла историческая роль этого мероприятия, наш разговор с почетным гостем чтений, философом, писателем, публицистом, профессором факультета политологии МГУ Сергеем ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВЫМ.

От прошлого к будущему

- Сергей Вячеславович, какие задачи ставили перед собой организаторы чтений?

- Сегодня мы видим, что в последние годы страна уверенно повернулась лицом к своему будущему. А будущее определяется прошлым, теми самым традиционными нравственными ценностями, которые на протяжении всей истории хранила прежде всего православная церковь. И если мы смотрим в наше национальное традиционное, и все же новое будущее, мы должны опираться на те силы, благодаря которым и была создана наша цивилизация – в первую очередь на православие и его традиции.

Поэтому чтения, которые, как я знаю, проводились в Калуге уже далеко не в первый раз, свидетельствуют о том, что православная традиция, благодаря которой мы сохранили свои нравственные основы, нужна нам сегодня.

- Какова основная целевая аудитория таких встреч?

- В максимальном значении хотелось бы видеть весь народ. В более узком практическом смысле это учителя, преподаватели, студенты – все те, кто несет с кафедры или из-за учительского стола слова нашей национальной правды и готовит молодое поколение к тому, чтобы оно выросло настоящими людьми, достойными гражданами своей страны.

- В рамках чтений вы встречались со студентами правовой академии. Насколько восприимчиво юное поколение к тем темам, которые вы затрагиваете?

- Это вечная проблема – отцы своим детям что-то пытаются сказать, дети не очень-то хотят это воспринимать. Но потом они сами становятся отцами, матерями и начинают то же самое говорить своим детям.

И тут важно даже не то, насколько им это интересно, главное не словами, а своим образом жизни помогать нашим детям и внукам понять, как им жить на нашей земле, в нашей стране, чтобы не потерять ни землю, ни страну. И в этом отношении с ними нужно вести серьезный разговор на серьезные темы.

А то, ради чего в свое время, еще в 90-е по всей стране открылись подобные рождественские образовательные чтения, это и есть серьезный разговор о жизни, о смерти, о любви и ненависти, о предназначении человека. Он для того, чтобы молодые люди начали осмысливать свое место в мире и серьезнее относиться к себе, к жизни своей страны.

Свой путь

- Как повлияли события последних лет на укрепление традиционных ценностей и патриотического настроя в обществе?

- Научный коллектив, сформированный из преподавателей и научных сотрудников факультета политологии МГУ, проводил в свое время социологическое исследование, и оно показало, что за эти два с половиной года Специальной военной операции настроения в нашем обществе заметно изменились в благодатную сторону. Наши сограждане гораздо серьезнее стали относиться к осмыслению своего настоящего и будущего, и именно в молодежной среде это очень заметно.

Буквально на глазах виден рост и патриотических настроений, и гражданского самосознания. А еще растет понимание того, что страна нашла свой путь в историческом пространстве и не собирается с него сходить. Конечно, не все так просто, и мы не можем говорить, что всё в нашем обществе пришло в порядок, но положительные сдвиги налицо.

- Насколько соответствует этой повестке современная массовая культура?

- К сожалению, последние 30 лет массовая культура работала скорее на разрушение личности и традиционных ценностей. Господствовавшая ранее либеральная парадигма как раз и была направлена на то, чтобы разрушить и традиционные ценности, и духовно-нравственные устои, которые были характерны для тысячелетней истории нашего народа. И таким образом атомизировать наше общество, разделить его даже не на какие-то социальные группы, а на отдельных людей.

Но то, что происходит в массовой культуре последние два с половиной года, тоже не сильно радует. Потому что даже те огромные деньги, которые государство выделяет на поддержание настоящих духовно-нравственных составляющих в культуре, используются теми же самыми людьми, которые и раньше вели нас совершенно в другую сторону. И заметных положительных сдвигов в культуре немного.

Это наша большая проблема и в литературе, и в кино, и тем более в эстраде. Та революция низких смыслов, которая произошла в 90-е годы, с трудом преодолевается, но мы все же надеемся когда-то ее преодолеть.

Наша справка
Богородично-Рождественские образовательные чтения Калужской митрополии проводятся в Калуге уже в 27-й раз. Они призваны стать основным церковно-государственным событием, направленным на взаимодействие Русской православной церкви с обществом и органами власти. На чтениях охватываются основные сферы общественной жизни, среди которых вопросы образования, культуры, защиты окружающей среды, социального служения и милосердия, семьи, защиты материнства и детства, взаимодействия церкви и молодёжи – всего 16 направлений. В этом году тема чтений обозначена как «Великая Победа: память и духовный опыт поколений». Кроме того, они приурочены к100-летию со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского, 225-летию Калужской епархии.

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Лента комментариев
КаПеПа

"Уже писала обращение в ГИБДД"

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
13:42 сегодня
3 1696
amorph

Просто надо сделать платную парковку и проблема исчезнет🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
12:57 сегодня
3 1696
нико

Еще более смешно читать твои бестолковые комментарии.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
12:42 сегодня
12 2528
mrTJohn

Как там на бали погодка? Наверное не то что в Калуге.

...
Экономика и бизнес
День Калужской области провели в Индонезии
12:22 сегодня
1 800
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
3 1696
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
12 2528
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
12 2528
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
12 2528
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4211
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
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Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 3498
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