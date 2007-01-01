Стало известно, как поживает в Калужской области спасенный кенгуренок по имени Звездочка

Замдиректора по ветеринарной работе сообщил, что выживший кенгуренок чувствует себя хорошо.

После передержки в Ярославском зоопарке его вернули к маме.

Мы также поговорили с руководительницей Центра спасения диких животных «Феникс» Вероникой Матюшиной, которая подчеркнула, что мама является лучшей психологической поддержкой для него.

Напомним, 28 сентября был похищен кенгуренок из Ярославского зоопарка, а через два дня еще два кенгуренка исчезли из парка птиц «Воробьи».

Всех детенышей нашли, но второй кенгуренок из парка птиц погиб.

По словам Вероники, вор убил его неправильным питанием.

Напомним, Некрасов, похититель кенгуру, был задержан на вокзале во Владимирской области с сумкой, в которой находился выживший, напуганный детеныш из парка птиц «Воробьи». До 27 ноября преступник будут находиться под стражей.