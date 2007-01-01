Осенью и зимой в калужских деревнях часто ссорились и дрались

Работа на полях заканчивалась, свободного времени становилось больше.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В Мещовском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века записали такой случай.

«У нас был сход по поводу вывоза навоза. Староста Панфил профальшивил: не свёз одного или двух возов навоза. Крестьяне – Кондаков, Евментий и Филипп, втроём, пришли к старосте и требуют объяснения.

Панфил стал огрызаться, пошла ссора и попреки, кто, где отпахал кусок нивы, чей отец «мир» продал за рюмку водки и т.д.

Кондаков, оскорбленный упреком, что его отец (бывший бурмистр в крепостное право) продал «мир», рванул старосту за ворот так, что что тот остался почтит без рубашки.

Староста ответил оплеухой. Но трое крестьян одолели дюжего Панфила и били его до тех пор, пока драка была замечена нами и рознята.

Избитые, окровавленные бойцы продолжали ругаться матерщиной, до конца работы попрекая друг друга в воровстве и других мерзостях, которых, может быть, никому и не снилось.

Кода навоз был вывезен, и крестьяне приехали домой, то за обиженного Панфила вступились братья Капитон и Алексей.

Кондаков, Евментий и Филипп вынуждены были запираться по домам. В конце концов они все-таки были пойманы и основательно побиты.

Причем в этой драке принимало участие почти все население деревни Ямны. Брату Панфила, Алексею, была перебита колом рука.

Или вот драка на базаре в Щелканово. Один пьяный ямнец, споткнувшись, разбил несколько горшков у жеремесленского горшечника. Последний ударил ямненца.

Но за него вступились его однодеревенцы, и пошел треск от разбиваемых горшков, кувшинов, чашек. Масса посуды была поколочена о головы дерущихся.

Гошечников было много (Жеремесла – огромная деревня), а ямненцев мало, так что в конце концов последние вынуждены были бежать.

В самой середине драки отчетливо выделялся крестьянин деревне Ямны

Николай, который отличался порядочной силой – он успел схватить у торговки мерзлого поросенка (дело было зимой) и угощал и им направо и налево жеремесленцев.

Человек 10 последних бросались на него, но напрасно: двое-трое из них летели кувырком, оглушенные ударом. Так и ушел Николай из драки невредимым, только полушубок на нём был оборван местами».

Баба одолела мужиков

«Осень и зима обильней всего драками, так как к этому времени собирается все мужицкое население здешних деревень. Летом и драться некогда: работы много.

Осенью, во время гуляния рекрутов, такие драки очень часты и в деревнях, и на базарах, и в трактирах. Довольно часты зимой ссоры и драки из-за дороги. Едут двое-трое из одной деревни, тогда вороти с дороги, хоть бы у тебя и воз, а у них ничего.

Редко разве соберётся особо мирный народ, или хорошо знакомые, что дело обойдется полюбовно. В большинстве же случаев найдется один головорез, который начнет чужих лошадей спихивать с дороги. Глядь - идёт побоище.

Однажды вассовцы (дереывня Вассы) одолели ямненцев и побили их. Но, когда победители возвращались с мельницы, ямненцы встретили их на том же месте и жестоко избили.

Лошадей загнали в снег так, что тех едва вытащили. Мешки с мукой были сброшены.

Привожу достоверный рассказ: ехали на мельницу трое мужчин из древни Плоской навстречу им едет женщина из деревни Никулино. Лошаденка у нее плохая, женщина и попросила мужчин своротать.

Снег был глубокий. Крестьяне и слышать не хотят: «Нас трое, вороти». Да ещё и ругаться стали. Стоят, никто не сворачивает. Наконец, один из мужиков подходит к бабьей лошади и пихает её в снег. Та, свалившись с дороги, легла на снегу.

Тогда баба подходит к мужику, берёт его за пояс и бросает в снег головой. Идёт к другим. Одного стащила с саней и швырнула далеко в сугроб.

Третий, видя такую расправу, убежал, оставив лошадь. Затем баба, посовав с дороги лошадей, вывела свою лошадь и поехала.

Первый мужик, попавший в сугроб головой, едва мог выбраться. «Чуть не задохнулся в снегу», - признавался он сам».

Жаловались в суд

«Выражения и попреки считают обидными при публике. «Ты меня осрамил при всем честном миру. Лучше б ты мне плюху дал», - говорят мужики. Филипп назвал Василия горлопаном публично и за это получил затрещину…

Были случаи, когда крестьяне жаловались в суд за оскорбление словами «мошенник», «вор», «острожник».

Слово «острожник» считается страшно обидным, употребляется в ругани, даже если человек не видал в глаза острога. Душегуб, острожник – особенно ненавистные слова.

Попрек отцом, матерью, детьми считается обидным, если сделан при народе.

«Твой отец – лошавод (конокрад), а мать – ведьма-колдунья» - такая ругань хоть и одна из самых употребительных, но почитается тяжелой обидой.

Когда же изруганный жалуется соседям, они в утешение говорят: «Бран на воду не виснет», то есть не причиняет никакого вреда.

«Он тебя изругал, ему же и стыдно», или «Что на собаку обижаться, она всё лает, а ветер носит».