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Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче

В Калуге городские депутаты радикально ужесточили правила использования и парковки электросамокатов.
Владимир Андреев
08:19 сегодня
1 1558
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Средства индивидуальной мобильности, как они называются официальным языком, все еще то там, то здесь как попало валяются на городских тротуарах, а безответственные наездники периодически угрожают пешеходам.

Тем не менее, решение стало значимым продолжением той работы, которую запустил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В июне он отчитал городские власти за беспомощность: самокатчики сбивали взрослых и детей, лихачили на дорожках в парках, бесцельно гоняли по городу по два-три человека на самокате. Тогда решения власти носили скорее экстренный характер, теперь можно говорить, что ситуацию дожимают.

В понедельник, 21 октября вечером на улице Ленина произошло очередное столкновение электросамоката с пешеходом. А уже на следующий день депутаты Городской думы Калуги поддержали новые поправки к Правилам благоустройства Калуги.

Комитет по территориальному развитию и горхозяйству одобрил ограничения на использование и парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ). И хотя два события никак не связаны, теперь можно ожидать, что на самокатчиков и кикшеринговые компаний в Калуге будет найдена управа.

К прежним ограничениям (по скорости и местам проезда) добавились правила парковки. До сих пор на тротуарах Калуги нередко можно встретить брошенные безответственными горожанами электросамокаты. Но после того, как изменения будут внедрены, электросамокаты и прочие СИМы будет запрещено размещать на пешеходных улицах и узких тротуарах (шириной менее 2 м), в парках и скверах, на газонах, клумбах и участках с зелеными насаждениями, на кладбищах и воинских захоронениях, во дворах многоквартирных домов, на мостах, в радиусе менее 15 метров от памятников и административных зданий, на расстоянии ближе 5 метров от остановок, в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрёстках и примыканиях улиц и дорог. 

Другими словами, вводится запрет на эксплуатацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на городских территориях общего пользования.

В июне нынешнего года по единогласному решению городской комиссии по безопасности дорожного движения, на улицах с большим потоком пешеходов были установлены знаки, запрещающие проезд на самокатах. Нововведение отразилось и в специализированных мобильных приложениях.

Нынешнее решение депутатов ещё жестче ограничит присутствие СИМов на дорогах и тротуарах областного центра, но после того, как появились правила – нужно понять, кто и как будет следить за их исполнением, если нельзя полностью положиться на добропорядочность пользователей электросамокатов. 

Сегодня точно можно сказать, что административные ограничения дают главный результат: после введения запретов для электросамокатчиков на тротуарах и дорогах городов становится безопаснее. Как следует из исследования ЦОДД Москвы, замедление скорости движения электросамокатов всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с их участием и на 67% — их наездов на пешеходов. В столице проводили трехмесячный эксперимент по введению лимита в 20 км/ч для пользователей СИМ в ряде районов столицы. Результаты эксперимента были оценены как «впечатляющие», и сейчас столичные чиновники обсуждают введение такой практики повсеместно.

Запретить совсем?

На федеральном уровне, между тем в течение всего лета велись разговоры о гораздо более жёстких условиях для СИМов.

В октябре 2024 года на совещании в Правительстве РФ рассматривался вопрос увеличения минимального возраста пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности до 16 лет. Также, возможно, появится требование о получении прав для управления этими транспортными средствами, а движение СИМ по тротуарам и проезжей части будет под запретом. На совещании в правительстве РФ представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутаты Госдумы согласились на необходимость таких изменений.

Чиновники и законодатели пришли к единому мнению: минимальный возраст для использования СИМ надо повысить до 16 лет, при этом потребуется получение прав, так как с этого возраста в России можно получить удостоверение на мопеды и мотоциклы. Кроме того, предлагается ограничить движение СИМ по тротуарам и проезжей части.

Однако новое ограничение не вступит в силу немедленно: сначала необходимо создать соответствующую инфраструктуру для обеспечения безопасности пешеходов и водителей. Минтранс должен оформить и согласовать новые правила, чтобы впоследствии легализовать их.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
09:59 сегодня
1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

...
Происшествия
В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
09:48 сегодня
1 904
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

...
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25 октября создан музей Боевой Славы
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mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

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mrTJohn

Раньше штраф был указкой по лбу. Очень эффективно. Зачем было что-то менять?

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mrTJohn

С государством шутки плохи.

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1 1230
ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

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4 1638
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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1 1436
Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

...
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17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

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Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
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