0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Калужанам рассказали, что раньше в моде была понёва
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Калужанам рассказали, что раньше в моде была понёва

Увидеть, как она выглядела можно до 10 ноября в ИКЦ.
Татьяна Светлова
13:17 сегодня
0 730
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Понёва, занавеска, онучи, лапти, сорока, кичка. Умопомрачительная выставка старинных женских нарядов в ИКЦ.

Здесь можно узнать, как раньше одевались и что было модно.

Все наряды сложные, многослойные. По костюму определяли, из какой человек деревни, есть ли у него дети, каково его семейное положение, достаток. Имела значение каждая деталь: количество украсов, цвет вышивки и орнамент.

Наряды девушки, женщины и кручинный наряд крестьянки. Рязанская губерния. пожилой крестьянки. Рязанская губерния.
Наряды девушки, женщины и кручинный наряд крестьянки. Рязанская губерния. пожилой крестьянки. Рязанская губерния.

Особый обряд  

Самый древний и самый интересный элемент женского гардероба – понева. Про неё мало рассказывают, хотя организаторы выставки считают, что понёва может стать очень модной в наши дни: стильно, удобно и красиво.

Понёва - это не юбка, как это может сначала показаться. Понева – шерстяная повязка. Завязывали ее на рубаху тканным шнурком. А подол украшали тесьмой, лентами, вышивкой.

Подол понёвы украшали.
Подол понёвы украшали.
Подол мог быть и таким.
Подол мог быть и таким.

Предмет не простой, имеет символическое значение. Девочки поневу не носили, они ходили в рубашках и занавесках

(что-то наподобие фартука). Впервые понёву на девочку могли надеть в 13 лет. Это означало, что она стала взрослой. Проводился особый обряд.

«В первый раз на девку понёву надевали по достижении ею совершеннолетия или когда невесте нужно ехать к венцу, - записала в 1925 году в Калужской и Брянской губерниях исследователь Наталья Лебедева.

– Совершеннолетние девушки надевают понёву в первый раз на «Велик день» (Пасху) или на Троицу, как идти к обедне. Если к этим праздникам девушке ещё нельзя надеть понёву, то откладывают до следующего года»…

Существовала традиция прыгать в понёву, во взрослую жизнь.  

«В селе Никольском рассказывали обычай надевать понёву перед венцом, - пишет Наталья Лебедева. - Девка бегала по лавке, крёстная приговаривала: «Прынь, прынь, моя дитятко».

А девка отвечала: «Хочу прыну, хочу нет». И так до трех раз. Потом прыгнула с лавки на расстеленную на полу понёву, и её подвязала её крёстная.

В Клюксах в день свадьбы невесту поднимают «с коровами», то есть выгонять корову в стадо, покрывают полотенцем, надевают сарафан, а понёву подвязывает сестра или крёстная мать под сарафан.

В понёву девушка вступает сама, поэтому понёву натягивали на неё с полу.

Когда девушка шла к понёве, разостланной на полу, то голосила: «Родная матушка, девичья красота часовая, бабья сухота вековая: с полу ступила, красоту девичью схоронила».   

Праздничный наряд.
Праздничный наряд.

У женщин было 10-15 понёв. Наряд менялся в зависимости от возраста женщины: девочки носили рубахи, затем добавлялись поясок, ленточки, подростки надевали фартук, сарафан, потом –  понёву.

Самый красивый костюм был у молодухи - это, когда девушка вышла замуж и до появления ребенка. Но носила она его недолго, примерно год.

Потом уходят все «украсы». В возрасте 35-40 лет костюм без «украсов», потому что, считалось, что женщина становится старухой.

Крестьянки пришивали ленточки, тесьму.
Крестьянки пришивали ленточки, тесьму.

 Невеста на венчании

Существовали понёвы распашные и шитые — ​глухие. Самые архаичные – распашные понёвы. Такие сохранились в Калужской губернии.

Один из самых старинных костюмов на выставке –  праздничный, свадебный наряд села Подбужье Жиздринского уезда (ныне – Хвастовичский район): домотканная рубаха, распашная понёва, занавеска с рукавами.

На голове – свадебная пелёнка, повойник, позатыльник, лапти, онучи, шерстяные оборы, повязанные «под стакан». Так невеста стояла на венчании. И все полностью сделано руками.

Свадебный наряд села Подбужье. Калужская губерния.
Свадебный наряд села Подбужье. Калужская губерния.

Этнограф Надежда Гринкова в 1920-х годах собрала такие сведения про западную часть Калужской губернии: «Понёва шьётся из тонкой домотканной шерстяной ткани синего цвета в клетку.

Обычно для понёв красят дома серую пряжу в синий цвет.

В последние годы, кода исчезла из продажи краска, стали делать будничные понёвы из чёрной шерсти. Привязывается понёва ниже пояса, под животом».

В некоторых губерниях носили не лапти, а чуни.
В некоторых губерниях носили не лапти, а чуни.

 Делали складочки

На выставке представлены наряды и понёвы Рязанской, Тульской, Брянской, Воронежской, Орловской. Тамбовской и Калужской губерний. Все – разные. Девушки старались украсить покрасивее.

Использовали яркие цвета: желтый, малиновый, тесьму, бусы, бисер, пайетки. Поневы некоторых губерний сделаны в складочку. Говорят, раньше девушки закладывали складки на понёве и ставили на них только что вынутый из печи горячий хлеб.    

