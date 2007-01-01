Стало известно, как поживает в Калужской области спасенный кенгуренок по имени Звездочка
После передержки в Ярославском зоопарке его вернули к маме.
Мы также поговорили с руководительницей Центра спасения диких животных «Феникс» Вероникой Матюшиной, которая подчеркнула, что мама является лучшей психологической поддержкой для него.
Напомним, 28 сентября был похищен кенгуренок из Ярославского зоопарка, а через два дня еще два кенгуренка исчезли из парка птиц «Воробьи».
Всех детенышей нашли, но второй кенгуренок из парка птиц погиб.
По словам Вероники, вор убил его неправильным питанием.
Напомним, Некрасов, похититель кенгуру, был задержан на вокзале во Владимирской области с сумкой, в которой находился выживший, напуганный детеныш из парка птиц «Воробьи». До 27 ноября преступник будут находиться под стражей.
Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....