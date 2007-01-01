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Спасать людей должен научиться каждый

Калужанка Марина Амелина – профессиональный медик. Работая в обычной детской больнице процедурной медсестрой, она не подозревала, что жизнь приготовит ей испытание в зоне боевых действий
Михаил Тырин
10:05 сегодня
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Фото из личного архива
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Свой первый экстремальный опыт Марина получила еще в период ковидной пандемии. Тогда «красные зоны» были не только в больницах, под них приспосабливались общественные объекты, к которым прикомандировывались медики.

В Москве, где тогда работала Марина, один из таких временных госпиталей расположился в ледовом дворце «Крылатское».

Под его крышей разместилось больше тысячи койко-мест для зараженных.

В сложных условиях

График был напряженным – работали сутки через сутки, и лишь изредка удавалось отдохнуть после дежурства два дня.

- Наш пост обслуживал 50 пациентов, - вспоминает Марина. – У нас была очень хорошая команда, настоящие профессионалы, которые спасали и лечили людей.

Кто больше всего рискует в подобной ситуации, так это сами врачи. Несмотря на строжайшие меры безопасности, случаев заражения среди персонала избежать было невозможно. Болели, лечились и снова выходили на пост.

Эти месяцы принесли Марине не только пользу профессионального общения и новые практические знания. Она получила колоссальный опыт медицинской взаимовыручки, дружеской поддержки в экстремально сложных условиях.

По велению совести

Весной 2022 года Марина узнала, что идет набор специалистов в особую группу, которая после обучения будет работать в госпиталях в зоне СВО.

Незадолго до этого она испытала личную трагедию, связанную с уходом из жизни очень близкого человека. И тут словно сама судьба шепнула, что нерастраченную любовь она может отдать другим людям – нашим бойцам, ребятам, получившим ранения в борьбе за правое дело. Решение было принято без сомнений.

И вот медкомиссия и приказ, по которому гражданская медсестра Амелина стала рядовым Российской армии. Последовала учебка, где таких же новобранцев учили работать в условиях боевых действий.

Проект курировался на самом высшем уровне. Однажды в учебную часть приехал даже Дмитрий Медведев. Будущие военмеды познакомились и поговорили с ним в непринужденной обстановке за чаем.

А дальше была война.

Жизнь на колесах

- Я думала, что нас прикомандируют к госпиталям, в привычную обстановку, - рассказывает Марина. – Но все получилось иначе. Нас посадили на «аэски» - медицинские машины.

АС - мобильный госпиталь на базе КАМАЗа. В фургоне помещается необходимое оборудование, в том числе надувной купол-палатка, который можно развернуть на любом удобном пространстве.

Переезды были частые. Враг постоянно искал полевые госпиталя для нанесения артиллерийских ударов. Не успели разложить оборудование, как приходит сообщение – «Вы обнаружены, немедленно меняйте место дислокации».

Война войной, а уборка по расписанию
Война войной, а уборка по расписанию

Во время одного из таких переездов случился прилет. В Донецке машину обстреляли из минометов. Марина получила ранение в колено.

В ростовском госпитале она усидела недолго, через несколько дней, хромая и перевязанная, вернулась в батальон. Комбат ругался и матерился, но рабочих медицинских рук не хватало, поток раненых не иссякал.

Открыты всем ветрам

15-й медбат не имел точки базирования. Дни и ночи на колесах, отдых и ночевка – в лесу, в поле, в развалинах. Просыпались от дождя, который бил в лицо. Опытные бойцы научили окапывать спальный мешок, чтобы вода не собиралась в лужу.

Питание – сухой паек. В лучшем случае бойцы из смежных отрядов подкармливали медсестричек чем-то горячим, сваренным на костре.

Суровые реалии
Суровые реалии

Подразделения по документам фактически не существовало. Армейская служба снабжения не знала про девочек, которые в огне и страхе выполняли свой гражданский и военный долг.

- Нас очень поддержали чеченцы из «Ахмата», - рассказывает Марина. – Когда они про нас узнали, начали привозить еду и во всем помогать.

Под огнем

Новый приказ, и передвижной госпиталь выезжает в Новотроицк. Расположились в старой заброшенной больнице. Три дня спокойствия – и вдруг обстрел.

