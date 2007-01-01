Тревел-блогер рассказал калужанам, как стал штурмовиком в «Ахмате»

Григорий Кубатьян – человек невероятной судьбы. Начал учиться на чиновника, но жизнь сделала поворот, и он отправился в дорогу

Пешком, на велосипеде, на машине, на яхте Курбатьян посетил десятки стран мира. Добрался даже до Австралии и Антарктиды.

Путевые заметки публиковал в газетах и журналах, издал десять книг.

Но его одиннадцатая книга посвящена не заморской экзотике, а реалиям самой масштабной войны XXI века, которую автор увидел воочию.

Время важных решений

Встреча с гостем из Питера прошла в творческой гостиной калужской Торгово-промышленной палаты. Визит в город космонавтики стал для Григория частью небольшого путешествия по городам Центральной России.

Кубатьян мог бы бесконечно рассказывать о захватывающих поездках по дальним странам, но свое выступление посвятил в основном самой острой теме сегодняшнего дня – специальной военной операции.

- С начала 2022 года я начал искать возможность заняться военной журналистикой, - вспоминает Григорий. – Просто понял, что не могу оставаться в стороне. Обращался в разные редакции, просил отправить меня в зону СВО. Наконец, хотя и с трудом, удалось получить аккредитацию для работы в ДНР.

Начали выходить первые репортажи с войны, которые сразу изменили состав подписчиков на интернет-страничках Григория – многие ушли, но еще больше новых читателей пришло.

Но ход истории вновь заставил изменить планы. Осенью в стране была объявлена частичная мобилизация. Военкор решил стать добровольцем в рядах своей армии. И это несмотря на полное отсутствие боевого опыта – он ведь даже не служил. Да и возраст фактически закрывал возможность заключить контракт через военкомат.

Но тут свою роль сыграли социальные сети, в которых военкор к тому моменту набрал серьезную популярность. Григория нашел бывший одноклассник:

- Мы в «Ахмате», давай к нам!

- Я ничего не знаю, не умею…

- Всему научим., все расскажем.

В пехоту

Новобранец Кубатьян полагал, что окажется со своим скудным опытом на каких-то вспомогательных ролях, что-то вроде «подай-принеси». Но командир сразу назначил на боевую должность в штурмовую пехоту.

- Никогда не думал, что стану чеченским спецназовцем, - с грустью улыбается Григорий. – Впрочем, оказалось, что 80 процентов бойцов в подразделении – это русские, буряты, калмыки, татары - кто угодно. Вся Россия оказалась спрессована в тесном пространстве казармы. Люди совершенно разных культур, национальностей, языков, профессий, жизненного опыта - все они пошли за Россию воевать и, может быть, умирать.

На этом писательская жизнь приостановилась и началась военная. Свободного времени не было, подразделение то и дело меняло дислокацию, оказываясь то в развалинах, то в окопах, а то и в чистом поле.

Везде нужно было приспосабливаться к условиям, искать стройматериалы, возводить укрытия, устраивать спальные места, готовить пищу. Но тут бойцам помогал жизненный опыт – кто-то ловко обращался с молотком, а кто-то с поварешкой. Военная биография Григория оказалась недолгой – около месяца. На Соледарском направлении «Ахмат» бросили в бой против наступающего противника с задачей удержать позиции. Схватка была жаркой, участвовали танки, подразделение несло потери. Многие наши парни были ранены. Среди них оказался и воин-доброволец Кубатьян.

Истекающего кровью, его доставили в госпиталь.

Новая жизнь, как новая глава

Врачи сделали свое дело, поставив на ноги раненого Григория. А он прямо на больничной койке смог вернуться к своему привычному делу. Свободного времени, чтобы писать, здесь было достаточно.

Как правило, бойцы оказываются в госпитале фактически голыми и с пустыми руками. Форменную одежду с них сразу срезают, а заботиться о их личных вещах в горячке боя некому.

Помогает взаимовыручка. Кто-то дает тапочки, кто-то жертвует рубашку, кто-то бритвенный станок.

