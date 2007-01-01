Чего ждать от российско-китайского индустриального парка «Калуга»

Губернатор Владислав Шапша рассказал подробности сотрудничества с Поднебесной.

Уже в третий раз с ноября прошлого года губернатор посещает Китайскую народную республику.

Ритм в развитии отношений между нашим регионом и восточные партнерами может показаться неспешным, однако он демонстрирует устойчивость и твердость в достижении поставленных целей.

И одна из этих масштабных целей уже не за горами: на днях глава региона сообщил, что принято решение об основании российско-китайского торгово-промышленного парка «Калуга».

Медленно, но верно

Это не только масштабный проект, а очередная демонстрация успешной инвестиционной практики для всей страны. Что особенно важно, происходит это в весьма сложной для российской экономики и всего общества обстановке.

События, происходящие в России и во всем мире, значительно поспособствовали нашему сближению с КНР. Тем не менее, ждать моментальных результатов не стоит. В первую очередь в силу масштабности совместных проектов. Вспомнить хотя бы строительство газопровода «Сила Сибири», Ямал СПГ, совместную лунную программу.

Реализация подобных глобальных задач создает условия для множества менее сложных форм интернационального сотрудничества.

Российско-китайский индустриальный парк «Калуга» начал обсуждаться еще в мае, когда Владислав Шапша посещал Китай в составе федеральной правительственной делегации. Новая площадка станет весомым дополнением к уже имеющимся специальным инвестиционным зонам Калужской области.

- Соглашения – это результат нашей серьезной совместной работы с китайскими партнерами после встречи в Харбине в мае, - в своем телеграм-канале губернатор. - Тогда заложили основу сотрудничества. Поэтапно движемся к поставленной цели. Подобрали площадку. Рядом – все необходимые коммуникации, один из крупнейших в России логистических центров. Рассчитываем, что создание технопарка начнётся уже весной 2025 года. На этой площадке планируется размещение китайских производственных предприятий. Направлений сотрудничества шесть. В том числе автокомпоненты, стройиндустрия.

Знаковое время

Пиковые показатели сотрудничества Калужской области и КНР пришлись на прошлый год. Набор направлений для совместной деятельности уже включает сельское хозяйство, деревообработку, бумажную и пищевую промышленность, приборостроение и микроэлектронику. Только последние три года принесли более чем двухкратный рост экономических показателей.

Визит калужского губернатора в КНР произошел в знаковое время – сразу после казанского саммита БРИКС, имеющего колоссальное значение для будущего миропорядка.

Эпохальной встрече государственных лидеров, по мнению китаеведа Николая Вавилова, во многом поспособствовало укрепление отношений между РФ и Китаем и активный диалог между Президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином.

- Последовательно осуществляются практические договорённости, достигнутые по итогам наших переговоров в Пекине в мае и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, в сельском хозяйстве и во многих других областях, - подчеркнул российский Президент во время встречи с Си Цзиньпином.

- Губернатор Шапша продолжает налаживать связи в Китае. Сегодня он снова работает в Пекине, - констатирует китаевед Николай Вавилов. - Как видим, после майской поездки с российской делегацией в Китай губернатор продолжает самостоятельно развивать сотрудничество. На этом не всё. Инвестиционный потенциал Калужской области в скором может принести ещё больше новых партнёров. Вместе с этим и региональные предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок. Тренд подхвачен. Кто следующий?

У сотрудничества с Китаем много положительных сторон. Одно из важнейших – приход в регион новых высокотехнологичных производств. И, как следствие, открытие новых рабочих мест, увеличение налоговой базы.

Калужская делегация завершила рабочую программу в Поднебесной и вылетела в Индонезию.