Настолько точный и прицельный, что не было сомнений, что кто-то специально навел вражескую арту на медицинский объект. Либо передали координаты, либо оставили в тихом месте радио-маяк.

В дыму и в пыли личный состав гарнизона экстренно эвакуировался в убежище. В этом обстреле Марина повредила лицо, ноги, суставы. Вновь ее отправили на лечение, на этот раз в район уже освобожденного Мариуполя, в переоборудованный под госпиталь детский лагерь.

Переохлаждения, последствия ранений отзывались периодическими болями, носовым кровотечением и другими проблемами со здоровьем. Поврежденное колено так и не восстановило свои функции полностью. Отслужив на передовой около полугода, военный медик рядовой Амелина получила документы об увольнении с военной службы по ранению.

К родным пенатам

В Калуге Марина вернулась к своей профессии – пришла работать медсестрой в одну из городских клиник.

Пережитые события оставили след в памяти, изменили привычные представления о жизни. Однажды Марина разговорилась с женщиной-пациентом, муж которой проходил службу на СВО. От нее узнала, что в Калуге действуют курсы тактической медицины. Любого желающего там могут обучить не только качественно, но и бесплатно. А ведь в Москве подобная учеба может обойтись в 15 тысяч рублей за занятие.

Без колебаний приняла решение – обязательно пройти эти курсы. Так Марина познакомилась с дружной и умелой командой АНО «Содружество».

Казалось бы, профессиональный медик, да еще с военным опытом и так должен все знать. Но тактическая медицина оказалась для Марины настоящим открытием.

- Ребята показали мне то, чего я никогда не знала и не умела, - говорит она. – Как быстро и безопасно эвакуировать раненого, как правильно его осматривать, находить источники кровотечения, проверять дыхание, использовать кровоостанавливающие турникеты и спасательные одеяла… Если бы всему этому нас учили перед отправкой на СВО, может, и бойцов спасти удалось бы больше.

Марина убеждена, что каждый, у кого есть время и возможность, должен получить такие навыки.

- Это нужно не только военным, - говорит она. – Случиться может что угодно и где угодно. Авария, травма, несчастный случай – все это происходит и в мирной жизни. Умение быстро принять меры может спасти чью-то жизнь. Ребята-инструкторы, с которыми я познакомилась – Ледокол, Роса, Пара и другие – настоящие профессионалы. Умеют быстро и доступно объяснить, показать, научить.

Организация «Содружество», в которую попала Марина, не ограничивается одним ишь обучением тактмеду, второе важное направление – сбор помощи для воинов СВО.

Лето-2024, полевые занятия по тактмеду
Лето-2024, полевые занятия по тактмеду

- Я очень благодарна этим неравнодушным людям. Можно сказать, они стали моей семьей. И еще позвольте поблагодарить мою маму Анастасию Алексеевну Богданову за то, что она сделала меня такой, какая я есть. Так же передаю привет всем нашим ребятам, которые сейчас на передовой. Мы вас очень ждем!

Жизнь постепенно вошла в мирное русло, но война оставила шрамы и на теле, и на сердце. Снятся фронтовые будни и лица бойцов, напоминает о себе раненое колено…

За свою службу на передовой Марина так и не получила положенной медали, но не жалеет ни о чем.

Ведь у нее есть главная награда – память о самоотверженных и храбрых людях, с которыми довелось познакомиться и подружиться, а еще осознание того, что своими хрупкими руками она тоже внесла вклад в будущее своей страны.

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Лента комментариев
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
1 1070
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

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Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
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11 2242
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
11 2242
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

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Shurez

Всё для людей, всё для народа... Где появляются новые пункты парковочных машиномест - то жизнь рядом живущих во дворах превращается в сущий ад...

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mrTJohn

Есть выход.

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3 3270
mrTJohn

Ну конечно, именно я и должен этим заниматься. Может быть, моя задача работать и платить налоги, чтобы с этих налогов, чиновники организовали промышленно развитую страну, а не колониально-сырьевую колонию?

...
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11 2242
ecilop

Если ещё вычесть мигрантов

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