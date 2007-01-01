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В Калуге произведения Пушкина показали в иллюстрациях

Поклонников Александра Сергеевича ждут на новую выставку.
Татьяна Светлова
13:20 сегодня
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Фото автора.
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Сказочная экспозиция открылась в Калужском музее изобразительных искусств.

Посвящена она 225-летию Пушкина и прибыла из Тульского музея изобразительных искусств.

И будет работать до 24 ноября.

На выставке можно увидеть иллюстрации к исторической драме «Борис Годунов», поэме «Полтава», роману «Евгений Онегин», «Сказке о Золотом петушке», «Сказке о попе и работнике его Балде».

- В зале представлены в основном графика, но есть и живопись, - говорит куратор выставки Татьяна ХОХЛОВА. – Художники старались иллюстрировать произведения Пушкина так, чтобы соответствовать тексту.

Все гравюры сопровождаются на выставке соответствующими цитатами.

Также представлена скульптура Александра Теребенева, это первая половина XIX века. Можно узнать, каким видел поэта этот скульптор.

А сам Александр Теребенёв был сыном известнейшего графика, карикатуриста Ивана Теребенёва. Его карикатуры на Наполеона, на французскую армию 1812 года имели колоссальный успех. Вот такие интересные произведения привёз нам Тульский музей.

Людмила Варламова «Евгений Онегин», Татьяна у окна, 2002 год.
Людмила Варламова «Евгений Онегин», Татьяна у окна, 2002 год.

Прославились, благодаря Пушкину

На выставке вы увидите работы иллюстраторов Василия Фомича Гильберта, Владимира Фаворского, Константина Рудакова. Это настоящие мастера.     

Василий Гильберт в 1904 году закончил Московское училище живописи, учился у Серова, Левитана. Потом работал в Туле учителем рисования и черчения в мужской гимназии.

А иллюстрации к произведениям Пушкина создавал для знаменитого в то время издательства Сытина.

В первые революционные годы активно работал: рисовал плакаты, лозунги, оформлял народные дома, клубы. Был одним из создателей Высших учительских курсов в Туле, которые готовили учителей рисования.

В 1920-е годы сотрудничал с сатирическими журналами. Его последняя выставка состоялась в 1936-м.  Вскоре он был арестован и в 1938 году расстрелян.

Всю жизнь оформлял произведения Пушкина Владимир Фаворский. Родился он в Москве, в семье адвоката. Мать-художница учила его рисовать.

В 1905 году после окончания гимназии уехал в Германию, учился в Мюнхене рисунку и живописи. Позже закончил  Московский институт изобразительного искусства и искусствоведческое отделение Московского университета.

Первые иллюстрации создал в 1907 году. А в 1962-м, за 2 года до смерти, получил за иллюстрации к произведениям Пушкина Ленинскую премию.

- Какое счастье, - писал Фаворский, - что Россия имеет Пушкина! Его существо чрезвычайно солнечно. В то же время его чувства и мысли человеческие, но необычные.

Только необычайны чистотой и высотой, и поэтому мы можем к ним приобщаться. Как страшно иллюстрировать его! Но помогает его строгость и определенность.

Владимир Фаворский. Иллюстрация к поэме «Борис Годунов».
Владимир Фаворский. Иллюстрация к поэме «Борис Годунов».

Пушкин помогал художникам прославится. Например, в 1950-х Юрий Ворогушин создавал иллюстрации к «Сказке о попе и работнике его Балде» и после этого стал знаменит на весь Советский Союз.

А Коньков стал известен после того, как создал иллюстрации к «Золотому петушку».

Юрий Ворогушин жил в Туле. В 1930-е годы учился в горном техникуме и подрабатывал художником в местной газете. Во время Великой Отечественной войны был журналистом армейской газеты и прошёл путь от Сталинграда до Праги. После Победы вернулся в Тулу. В 1958-59 годах работал над иллюстрациями к «Сказке о попе и работнике его Балде». Персонажи получились очень колоритными: бочкообразный трусливый поп, его глуповатая жена, насмешливый Балда.

Юрий Ворогушин «Сказка о попе и работнике его Балде», 1959 год.
Юрий Ворогушин «Сказка о попе и работнике его Балде», 1959 год.

Иллюстрацией классики прославился и Константин Рудаков. Это питерский художник. Жил он в конце ХIХ – начале ХХ века.

Его отец был художником-декоратором Мариинского театра, поэтому мальчик с детства жил в творческой атмосфере.

Учился Константин Иванович в Академии художеств на архитектурном и живописном факультетах. Иллюстрировал произведения Пушкина, Гоголя, Толстого, Гофмана, Золя, Мопассана.

С 1929 года до конца жизни преподавал в Академии художеств.   

Константин Рудаков. Иллюстрация к поэме «Полтава», 1930-е годы.
Константин Рудаков. Иллюстрация к поэме «Полтава», 1930-е годы.

Для усиления эффекта

-  Я хочу обратить особое внимание на работы двух замечательных мастеров, - говорит сотрудник Калужского изобразительного музея, хранитель графики Марина ЗВЕРЕВА.

- Один из них - основатель московской школы ксилографии Владимир Андреевич Фаворский. Это мэтр. Его называли русским Джотто и Сезанном современной ксилографии.

На выставке представлены самые значимые его работы - иллюстрации к «Борису Годунову».

Надо сказать, что к оформлению произведений Пушкина мастер подходил серьезно. И говорил, что не иллюстрирует произведения, а создает книгу. Мог не соблюдать симметрию, специально создавая напряженность.

Выстраивал ритмический ряд, говорил, что он подобен музыке. Подбирал орнамент годуновского времени.

Ключевая сцена у него - встреча царя Бориса с юродивым, который обвиняет его в преступлениях. Для усиления трагического эффекта Фаворский выстраивает ритмический ряд из бояр.

Евгений Коньков «Смерть братьев. Иллюстрация к сказке «Золотой петушок», 1968 год.
Евгений Коньков «Смерть братьев. Иллюстрация к сказке «Золотой петушок», 1968 год.

Второй художник Евгений Коньков - интереснейший мастер ленинградской школы. Он долго прожил, умер в этом году.

Коньков проиллюстрировал «Сказку о золотом петушке». И тоже создавал книгу от обложки, переплета до отдельных иллюстраций.

Сделал её в восточном стиле, там же Шамаханская царица, но в сочетании с русским декором.

Когда-то он познакомился со средневековой книгой арабских миниатюр. Она произвела на него огромное впечатление, и он использовал многие подобные технические приемы.

Например, на тёмном фоне - белые арабески в центре – сама композиция. Получается эффект тесненной кожи, стилизация под старинный манускрипт.   0+

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