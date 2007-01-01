Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание

На прошлой неделе в Калуге завершились XXVII Богородично-Рождественские образовательные чтения

Форум собрал историков, педагогов, представителей духовенства и руководства регионов, студентов.

Участников поприветствовал губернатор Калужской области Владислав ШАПША – его обращение зачитал заместитель главы региона Василий Быкадоров.

О том, в чем состояла историческая роль этого мероприятия, наш разговор с почетным гостем чтений, философом, писателем, публицистом, профессором факультета политологии МГУ Сергеем ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВЫМ.

От прошлого к будущему

- Сергей Вячеславович, какие задачи ставили перед собой организаторы чтений?

- Сегодня мы видим, что в последние годы страна уверенно повернулась лицом к своему будущему. А будущее определяется прошлым, теми самым традиционными нравственными ценностями, которые на протяжении всей истории хранила прежде всего православная церковь. И если мы смотрим в наше национальное традиционное, и все же новое будущее, мы должны опираться на те силы, благодаря которым и была создана наша цивилизация – в первую очередь на православие и его традиции.

Поэтому чтения, которые, как я знаю, проводились в Калуге уже далеко не в первый раз, свидетельствуют о том, что православная традиция, благодаря которой мы сохранили свои нравственные основы, нужна нам сегодня.

- Какова основная целевая аудитория таких встреч?

- В максимальном значении хотелось бы видеть весь народ. В более узком практическом смысле это учителя, преподаватели, студенты – все те, кто несет с кафедры или из-за учительского стола слова нашей национальной правды и готовит молодое поколение к тому, чтобы оно выросло настоящими людьми, достойными гражданами своей страны.

- В рамках чтений вы встречались со студентами правовой академии. Насколько восприимчиво юное поколение к тем темам, которые вы затрагиваете?

- Это вечная проблема – отцы своим детям что-то пытаются сказать, дети не очень-то хотят это воспринимать. Но потом они сами становятся отцами, матерями и начинают то же самое говорить своим детям.

И тут важно даже не то, насколько им это интересно, главное не словами, а своим образом жизни помогать нашим детям и внукам понять, как им жить на нашей земле, в нашей стране, чтобы не потерять ни землю, ни страну. И в этом отношении с ними нужно вести серьезный разговор на серьезные темы.

А то, ради чего в свое время, еще в 90-е по всей стране открылись подобные рождественские образовательные чтения, это и есть серьезный разговор о жизни, о смерти, о любви и ненависти, о предназначении человека. Он для того, чтобы молодые люди начали осмысливать свое место в мире и серьезнее относиться к себе, к жизни своей страны.

Свой путь

- Как повлияли события последних лет на укрепление традиционных ценностей и патриотического настроя в обществе?

- Научный коллектив, сформированный из преподавателей и научных сотрудников факультета политологии МГУ, проводил в свое время социологическое исследование, и оно показало, что за эти два с половиной года Специальной военной операции настроения в нашем обществе заметно изменились в благодатную сторону. Наши сограждане гораздо серьезнее стали относиться к осмыслению своего настоящего и будущего, и именно в молодежной среде это очень заметно.

Буквально на глазах виден рост и патриотических настроений, и гражданского самосознания. А еще растет понимание того, что страна нашла свой путь в историческом пространстве и не собирается с него сходить. Конечно, не все так просто, и мы не можем говорить, что всё в нашем обществе пришло в порядок, но положительные сдвиги налицо.

- Насколько соответствует этой повестке современная массовая культура?

- К сожалению, последние 30 лет массовая культура работала скорее на разрушение личности и традиционных ценностей. Господствовавшая ранее либеральная парадигма как раз и была направлена на то, чтобы разрушить и традиционные ценности, и духовно-нравственные устои, которые были характерны для тысячелетней истории нашего народа. И таким образом атомизировать наше общество, разделить его даже не на какие-то социальные группы, а на отдельных людей.

Но то, что происходит в массовой культуре последние два с половиной года, тоже не сильно радует. Потому что даже те огромные деньги, которые государство выделяет на поддержание настоящих духовно-нравственных составляющих в культуре, используются теми же самыми людьми, которые и раньше вели нас совершенно в другую сторону. И заметных положительных сдвигов в культуре немного.

Это наша большая проблема и в литературе, и в кино, и тем более в эстраде. Та революция низких смыслов, которая произошла в 90-е годы, с трудом преодолевается, но мы все же надеемся когда-то ее преодолеть.