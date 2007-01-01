Смешной бородач стал лучшим метателем дротиков Калужской области

В Калуге завершился областной чемпионат по дартс.

В субботу, 19 октября, в областном центре состоялся чемпионат Калужской области по дартс.

Посоревноваться в меткости в областной центр из разных районов приехал 21 любитель метать дротики.

В итоге были определены трое лучших в этом виде спорта.

Первое место занял Марат Мусинян, серебро досталось Дмитрию Прошину, а третьим стал Константин Маркин.