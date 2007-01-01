Клинический психолог о квадроберах: нужно ли наказывать детей за хвосты и четвереньки

Дети в кошачьих масках и с хвостами замечены в начале октября в Калуге.

Новое детское течение или, если хотите, субкультура, распространяется с огромной скоростью по всему миру.

В интернете появились видеоролики, на которых квадроберы едят корм для животных, дети на четвереньках лают и мяукают, их даже выгуливают родители на поводке.

Что это за напасть: детская шалость, спорт или психическое расстройство. Мы разбирались подробно.

Мы никому не мешаем

В один из последних теплых и ясных денечков начала октября в Сосновой Роще Калуги на тропинке нами были замечены два подростка, с виду 10-12 лет. Они увлеченно прыгали по очереди через поваленное дерево. И все бы нормально, но лица их скрывали маски кошек, а сзади красовались длинные пушистые хвосты.

На вопросы девочки отвечали односложно, но хотя бы не мяукали и то хорошо. Выяснилось, что они учатся в одном классе и после уроков любят в таком виде отдыхать.

- Мы же никому не мешаем, вискас не едим и не кусаемся, мы просто квадроберы, - рассказала одна из девочек, назвавшаяся Полиной.

Выяснилось, что о квадроберстве они узнали из социальных сетей, заказали в интернете маски и хвосты и теперь бегают-прыгают на свежем воздухе.

- Те, кто кусается, и на поводке гуляет – это агроквадроберы, мы не такие, - добавили девчонки и ускакали по тропинке.

Встреча эта заставила поглубже окунуться в историю с новым подростковым поветрием.

Странный спорт

То, что мир сдвинулся, стало понятно, уже когда спортом вдруг стали называть поскакушки на палке с прикрученной к ней лошадиной головой. Так называемый хоббихорсинг.

Квадробинг – это, оказывается, тоже спорт. Его родоначальником считается японец Кенити Ито, который на заре XXI века начал бегать короткие дистанции на четвереньках и даже ставить рекорды. Это было просто, ведь он был первым хомо сапиенсом, опустившимся на четыре конечности.

Кстати, и сам термин квадробинг складывается из двух слов: квадро – цифра четыре и аэробика. Другими словами, это привычная аэробика, только на четвереньках. Быть может, странный вид спорта, но понятный.

Пока непонятно, есть ли у этого так называемого вида спорта будущее, хотя сегодняшние тенденции не исключают того, что к числу идиотских нововведений прибавятся и квадробинг с хоббихорсингом в списке официальных международных спортивных турниров. А там, глядишь, и олимпийскими видами спорта станут. С Запада станется.

Где грань между игрой и клиникой?

Разъяснить разницу между подростковой блажью и психическим расстройством, связанным с новой подростковой напастью, мы попросили семейного, клинического психолога Андрея СКАТОВА.

- Когда эта игра начинает замещать другие интересы ребенка, родителям стоит задуматься, - рассказал Андрей Скатов. - Когда начинает страдать обучение, контакт с взрослыми людьми, когда возникает какая-то агрессия, недопонимание, когда ребёнок при любом удобном случае стремится снова войти в этот образ животного.

Психолог считает, что простой запрет не даст результата, потому что сегодня, многие родители уже просто не знают, как можно запретить ребенку что-либо.

Времена ремня и постановки в угол давно прошли. Сейчас ребенок предоставлен сам себе и во многом стремление дать ему полную свободу, порой, приводит к проблемам.

- Если родители чувствуют в себе силы ограничить ребёнка, не вызвав какую-то семейную драму, то, безусловно, адекватное ограничение необходимо в этом случае, - замечает Андрей Скатов. - Нужно вникнуть, понять, поговорить с ним. Самый основной совет в семейной психологии, в детской психологии - это сохранять общение между ребёнком и взрослым, чтобы было доверительное общение, чтобы ребёнок мог довериться.

Принимать меры необходимо, если это неконтролируемо, если ребенок не реагирует и постоянно находится в своем образе. В некоторых случаях у ребёнка, может в какой-то период жизни возникнуть психическое расстройство.

Если закрывать на это глаза, то может оказаться ситуация, когда ребёнку потребуется психиатрический стационар, - продолжает психолог. - Лучше любое такое заболевание заранее диагностировать и проводить определённую профилактику, либо медикаментозную, либо уже, соответственно, со специалистами определённого профиля.

Просто запретить не решит проблему, - говорит Скатов.

Про интернет гигиену

Есть у этой истории еще одна сторона. В сентябре 2023 года поисковик Яндекс зафиксировал чуть больше тысячи запросов по слову квадробинг. В сентябре нынешнего года уже больше миллиона человек интересовались этим явлением.

Сервис «Wordstat» Яндекса фиксирует самый большой всплеск запросов на начало сентября. Именно тогда СМИ растиражировали эпизод с певицей Миа Бойка, которая на концерте в Надыме иронично отозвалась о девочке в маске, вышедшей к ней на сцену.

Желание хайпануть на новой теме подхватили многие блогеры и медийные личности.

Количество лайков и подписчиков сегодня важнее общечеловеческих ценностей, норм приличия, и волна разборок в интернете достигла уровня шторма.

И вот уже в Узбекистане принимают решение штрафовать родителей за то, что их дети бегают на четвереньках.

Не отстают и наши законодатели. Депутат Госдумы от Калужской области Геннадий СКЛЯР 10 октября на пресс-конференции назвал квадробинг инфекцией.

- На мой взгляд, это тот случай, когда мы имеем дело с культурной инфекцией, - заявил Геннадий Скляр. - И подходить к ней надо с медицинской точки зрения - понять масштаб и опасность вируса и выработать меры профилактики и лечения.

Даже министр иностранных дел Сергей Лавров под камеры спросил у своего коллеги из Армении, знает ли он про квардроберов.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков также вынужден был комментировать ситуацию и пояснять, что президенту о квадроберах не докладывали.

Другими словами, не кажется ли, что, в общем-то невинное увлечение детей, мы, взрослые, зачем-то превращаем в глобальную проблему?

Вспомните, кто в детском саду не танцевал на утренниках в костюме зайчика или белочки? Кто не фехтовал прутиками в образе мушкетера после выхода на экран знаменитого фильма? Кто не играл в «Море волнуется»?

Так, быть может, надо просто оставить детей в покое? А еще лучше - отложить свой гаджет и поиграть со своим ребенком во что-нибудь не компьютерное, так сказать, оффлайн. Или просто поговорить с ним.

И тогда можно быть спокойным, что шалость с переодеванием в кошечку не закончится в итоге поеданием корма для животных, просьбой выгулять себя на поводке и как следствием палатой по месту работы нашего сегодняшнего эксперта - клинического психолога.