В ИКЦ можно увидеть все этапы одевания костюма. Куратор выставки Наталия Моисеенко устраивает «медленное одевание» наряда Жиздринского уезда Калужской губернии. Теперь это произойдет 31 октября в 17:00. Наталия знает все о женских и мужских народных костюмах, ее рассказы можно слушать часами.  

26 октября в 12:00 – лекция коллекционера и исследователя традиционного народного костюма Игоря Климова «Тульские типы народной одежды: локальное многообразие, историческая динамика, художественный образ».       

А 4 ноября в 15:00 на выставке вы увидите спектакль - импровизацию «Русские корни», плейбек-театр «Счастливые люди» (Москва).  

Все мероприятия и вход на выставку бесплатные. Выставка будет работать до 10 ноября включительно. 0+    

Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 сегодня
2 3280
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 сегодня
1 516
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 сегодня
1 2508
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 сегодня
3 858
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 сегодня
1 3586
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 сегодня
1 2608
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 сегодня
3 2048
Белый Орёл

Ну, как водится - Синие мосты и ничегог больше, а что вы ждали - счастья - это не про вас

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
14:37 сегодня
2 3280
Белый Орёл

Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

...
Авто и транспорт
Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге
14:35 сегодня
1 2002
Белый Орёл

Gbgtw, он прозрел

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
14:34 сегодня
3 858
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InFRcWFBMXlZOTdmKzNMNk56bUw3a0E9PSIsInZhbHVlIjoiUjAzZ2VqWUQzR1poeVYvNnJVTHMvSUFjano0V3owTjQ3ckd1czVDdy90MThlNlhpVkhFT1dSQ2h6T012bTY4OUVEZlBpRWlmTzQ0ZVgyQ3V6bithWTRzTDBzN3cvVXQwRzYzbXo2My96QTFpNG5DTzArc2hHMXhhdllsWG5pUkhML3VzejREWnRybW0zVUJ3ZVY0bTIzLzJQaXJneDZLd2JZTUdCNWtadFFobExpc1BPaUN5MU9qSlJJUkF5bmprdG9XamN2c3E1bDZKUVRONXZOV1A3alhIb0Z2SlEwWDR2anFJa1d5OWxQU1l1azNkUjFRZHZVR0pBd0VVUUFiWHBXRmU3cjhPNlRZVVEwaVl3MFBBRnIrU0U4aEdvMWdaQ0dOYVprRXkvMzdOeElvcWxLV3p3Mjg5YnZQNUVrczBud3ZTTkhjWkVCRWNRc0FwdUpvL2M3ZjRyOTJjTzRrUC9zTW1TV2tScFJDSnU4bVNjV1BaWWFGRlJYT0hTc2dEL1IxV0c1RU93S2VqN1ZMRnVZUWVPRXdHMG1oNFNYRy9NWjFqZGlFZ2lZYWNvSGs2OXRoQlF3TjhURFVPYkw2YXBVU0loSHcxNGJQeWNDa3FUcVM2MEROWEg0ck1rMWltS01hZ2ExTmF0dThveFE3V3ViT1psNFREc3JqRE1aOE9US0lBcDdxZUdPZm1nbEVERThGbFJldDZQYjU5RElicWRaRUQ5M2lWbmZ1Y3NjZmhkdjdzbEthRHhSUTEyd1U3Z05LMWZrWWEzZnM4VDdMTEJ4d3hGK0hNZENCTnJBSjNJVTJzdmtGQnEzdmNMNWZLRlRTSUdxMDFPeDBZU3hjZCIsIm1hYyI6IjYxZDllZTUyOGNjYmEyNzhlNmYzYTIwOWI0ODkyOTU2MmUwODYxNDBlZDIyZDUzYTYzMDc3YzBhNWY2ZWE3OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImxMWkZpeG5PNTdnTUpXTkxJazR3VXc9PSIsInZhbHVlIjoiRi8xMFZyUGVJYlBjM2tKMWViVFJmeFUrVWpPdHBoV0dHcmZWcEE0Q0VrZ0lyUmtKbENMQTVWVXE3a29rc3NObHhPVEduNDgvanpWS1Q4eEdVaVByVytCR1RYcjhYTjcrOGc0bGJpQng4Y1R4bzNYZTNlVW5xUXd4TVpqUTlWR0owYXZOU1FCdHVCc1VDTUtDYStaVW0rdElFNXhzQ2I5dXlzUUozWTdsMmRSYmpnVnFxc09CS2NmaUdYK1dXRldTZTF5c2dCWGdOcVh4S3kyZkpneHd4WmwrUThoakg0TDlQQ0MyNWhBdnZrWmtPTVFnMFlDY2RlM0tjbzRaUGx4anRtTkl5am1DTUpjSEtEcXZaSHBObmpQNEFtY1E3OU5QTjV1ZEdnQW5QUXRpNzNxNk1JT25uVTZPTUZCblUwdzZzNjRkZitOdmlwVTV5ZHpPNDlRVW9FZUxEc1pBSjVEVnFYWWlhaituOHYwS3dSTEk3cnJMemRYbnMyOFRteXFVZDUweE1KOFV1ZEdaWjBuUzZRUU5qQ3Q4ZmtzV2NGaDJWUDUxOUV2VWhFUElZVHRHSFlqYlRkdktVTTVGZ1habiIsIm1hYyI6IjkzNWNmMWZkNGNhODE2MTNlYjhkM2FlZTFiZDgxNGU2OWZlOGNhODk5YTc2ZWQyZjVkZWMwYmY5MTFkZTJkYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+