Григорий Кубатьян таким образом стал обладателем не только вещей первой необходимости, но и тетради, авторучки и телефона.

В эту тетрадь и были записаны первые фронтовые заметки, которые легли в основу будущей книги «Осень добровольца». А телефон помог этим воспоминаниям встретиться со своими читателями на страничках социальных сетей. И, надо сказать, отклик на публикации был более, чем живой. Люди желали знать, что действительно происходит за «ленточкой» - не из сводок, а от первого лица.

- Я писал о том, как выглядит изнутри военная жизнь, - говорит Григорий. - Как люди обустраивают свой быт, о чем они говорят, о чем они думают, как едят или моются. Меня интересовали истории людей – откуда и почему они пришли воевать, какие бывают характеры, как проявляют себя в разных ситуациях. Допустим, ранение – что происходит дальше? Как тебя выносят из боя, как доставляют, лечат, и как может сложиться жизнь после госпиталя.

Но вот окончен курс лечения, пройдена реабилитация. И Григорий Кубатьян вновь возвращается на передовую, но уже в новом качестве. Теперь он военкор «Комсомольской правды». Предложение об этой работе поступило, еще когда он еще лежал на больничной койке.

Прощай, госпиталь.

Мы должны оставаться собой

На улице уже давно стемнело, а участники творческой встречи никак не хотели отпускать гостя. И взрослые слушатели, и школьники из клуба юных журналистов пришли с множеством вопросов, и на каждый Григорий Кубатьян ответил подробно, доступно и максимально откровенно.

Вопросы и ответы.

Вот лишь их малая часть.

- Чем может закончиться эта война – полным истощением Украины или капитуляцией глобального врага на развалинах Вашингтона?

- Этот конфликт многослойный и имеет несколько измерений. Он между нами и украинцами, между Россией и Западом, а также между некими глобальными силами, которые хотят полностью переделать мир.

В их новом обществе человек перестает быть собой, в него хотят встроить иные механизмы, лишить традиционных вещей и заменить их чем-то синтетическим. По большому счету, не важно, где и как закончится война - на поле боя или на переговорных площадках. Нам важно в этих обстоятельствах сохранить себя, свою самобытность, человечность. Это и будет наша главная победа.

Можно ли в принципе победить мировое зло – не знаю, оно очень сильно. А вот вспугнуть, отогнать на время – можно, и наша страна примерно раз в сто лет этим занимается.

Видимо, стоять на защите общечеловеческих ценностей наше историческое предназначение.

- Сильно ли различаются ощущения военкора и бойца-добровольца СВО?

- Очень сильно. Как военкор, я должен выполнить задание и вернуться. У меня нет обязанности рисковать жизнью, если я сам не вижу в этом большой нужды. Ведь снять репортаж можно, не покидая расположения, а просто поговорив людьми. Рисковать, конечно, приходится – но это мой личный выбор.

На Запорожской АЭС.

Если же я военнослужащий, то я выполняю приказ. Куда меня пошлют, туда я иду. Сказали на штурм, я иду на штурм. Сказали наступать, я наступаю. У меня вообще нет права рассуждать, осмысливать, оценивать риск. Я выполняю, даже если вижу, что приказ неразумный - такое тоже бывает.

Кроме того, моя миссия, как журналиста, совсем другая – не участвовать, а наблюдать. От этого и взгляд на многие вещи совсем иной.

- За плечами Южная Америка, Индия, Тибет, Непал, Африка… Почему вас больше тянуло за границу, почему не Россия?

- Я начинал путешествовать в 90-е, а тогда все были одержимы заграницей. Мне лично хотелось посетить места, где никто не был. Я не искал счастья в богатых странах, ездил в основном по странам третьего мира. И ощущал себя первооткрывателем.

Но должен сказать, что в 90-х ездил и по России. Был на Командорах, на Камчатке, на Сахалине, на Байкале, на Алтае, на Кольской полуострове.

Сейчас мне очень нравится смотреть, как моя страна меняется. С большим удовольствием путешествую по России и ее заново для себя открываю. Мне это страшно интересно.