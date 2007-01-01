Калужанин в одиночку прошёл по Дагестану пешком

Горный маршрут, гостеприимство в сёлах и кулинарный мастер-класс.

Наш коллега Павел Раченко давно ходит в походы разной длительности и направленности.

В прошлом году он прошел Большую Крымскую тропу.

А в этом в одиночку путешествовал по Дагестану.

- У меня давняя любовь к отечественным тропам: Крымской, Уральской, - говорит Павел. – Эти тропы довольно протяженные и чтобы уложиться в отпуск мы с другом проходили их по частям. Но разделяли их сами.

А Дагестанскую тропу уже поделили на три части организаторы.

Они сами ее проходили, все испробовали, даже договорились с местными жителями, чтобы принимали туристов на ночлег, предоставляли гостевые дома.

Хотели, чтобы была возможность пройти тропу без рюкзаков от одного гостевого дома - до другого.

Начинается тропа от Дербента и заканчивается в горах.

Но я решил идти наоборот, от гор – к морю, чтобы самый сложный горный участок, где много осыпей, резких подъемов, вертикальных спусков, пройти вначале пути, а потом идти более расслабленно.

Павел успевал ещё и фотографировать во время своего пешеходного маршрута, хотя идти приходилось быстро.

В 100 км от Махачкалы

- Поездом из Москвы я доехал до Махачкалы. Билеты на самолет стоят столько же, а если брать их заранее, может выйти и дешевле. Но с рюкзаком в самолете не так комфортно. И я выбрал два дня в поезде.

Махачкалу посмотреть не успел. Приехал днём и надо было поскорей добраться до начала маршрута, до горного села, чтобы определиться с ночевкой. Это от города примерно 100 км.

В Махачкале в октябре была хорошая погода

В Махачкале удивило отсутствие больших сетевых магазинов. Они есть, но их мало.

Там в основном маленькие магазинчики, у каждого – своя специфика: в одних много вредных вкусняшек, типа чипсов, в других – молочка, в третьих – мясные продукты. Где что купить, лучше узнавать у местных.

Сам город похож на Калугу конца 1990-х: много кричащих ярких вывесок, баннеров, рекламы на полтротуара.

Море я видел мельком. Народ на пляже выглядит очень контрастно: кто-то купается, а кто-то ходит в куртке. Потрогал воду: теплая, но искупаться не было времени.

В октябре в Махачкале некоторые ещё купаются.

В Махачкале мне надо было с железнодорожного вокзала добраться до автовокзала, чтобы уехать в горный поселок Карадах.

Автовокзал находится на окраине Махачкалы и доехать до него можно на «Газельках», которые хотят - останавливаются, хотят - нет, и на больших комфортабельных автобусах, которые ходят по маршрутам. Я сел на маршрутку.

Стоит проезд 20 рублей, это за 40 минут езды. До нужного мне поселка государственные автобусы не ходят, но на парковке рядом с автовокзалом много частных перевозчиков на старых «Газельках».

Под лобовыми стеклами на маршрутках написаны конечные станции и надо подходить и договариваться, чтобы тебя довезли. Время отправления не по часам, а по наполнению.

Народ едет в дальние села и старается загрузиться по максимуму: пол заставлен, люди на сумках сидят.

Сама дорога до поселка Карадах получилась увлекательной, потому что проезжаешь длинный тоннель, водохранилище, ГЭС. Виды красивые. На водохранилище лодки плавают, ГЭС- внушительных размеров.

Карадахская теснина

- Официальный маршрут тропы начинается у села Корода. Но у меня он начался в селе Карадах, потому что водитель сказал что, по его мнению, отсюда начинать лучше.

Я пошел через Карадахскую теснину - это зажатое скалами устье реки. Место относительно туристическое. Дело было уже к вечеру, но народу ходило много.

Теснина – памятник природы и за проход по нему берут 100 рублей. Предоставляются сапоги, каски, поскольку в пасмурную погоду есть опасность схода селя.

Пройти там можно только по подвесным мостикам.

Место красивое. Множество лиственных деревьев, поэтому видишь все краски осени. И у скал интересная палитра: от темно-зеленого - до красных и бурых оттенков.

Скалы огромные, наверху застрявшие в теснине камни, которые висят над головой. Там проводят экскурсии, рассказывают, как здесь проходил император, какие интересные случаи бывают.

Склад сапог при входе в теснину.

В теснине высокие скалы.

Ходить надо по мостикам.

Застрявшие наверху камни.

Потом обычный туристический маршрут заканчивается и далее тропа идёт вдоль русла реки по камням.

