Психолог из Калуги рекомендует обращать внимание на эмоции и чувства детей

Важно развивать эмоциональный интеллект.

Чаще всего родители, воспитывая ребенка, больше времени уделяют его интеллектуальному развитию, социальным нормам и ценностям. А эмоциям и чувствам не придают значения.

Но малыша надо учить понимать свои эмоции, принимать и управлять ими. Психологи говорят, что надо развивать эмоциональный интеллект.

Что это такое эмоциональное воспитание, разбирается с психологом Калужского областного центра медицинской профилактики Натальей АРХИПОВОЙ.

Отвергающие, неодобряющие, невмешивающиеся

Наталья Архипова

психолог Калужского центра медицинской профилактики - Эмоциональный интеллект - это осознание своих и чужих эмоций и способность управлять ими. Он положительно влияет на все сферы жизни, особенно на взаимоотношения с другими людьми.

- Большинство родителей делятся на 2 группы: одни учат детей управлять эмоциями, другие – не учат, - говорит Наталья. - Есть родители, которые неэффективно справляются с отрицательными эмоциями детей: отвергающие, неодобряющие и невмешивающиеся.

Отвергающие, неодобряющие, невмешивающиеся

- Большинство родителей делятся на 2 группы: одни учат детей управлять эмоциями, другие – не учат. Есть родители, которые неэффективно справляются с отрицательными эмоциями детей: отвергающие, неодобряющие и невмешивающиеся.

Отвергающие - не придают значение негативным эмоциям, игнорируют их, считают пустяком.

Неодобряющие – критикуют детей за эмоции, могут сделать выговор и даже наказать. Дети понимают, что негативные чувства являются проблемой для родителей и перестают о них говорить.

При этом они либо стремятся манипулировать окружающими, либо делают все возможное, чтобы перестать чувствовать, либо симулируют бодрость и держат все под контролем.

В дальнейшем они не знают, как справляться с трудностями, будут избегать конфликтных ситуаций, которые приводят к гневу и боли. Часто уклоняются от близких отношений.

С дискомфортом им помогает справиться еда, телевизор, видеоигры и другое.

Невмешивающиеся родители принимают эмоции детей, но не предлагают пути решения и не устанавливают границы дозволенного. Это чаще всего происходит, потому что у них нет навыков по управлению своими и чужими эмоциями.

Дети и родители - союзники

- Развитию эмоционального интеллекта помогает понимание чувств своих детей, умение им сопереживать, успокаивать и мягко направлять. Тогда дети видят в родителях союзников: «чтобы ни случилось они на моей стороне, они

понимают меня».

Внимательный родитель проблему ребенка не обесценит и не преувеличит, а признает её и посочувствует. Не надо стремиться решить проблему собственными силами и сразу предлагать свои варианты решения, лучше поддержать ребенка и послушать его рассуждения.

Секрет воспитания – общение с детьми в эмоциональные моменты.

Когда родители сочувствуют детям и помогают им справиться с негативными чувствами, такими как гнев, страх, печаль, они создают взаимное доверие и привязанность.

Эмоциональное воспитание не означает отсутствие дисциплины.

Эмоциональная близость с детьми дает возможность честно выражать свое мнение: «Мне неприятно видеть, что кровать не заправлена», «Неприятно видеть такую работу, ты можешь сделать лучше».

Ребенок, будет стараться вернуть ваше расположение. Такое воспитание позволяет мотивировать своих детей и управлять ими.

Безопасный способ

Психолог Джон Готтман с коллегами долгое время наблюдал за 56 супружескими парами с четырехлетними детьми вплоть до достижения ими подросткового возраста и выделил 5 основных шагов эмоционального воспитания.

1. Осознание (понимание) эмоций ребенка. Это возможно, когда вы сами осознаете свои эмоции.

Если родитель скрывает негативные чувства от ребенка, то тот растет эмоционально далеким от взрослого, у него меньше моделей подражания для преодоления трудных эмоций.

Выражая негатив, проявляйте уважение и объясняйте какое влияние оказывают на вас действия ребенка.

2. Эмоция как средство для сближения и обучения (ещё одна возможность).

Старайтесь как можно раньше выявить (признать) эмоцию у ребенка, это поможет быстрее ее нейтрализовать.

Озвучьте то, что видите: «Заметила, ты нахмурилась, когда я сказала о стоматологе» и ждите ответа.

3. Сочувственное выслушивание и подтверждение чувств ребёнка.

4. Помочь ребенку обозначить словами эмоцию.

Ребенок может испытывать и смешанные эмоции. Например, перед соревнованиями: с одной стороны есть возможность показать себя, а с другой стороны можно ошибиться при всех.

Важно донести до ребенка, что испытывать противоречивые чувства нормально.

5. Введение ограничений и помощь в решении проблем. Состоит из 5 элементов:

- введение ограничений на неподобающее поведение, а не на чувства.

Предложите ребенку выразить свои эмоции безопасным для окружающих способом.

Например, вытереть свою злость на «волшебном коврике злости» (ребенку предлагают разуться, зайти на коврик с разноцветными элементами и на нем вытирать ножки, до тех пор, пока ему не захочется улыбнуться) или прокричать в «стаканчик злости», выместить злость на подушке.

Если ребенок загрустил, можно предложить нарисовать или вылепить свою грусть.

Маленькому ребенку в процессе переживания эмоции можно предложить конструктивное решение проблемы: «Вижу, ты очень зол и обижен. Это неприятно, когда интересную игрушку взял другой мальчик…Посмотри, с какой другой игрушкой тебе хочется поиграть?»

определение целей: «Какой результат хотел бы получить?»;

обдумайте возможные решения. Идеи родителей полезны для детей младшего возраста, но лучше учить находить решения самостоятельно;

оценка предложенных решений на основании ценностей вашей семьи и обсуждение возможных последствий;

помогите выбрать решение, но помните, дети учатся на собственных ошибках. Если не получится, помогите их проанализировать и перейти к следующему варианту.

Облегчает жизнь

- На эмоциональное воспитание требуется время, творческий подход и достаточно энергии. Не стоит заниматься им в присутствии других.

Не надо уделять внимание эмоциям детей, если есть серьезные нарушения поведения (например, когда ребёнок нарушил ваши моральные принципы, нужно высказать свое неодобрение), а также при стремлении манипулировать вами с помощью эмоций (например, малыш плачет из-за того, что папа с мамой уходят, он хочет быть с ними).

Эмоциональное воспитание не решает всех проблем, но облегчает жизнь.

Дети с развитым эмоциональным интеллектом разрешают себе испытывать те чувства, которые у них рождаются и учатся:

понимать причины своих реакций и контролировать импульсы, ориентированы на свои чувства и потребности, могут опираться на себя, менее подвержены манипуляциям и склоны к насилию, у них наблюдается меньше проблем с поведением;

мотивировать себя здоровыми способами и больше испытывать позитивных чувств;

понимать социальные сигналы других людей, у них лучше складываются отношения с окружающими. Менее подвержены манипуляциям, ориентируются на свои чувства и потребности;

справляться со взлетами и падениями в своей жизни, после неприятностей они быстрее восстанавливаются, еще они лучше учатся.

Эмоциональный интеллект способствует развитию самоуважения, самоценности и чувства собственного достоинства, позитивно сказывается на психологическом и физическом здоровье, такие дети реже болеют.

Ключ к успешному воспитанию детей лежит в чувстве любви и привязанности к ребенку, которое проявляется через сопереживание и понимание.