Калужанам рассказали, что раньше в моде была понёва

Увидеть, как она выглядела можно до 10 ноября в ИКЦ.

Понёва, занавеска, онучи, лапти, сорока, кичка. Умопомрачительная выставка старинных женских нарядов в ИКЦ.

Здесь можно узнать, как раньше одевались и что было модно.

Все наряды сложные, многослойные. По костюму определяли, из какой человек деревни, есть ли у него дети, каково его семейное положение, достаток. Имела значение каждая деталь: количество украсов, цвет вышивки и орнамент.

Наряды девушки, женщины и кручинный наряд крестьянки. Рязанская губерния. пожилой крестьянки. Рязанская губерния.

Особый обряд

Самый древний и самый интересный элемент женского гардероба – понева. Про неё мало рассказывают, хотя организаторы выставки считают, что понёва может стать очень модной в наши дни: стильно, удобно и красиво.

Понёва - это не юбка, как это может сначала показаться. Понева – шерстяная повязка. Завязывали ее на рубаху тканным шнурком. А подол украшали тесьмой, лентами, вышивкой.

Подол понёвы украшали.

Подол мог быть и таким.

Предмет не простой, имеет символическое значение. Девочки поневу не носили, они ходили в рубашках и занавесках

(что-то наподобие фартука). Впервые понёву на девочку могли надеть в 13 лет. Это означало, что она стала взрослой. Проводился особый обряд.

«В первый раз на девку понёву надевали по достижении ею совершеннолетия или когда невесте нужно ехать к венцу, - записала в 1925 году в Калужской и Брянской губерниях исследователь Наталья Лебедева.

– Совершеннолетние девушки надевают понёву в первый раз на «Велик день» (Пасху) или на Троицу, как идти к обедне. Если к этим праздникам девушке ещё нельзя надеть понёву, то откладывают до следующего года»…

Существовала традиция прыгать в понёву, во взрослую жизнь.

«В селе Никольском рассказывали обычай надевать понёву перед венцом, - пишет Наталья Лебедева. - Девка бегала по лавке, крёстная приговаривала: «Прынь, прынь, моя дитятко».

А девка отвечала: «Хочу прыну, хочу нет». И так до трех раз. Потом прыгнула с лавки на расстеленную на полу понёву, и её подвязала её крёстная.

В Клюксах в день свадьбы невесту поднимают «с коровами», то есть выгонять корову в стадо, покрывают полотенцем, надевают сарафан, а понёву подвязывает сестра или крёстная мать под сарафан.

В понёву девушка вступает сама, поэтому понёву натягивали на неё с полу.

Когда девушка шла к понёве, разостланной на полу, то голосила: «Родная матушка, девичья красота часовая, бабья сухота вековая: с полу ступила, красоту девичью схоронила».

Праздничный наряд.

У женщин было 10-15 понёв. Наряд менялся в зависимости от возраста женщины: девочки носили рубахи, затем добавлялись поясок, ленточки, подростки надевали фартук, сарафан, потом – понёву.

Самый красивый костюм был у молодухи - это, когда девушка вышла замуж и до появления ребенка. Но носила она его недолго, примерно год.

Потом уходят все «украсы». В возрасте 35-40 лет костюм без «украсов», потому что, считалось, что женщина становится старухой.

Крестьянки пришивали ленточки, тесьму.

Невеста на венчании

Существовали понёвы распашные и шитые — ​глухие. Самые архаичные – распашные понёвы. Такие сохранились в Калужской губернии.

Один из самых старинных костюмов на выставке – праздничный, свадебный наряд села Подбужье Жиздринского уезда (ныне – Хвастовичский район): домотканная рубаха, распашная понёва, занавеска с рукавами.

На голове – свадебная пелёнка, повойник, позатыльник, лапти, онучи, шерстяные оборы, повязанные «под стакан». Так невеста стояла на венчании. И все полностью сделано руками.

Свадебный наряд села Подбужье. Калужская губерния.

Этнограф Надежда Гринкова в 1920-х годах собрала такие сведения про западную часть Калужской губернии: «Понёва шьётся из тонкой домотканной шерстяной ткани синего цвета в клетку.

Обычно для понёв красят дома серую пряжу в синий цвет.

В последние годы, кода исчезла из продажи краска, стали делать будничные понёвы из чёрной шерсти. Привязывается понёва ниже пояса, под животом».

В некоторых губерниях носили не лапти, а чуни.

Делали складочки

На выставке представлены наряды и понёвы Рязанской, Тульской, Брянской, Воронежской, Орловской. Тамбовской и Калужской губерний. Все – разные. Девушки старались украсить покрасивее.

Использовали яркие цвета: желтый, малиновый, тесьму, бусы, бисер, пайетки. Поневы некоторых губерний сделаны в складочку. Говорят, раньше девушки закладывали складки на понёве и ставили на них только что вынутый из печи горячий хлеб.

В ИКЦ можно увидеть все этапы одевания костюма. Куратор выставки Наталия Моисеенко устраивает «медленное одевание» наряда Жиздринского уезда Калужской губернии. Теперь это произойдет 31 октября в 17:00. Наталия знает все о женских и мужских народных костюмах, ее рассказы можно слушать часами.

26 октября в 12:00 – лекция коллекционера и исследователя традиционного народного костюма Игоря Климова «Тульские типы народной одежды: локальное многообразие, историческая динамика, художественный образ».

А 4 ноября в 15:00 на выставке вы увидите спектакль - импровизацию «Русские корни», плейбек-театр «Счастливые люди» (Москва).

Все мероприятия и вход на выставку бесплатные. Выставка будет работать до 10 ноября включительно. 0+