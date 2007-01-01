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Чего ждать от российско-китайского индустриального парка «Калуга»

Губернатор Владислав Шапша рассказал подробности сотрудничества с Поднебесной.
Михаил Тырин
10:48 сегодня
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Уже в третий раз с ноября прошлого года губернатор посещает Китайскую народную республику.

Ритм в развитии отношений между нашим регионом и восточные партнерами может показаться неспешным, однако он демонстрирует устойчивость и твердость в достижении поставленных целей.

И одна из этих масштабных целей уже не за горами: на днях глава региона сообщил, что принято решение об основании российско-китайского торгово-промышленного парка «Калуга».

Медленно, но верно

Это не только масштабный проект, а очередная демонстрация успешной инвестиционной практики для всей страны. Что особенно важно, происходит это в весьма сложной для российской экономики и всего общества обстановке.

События, происходящие в России и во всем мире, значительно поспособствовали нашему сближению с КНР. Тем не менее, ждать моментальных результатов не стоит. В первую очередь в силу масштабности совместных проектов. Вспомнить хотя бы строительство газопровода «Сила Сибири», Ямал СПГ, совместную лунную программу.

Реализация подобных глобальных задач создает условия для множества менее сложных форм интернационального сотрудничества.

Российско-китайский индустриальный парк «Калуга» начал обсуждаться еще в мае, когда Владислав Шапша посещал Китай в составе федеральной правительственной делегации. Новая площадка станет весомым дополнением к уже имеющимся специальным инвестиционным зонам Калужской области.

- Соглашения – это результат нашей серьезной совместной работы с китайскими партнерами после встречи в Харбине в мае, - в своем телеграм-канале губернатор. - Тогда заложили основу сотрудничества. Поэтапно движемся к поставленной цели. Подобрали площадку. Рядом – все необходимые коммуникации, один из крупнейших в России логистических центров. Рассчитываем, что создание технопарка начнётся уже весной 2025 года. На этой площадке планируется размещение китайских производственных предприятий. Направлений сотрудничества шесть. В том числе автокомпоненты, стройиндустрия.

Знаковое время

Пиковые показатели сотрудничества Калужской области и КНР пришлись на прошлый год. Набор направлений для совместной деятельности уже включает сельское хозяйство, деревообработку, бумажную и пищевую промышленность, приборостроение и микроэлектронику. Только последние три года принесли более чем двухкратный рост экономических показателей.

Визит калужского губернатора в КНР произошел в знаковое время – сразу после казанского саммита БРИКС, имеющего колоссальное значение для будущего миропорядка.

Эпохальной встрече государственных лидеров, по мнению китаеведа Николая Вавилова, во многом поспособствовало укрепление отношений между РФ и Китаем и активный диалог между Президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином.

- Последовательно осуществляются практические договорённости, достигнутые по итогам наших переговоров в Пекине в мае и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, в сельском хозяйстве и во многих других областях, - подчеркнул российский Президент во время встречи с Си Цзиньпином.

- Губернатор Шапша продолжает налаживать связи в Китае. Сегодня он снова работает в Пекине, - констатирует китаевед Николай Вавилов. - Как видим, после майской поездки с российской делегацией в Китай губернатор продолжает самостоятельно развивать сотрудничество. На этом не всё. Инвестиционный потенциал Калужской области в скором может принести ещё больше новых партнёров. Вместе с этим и региональные предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок. Тренд подхвачен. Кто следующий?

У сотрудничества с Китаем много положительных сторон. Одно из важнейших – приход в регион новых высокотехнологичных производств. И, как следствие, открытие новых рабочих мест, увеличение налоговой базы.

Калужская делегация завершила рабочую программу в Поднебесной и вылетела в Индонезию.

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калужская область
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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
1 1070
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
11 2242
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
11 2242
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
11 2242
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4037
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
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Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 2860
Shurez

Всё для людей, всё для народа... Где появляются новые пункты парковочных машиномест - то жизнь рядом живущих во дворах превращается в сущий ад...

...
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В Калуге появилась новая разметка на улице Плеханова
08:14 сегодня
1 1920
mrTJohn

Есть выход.

...
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Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах
07:36 сегодня
3 3270
mrTJohn

Ну конечно, именно я и должен этим заниматься. Может быть, моя задача работать и платить налоги, чтобы с этих налогов, чиновники организовали промышленно развитую страну, а не колониально-сырьевую колонию?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
07:29 сегодня
11 2242
ecilop

Если ещё вычесть мигрантов

...
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Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд
00:16 сегодня
6 2736
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