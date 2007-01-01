Смешной бородач стал лучшим метателем дротиков Калужской области
В Калуге завершился областной чемпионат по дартс.
В субботу, 19 октября, в областном центре состоялся чемпионат Калужской области по дартс.
Посоревноваться в меткости в областной центр из разных районов приехал 21 любитель метать дротики.
В итоге были определены трое лучших в этом виде спорта.
Первое место занял Марат Мусинян, серебро досталось Дмитрию Прошину, а третьим стал Константин Маркин.
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