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Смешной бородач стал лучшим метателем дротиков Калужской области

В Калуге завершился областной чемпионат по дартс.
18:00 сегодня
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В субботу, 19 октября, в областном центре состоялся чемпионат Калужской области по дартс.

Посоревноваться в меткости в областной центр из разных районов приехал 21 любитель метать дротики.

В итоге были определены трое лучших в этом виде спорта.

Первое место занял Марат Мусинян, серебро досталось Дмитрию Прошину, а третьим стал Константин Маркин.

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Лента комментариев
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