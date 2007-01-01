Инженер-железнодорожник построил в Калуге вокзал и красивый дом

170 лет назад, 4 ноября (23 октября по старому стилю) 1854 года родился гражданский инженер и архитектор Иосиф Ефремович Лион, соавтор проекта вокзала Калуга-1.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Родился Иосиф Лион в Кишинёве, в семье адвоката Фроима Лиона и его жены Гелы Эйхенбаум. Дед Иосифа в свое время был известным математиком, педагогом, поэтом и переводчиком.

А отец сначала преподавал в Кишинёвском еврейском училище, затем занялся предпринимательством: стал торговать книгами и оборудованием для контор.

Нажил капитал и был записан в купцы. Потом работал стряпчим коммерческого суда - ходатайствовал по частным делам.

Семья жила в собственном доме. У Иосифа ещё были братья Сергей (Соломон), Михаил и сестра Фанни.

Сергей стал адвокатом и жил, как и Иосиф, в Калуге.

Михаил был психиатром, возглавлял клинику для эпилептиков в Санкт-Петербурге. А Фанни работала земским врачом в Луге.

Новый вокзал

Закончив кишенёвскую гимназию, Иосиф Лион поступил в Институт инженеров путей сообщения. И с 1881 года служил в Калуге помощником начальника участка службы пути на Сызрано-Вяземской железной дороге.

Вокзал в то время вы Калуге был небольшой, построенный в 1874 году, а железная дорога развивалась, число пассажиров росло. Нужен был новый вокзал.

Его спроектировал архитектор Управления дорог Александр Кулаевский совместно с Иосифом Лионом. Здание построили в 1898 году, а торжественно открыли в 1901-м.

В нем были большие окна, буфет и два зала: для пассажиров II класса и для пассажиров I класса со сценой, где выступали артисты. Первое время вокзал вечером освещался керосиновыми лампами.

Краеведы говорят, что Лион приложил руку и архитектурному проекту калужского завода «Кристалл», а также к жилым и производственные корпусам в Калуге и на линии железной дороги до Москвы.

Вокзал до сих пор одно из самых красивых зданий в нашем городе.

Дом для брата

Для своего брата - присяжного поверенного Сергея (Соломона) Ефремовича Лиона Иосиф Лион сделал проект двухэтажного каменного особняка в Покровском переулке (ныне улица Дарвина, № 6).

Сергей Лион, кстати, был интересной личностью. В студенческие времена возглавлял народовольческую одесскую организацию, в которой у него было прозвище Касьян. Был арестован и сослан на 10 лет в Верхоянск.

Пытался бежать и был ещё на несколько лет перевел в Средне-Колымске. Позже ссылку заменили на пять лет надзора. Сергей экстерном закончил Императорский Казанский университет, получил юридическое образование.

Вернувшись из ссылки в 1886 году, поселился в Калуге. Как рассказывал краевед Валерий Продувнов, адвокат Лион хорошо зарабатывал. Иосиф сообщал ему о различных несчастных случаях на железной дороге.

И адвокат за очень скромное вознаграждение брался за ведение судебных дел. И отсуживал у управления железной дороги приличные суммы.

В 1907 году Сергей Лион был гласным городской думы. А после революции несколько месяцев выпускал ежедневную газету «Калужский республиканец», потом ее закрыли.

Лион стал персональным пенсионером республиканского значения, состоял членом общества политкаторжан и занимался сбором сведений для словаря общественно-политических деятелей.

Написал несколько книг по революционному движению. 1920-е годы в журнале «Каторга и ссылка» были опубликовались его одесские воспоминания.

В 920 году особняк Сергея Лиона национализировали, из него сделали коммуналку. Лион поселился с семьей в деревянном доме напротив церкви Покрова на рву (сейчас он снесен, на его месте стоит Дом печати).

Умер Сергей Лион в 1936 году, похоронен на Пятницком кладбище. У него были жена Базилия, дочь Раиса и сын Борис.

Из Дома Лиона после революции сделали коммуналку.

Три сына

Иосиф Лион 45 лет прослужил на железной дороге. Последние годы работал в отделе научной организации труда, преподавал в Калужском строительном техникуме и железнодорожном училище.

Умер в сентябре 1926 года в возрасте 72 лет, похоронили его на Пятницком кладбище.

В Калужской прессе вышел по этому поводу некролог, где Лиона назвали «истинным тружеником, образованным инженером, кристально честным и прямым человеком».

У Иосифа Лиона было три сына: Ефрем Лион был штабс-капитаном артиллерийского дивизиона, участвовал в Первой мировой войне, Лев Лион стал сотником Амурского казачьего полка и тоже участвовал в Первой мировой.

А Виктор Лион был членом Калужского ревкома.