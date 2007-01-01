Старинные часы, игра «Ну, погоди», кассетный плеер: в Калуге открылась новая выставка

Большие дореволюционные настольные часы, красивые, подчеркивали статусность, как фарфор.

Интересные настенные ходики– такие были в домах наших бабушек.

Есть знаменитые швейцарские карманные часы или изготовленные легендарной российской компанией «Павел Буре», изящные наручные, электронные, солнечные, будильники...

Карманные часы, сделанные в России и в Швейцарии.

Поразмышлять о времени предлагают на выставке «Делу время, потехе час» в Палатах Коробовых, которая будет работать до конца ноября.

Кстати, сама поговорка появилась давно, в ХVII веке. Как-то на охоте Алексей Михайлович Романов сказал, что делу время и потехе - час. Он имел ввиду то, что нужно не забывать отдыхать. Но позже акцент стали делать на то, что надо больше внимания уделять делу.

Про потеху на выставке не забыли. В витринах - колода карт ХIХ века с изображением костюмов, гербов разных губерний и указанием расстояния до двух столиц. Есть среди них и Калужская губерния.

Калужская губрения на картах.

Ностальгию вызовут диаскоп со слайдами, железная дорога из 1970-х, ее было недостать. Есть электронная игра «Ну, погоди» - мечта всех советских детей, кассетный плеер, игровая приставка из 1990-х и.

Не случайно представлен вечный календарь – это напоминание, что время быстротечное, но оно вечное. А вот часы, к сожалению, не ходят.

- Возможно, какие-то и могут работать, если ухаживать, смазывать, - говорит заведующая экспозиционным отделом Калужского объединённого музея-заповедника Анастасия СИДОРОВА.

- Про одни часы реставратор говорил, они могли бы ходить, там очень хороший механизм. Большие часы, сделанные в Лондоне, меня иногда пугают.

Когда я их переставляю, в них что-то сдвигается, и они начинают тикать. Карманные часы старенькие, их, конечно, сложно обслуживать, потому что там много шестеренок.

Настольные часы ХIХ века, Вена.

Вынужденная кругосветка

На выставке можно узнать, на что тратили время некоторые известные калужане. Отдельные витрины посвящены первой женщине-доктору медицинских наук Неониле Кедровой, путешественнику, зоологу Михаилу Местергази и творческой семье Казакевич.

Михаил Местергази родился в Калуге в 1884 году. В своё первое путешествие - ​в Юго-Восточную Азию отправился, когда ему было 24 года. Побывал в Китае, Индии и Малайзии.

Он увлекался фотографией и хорошо рисовал, делал много зарисовок. Привёз в Калугу 700 разных экспонатов.

После учёбы в университете Местергази учительствовал, сначала — в Нижнем Новгороде, потом — ​в Калуге.

В 1913 году в нашем городе началось создание музея «На благое просвещение» им. Рыжичкина. Местергази отдал туда свою коллекцию и стал первым хранителем в музее.

Про себя он говорил: «Мало материи, много энергии».

И в 1914 году совершил кругосветное путешествие. Но кругосветка эта была вынужденной. Местергази отправляется в Бразилию. На выставке можно увидеть его билет на пароход «Рио Гранде» и свидетельство о прохождении санитарного контроля.

Но тут началась Первая мировая война. И Михаил Михайлович решает вернуться, но коротким маршрутом домой ему попасть не удалось, пришлось попутешествовать. Он совершил кругосветку, привез большую коллекцию этнографического материала, пополнив фонды музея.

Так как Местергази хорошо рисовал, любил шаржи и карикатуры, он изобразил, как хорошо проводит время на палубе «Рио Гранде». Называл рисунок «Танцы под луной». Его можно увидеть на выставке.

У Местергази было хорошее чувство юмора.

Кроме того, представлены дневник Местергази, подзорная труба, солнечные очки, который он приобрел в Китае. Такие очки были у китайских судей, чтобы не было видно, с каким взглядом они принимают решение.

Кстати, Михаил Местергази - единственный, у кого на этой выставке нет часов. Видимо, счастливые часов не наблюдают.

Женские часы 1970-80 гг.

Участвовала в создании роддома

Неонила Ивановна Кедрова – наша землячка, стала первой женщиной -доктором медицинских наук в Российской империи.

Медицинское образование она получала в Казани. На выставке представлен её билет для входа в Казанский университет.

И на фото, сделанном в Казани, она единственная женщина среди других академиков. Можно увидеть и ее диплом доктора наук, но уже советского периода.

С 1916 года она начинает работать в Калуге, в Хлюстинской больнице. При ее участии в 1933 году в нашем городе был открыт роддом.

Во время оккупации города Неониле Ивановне пришлось проводить операции в тяжелых условиях. Она была хирургом, акушером-гинекологом. Немцы из больницы переместили пациентов и медперсонал в другое крыло, которое было не приспособлено для больницы.

После 1959 года Кедрова ушла на пенсию, но продолжала работать в больнице, занималась подготовкой молодых специалистов. И конечно, вы увидите ее часы-будильник на подставке.

Часы Неонилы Кедровой.

Сдавала экзамены в подвале

Семья Казакевич в нашем городе известная.

Лев Казакевич был художником, много рисовал в военный период, на его полотнах обезображенный сквер им. Ленина, взорванный и сожженный немцами театр. Он был репортажным художником.

Сложная судьба у его жены Веры Васильевны. Она закончила Ленинградский библиотечный институт им. Крупской по специальности: музейное дело. Это было в самом начале Великой Отечественной войны, в 1942 году.

Когда выбиралась из Ленинграда по дороге жизни, по Ладожскому озеру, рядом с машиной взорвался снаряд, осколок прилетел в ее чемодан. Так чемодан спас Вере жизнь.

Во время войны Вера Васильевна потеряла первого мужа, который был партизаном. И всю жизнь бережно хранила его документы.

Вера Казакевич первым мужем и во время работы в музее.

В 1943 году она стала первым начальником отдела Великой Отечественной войны в Калужском краеведческом музее, собирала рассказы свидетелей тех событий.

Многие вещи семьи передали в музей дети Веры и Льва Казакевич – Валентина и Борис. Они пришли на открытие выставки.

- Мама рассказывала, как шла сдавать экзамен, - поделилась воспоминаниями Валентина Казакевич. - Оккупация, блокада, ужасные условия, но они учились. Зашла, ей сказали, что надо в подвал спуститься.

Она спустилась, а там - темно. Она растерянно спрашивает: «А куда же идти?» И тут раздаются голоса: «Сюда-сюда». Загорелись свечки, их «моргасики» называли. И оказалось, весь подвал заполнен людьми, которые сидели, лежали- прятались от бомбежки.

Ей указали, куда идти. И сидел преподаватель, принимал экзамены. Он ее увидел и сказал: «Давайте не будем про экзамены, просто поговорим».

Они два часа с ним проговорили обо всем на свете. И он поставил ей зачет.

Работала мама долго. Сначала - в краеведческом музее, потом - в художественном, а когда создавался дом-музей Циолковского, ушла туда.

И готовила там экспозицию вместе с первым заведующим домом -музеем, внуком Циолковского Алексеем Костиным.

Борис и Валентина Казакевич рассказали интересные факты о своих родителях.

Интересно, что дочь Веры Васильевна Валентина стала художником и всю жизнь занималась оформлением музеев. А сын Борис до сих пор работает художником-реставратором в Музее истории космонавтики. 0+