И ты постепенно выходишь к местам, где начинаются высокогорные пастбища.

В этих местах есть традиция: чтобы животные не разбредались, на тропинках ставят калитки. Проходишь через них, мимо домика пастуха.

В отличие от Крыма здесь нет петляний, обходов, потому что коровы идут кратчайшим путём, протаптывая тропу. Плюс они объедают траву.

И идешь не как на Алтае, где можно с головой скрыться на лугах, а комфортно. Только в одном месте был закрыт проход для животных, и осталась трава.

Вот там идти было неприятно: много пауков, у них осенью время размножения, и сквозь траву ничего не видишь.

Из животных я в первый день встретил зайца, который быстро от меня сбежал. Видел маленькую гадюку. Сова вечером прилетала.

Теоретически там сейчас раздолье клещей, но я их встречал только в тех местах, где высокая трава и нет коров. Меня пугали шакалами, медведями, ядовитыми пауками, но мне они не попадались. Встречались комары, где влажно.

В отличие от Хибин, где гнус и комары очень надоедают, и от Крыма, где лосиные мухи, здесь такого нет.

Все хорошо и спокойно. Поскольку маршрут предполагает ночевки и идти надо по верху гор, насекомых там нет.

Осень в этом году очень красивая.

В гостях у местных жителей

- Ночевал я в палатке, кроме двух дней. Один раз зашел в гостевой дом, чтобы попробовать местную кухню. Это был маленький поселок в несколько домов.

Там местный фермер открыл гостевой дом, специально пристроил три комнаты. И они ориентированы на туристов, помогают им, устраивают экскурсии, рассказывают о работе горного пастуха.

У хозяев трое детей. Старший сын – подросток, занимается кузнечным делом, младший в школу ходит. А дочь уехала жить в Махачкалу.

В гостевом домике я попробовал хинкал по-дагестански.

Подают отдельно прямоугольники теста, отдельно – большую тарелку телятины, чесночный соус. И в кружке - бульон, который тоже сдабривают этим соусом.

У меня организм к такому количества мяса и жира непривычен, мне было тяжеловато.

Хозяева накормят от души.

Второй раз я ночевал в поселке побольше. У местной жительницы, которая работает продавцом, спросил, где остановиться. Она сказала, что у нее все разъехались, и пожалуйста, можно остаться.

Чтобы весь дом не протапливать, поскольку в горах уже было холодно, я ночевал в одной комнате с её мужем. Они приглашают за стол, и угощают тем, что сами едят.

Прислушались к моим пожеланиям и приготовили суп на телячьем бульоне, но с курицей. Хозяйка показывала, как делают чуду. Это тонкая лепешка с начинкой.

Сначала делается привычный нам пирожок с начинкой, а потом он раскатывается в тонкий блин. И готовится на большой блинной сковороде.

Вообще, женщины меня покорили тем, как они все успевают.

Приходят после фермы, домашнего хозяйства, готовят ужин, а не разогревают уже готовое, и пекут ещё. И все споро, быстро.

Муж хозяйки, пока она готовила, показал мне большой сундук, размером со стол, который был приданным жены. Там лежали красивые ткани – шёлк с выбитым рисунком, декором. Сама комната была с коврами и подушками, на которых сидят.

В первом гостевом домике я отдал 2 тысячи рублей за ночевку и три приема пищи. Во втором - 1500 рублей за ужин, завтрак, ночлег, и чтобы договорились с водителем маршрутки забрать меня прямо от дома.

Расплачиваться лучше наличкой, но можно и переводом по телефону, с этим в Дагестане проблем нет.

переночевать можно вот в таких домах.

Жизнь в селах

- В Дагестане все поселки стоят на склонах гор, а не в низинах. Поэтому из сел открываются прекрасные виды. Деревьев мало, панорамные пейзажи, видовые площадки. Есть и заброшенные дома, села.

В селах я попал в разгар сельхозработ. Картошку там копают в октябре. И многие приехали из городов, чтобы помочь родным. Видел, как картошку выкапывают с помощью осликов. А на зиму они для топки печей заготавливают коровьи лепешки, сушат их.

Захотавливают коровьи лепёшки.

Ослики помогают копать картошку.

Газ там в баллонах. Воду кто-то берет из скважины, кто-то – из колодца, а у кого-то трубы тянутся от верхушек гор – современный вариант акведуков, без насосов.

Рядом ГЭС, и в домах - электрообогреватели, электроплиты. Но и печи есть.

В доме, где я ночевал, классическая чугунная печь была переделана на работу от газа. Изначально она стояла на кухне, а позже хозяева снесли часть стены, и печь стала обогревать две комнаты.

У всех - домашнее хозяйство, пасеки. В магазинах нет яиц, сыров, потому что в селах это и так есть. Меня местные жители угощали виноградом изабелла, сливами, алычой. П

опробовал я местный сыр, мясо, простоквашу.

Пастух Саид меня пригласил в гости попить кофе. Достал сыр, местный хлеб, пироги.

Еще я встретил местных пастухов, которые заготавливали сено. Пока они отдыхали, посидел с ними. Они угостили пирогами, чуду. А потом я попробовал закидывать сено на машину.

Старые дома они ремонтируют современными материалами. Каменную кладку подновляют кирпичами или бетонными блоками.

Во многих домах сохранились каменные заборы и стены.

В домах у них своя специфика. Любят ковры. Полы - каменные, дерево – редкий стройматериал. И чтобы холодно не было, кругом ковры, даже в ванной. Есть современные, а есть старые, ручной работы - шерсть, тканая основа.

От цивилизации не отстают. Интернет работал на всем пути, только в ущельях пропадал. Местные жители пользуют мессенджерами, у всех телефоны, фото показывают.

В селах, которые далеко от города, люди простые, готовы поговорить. Они спрашивали, откуда я и куда иду. Удивительно, но там знают Калугу.

Некоторые работали в нашем городе и в Туле. Маршруточник рассказал, что его сын работает в Калуге стоматологом.

Буковая поляна

- Я рассчитывал дойти до Дербента. Но попал на склоне горы в дождь, который лил весь день, невозможно было уйти со склона. Из-за этого день потерял.

И один день потерял, когда плохо себя чувствовал. Поэтому времени на весь маршрут не хватило. Я боялся не успеть на поезд. Поэтому прошел только две части маршрута.

Проходил по 30 км в день и у меня осталось время для днёвок. Я поставил палатку в красивом месте, которое мне напомнило Крым: буковые полянки вдоль маленькой речки.

Вода, кстати, там есть везде. Но горы старые, состоят из рыхлых пород, и во время дождей вода становится мутной.

Хотя сами дагестанцы с уважением относятся к родникам, они обустроены: сделаны скамейки, подход, сам родник помещён в трубу. Есть обустроенные родники-поилки и для животных, которые на вольном выпасе.

Удобно готовить на маленькой горелке.

Во время дневок я отдыхал, ходил по окрестностям, смотрел водопады, фотографировал. В походы стараюсь брать электронную книжку, чтобы дочитать все, до чего руки не доходили.

В поход я впервые взял маленькую горелку, она весит 25 г. Небольшой котелок, газовый баллончик. Оказалось, очень удобно: всё компактное, лёгкое.

И мне понравилось идти на продуктах быстрого приготовления – гречневых, ржаных, рисовых хлопьях. Мясо я не брал, чтобы не тащить тушенку. Жиры мне обеспечивало топленое масло, а белок – протеиновая смесь для спортсменов, которую просто размешиваешь в воде.

Села расположены на склонах гор.

Вечером - потрясающие закаты.

Старинное село

- Конечным пунктом моего маршрута стало старинное село Кубачи. Оно большое и славится своими мастерами – ювелирами. Там проходит много выставок.

Местные жители занимаются металлообработкой - работают с серебром, делают чеканку. В селе есть музеи, выставочные залы. И там интересные изделия из серебра, национальное золотое шитьё, вязаные вещи.

В селе есть древняя башня, где устраиваются выставки, фестивали народного творчества.

Транспортная доступность не очень хорошая: много серпантинов, не всегда ровная грунтовая дорога, но побывать в этом селе определенно стоит.

Подойдет для всей семьи

- На маршрут у меня ушло 11 дней. Организаторы планировали, что народ будет там ходить с конца мая по октябрь. И основная масса туристов бывает в конце весны - начале лета.

Много народа идёт от Дербента в горы в летние месяцы, когда надоедает пляжный отдых. В октябре туристов почти не было. Я встретил только пару человек.

Пройти маршрут можно даже с ребенком. Гостевые домики - каждые 15 км. Можно идти неспеша, любоваться природой, видами, отдыхать в селах, ночевать в гостевых домах.

Главное быть доброжелательным, здороваться, относиться к местным традициям с уважением, соблюдать дресс-код.

Хозяйка гостевого домика рассказывала, что турист, который у них ночевал, увидел, как там все легко и комфортно, оставил у них рюкзак, попросил ему переслать домой и пошел дальше налегке.