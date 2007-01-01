«Бренд года» сам стал брендом Калужского региона

Конкурс, учрежденный медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» в 2006 году, отметил свое совершеннолетие.

В понедельник, 14 октября, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Бренд года – 2024».

Жители Калужской области выбрали 55 предприятий и организаций, которые, по их мнению, заслужили право называться калужскими брендами.

Номинации охватывают практически все сферы экономики и жизни. От промышленности, до культуры и туризма.

В этом году торжественная церемония чествования лучших из лучших прошла в культовом для всех калужан месте - Калужском областном драматическом театре.

В зеркальном фойе этого храма Мельпомены бессменный руководитель облдрамы Александр Кривовичев не только принимал гостей церемонии, но и получал поздравления с победой в номинации «Услуги в сфере культуры и образования».

Причем, калужане называют наш театр региональным брендом далеко не первый год.

Как все начиналось

Тогда, в 2006 году экономика Калужской области была на подъеме. Открывались новые предприятия. Однако в СМИ писали и говорили преимущественно об иностранных производствах, пришедших на калужскую землю.

Идея рассказать о своих тружениках витала в воздухе. Именно так и возникла идея народного голосования за звание «Бренд года». Сотрудники медиахолдинга вышли на улицы Калуги с предложением назвать предприятие или учреждение, которое нравится. Позднее к реальному опросу на улицах подключилось интернет-голосование.

Тот, самый первый конкурс прошел, что называется, на ура и «Бренд года» решили сделать ежегодным.

- Мы очень серьезно готовились к первой церемонии, волновались, но результат нас порадовал, - рассказывает организатор конкурса Светлана ЗАЙЦЕВА. – Тогда мы даже представить себе не могли, что наш «Бренд года» отметит свое 18-летие. Год от года церемония награждения проходила в самых разных знаковых местах Калуги. Менялся сценарий, но оставалось главное: победителей выбирали и выбирают сами жители Калужской области.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что конкурс «Бренд года» сам стал брендом Калужской области. Сотни руководителей предприятий и учреждений выходили на сцену церемонии награждения со словами благодарности. Нынешний «Бренд года – 2024» не стал в этом отношении исключением.

Стимул к развитию

Обычно люди называют предприятия и учреждения, достойные звания «Бренд года», из самых разных сфер жизни. Для того, чтобы упорядочить церемонию награждения, конкурс проводится по нескольким номинациям. В этом году их было десять. Промышленность, финансы, сельское хозяйство, перерабатывающие производства, услуги, медицина, культура, туризм, - практически все сегменты экономики и жизни были охвачены.

Примечательно, что совершеннолетие конкурса совпало с круглой датой самой Калужской области.

- Калужской области в этом году исполнилось 80 лет, все эти годы на нашей замечательной земле самобытно строятся наши бренды, - отметил, приветствуя победителей конкурса, генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Мы все прекрасно знаем, что за последнее время открылось окно возможностей, появляются новые бренды, развиваются уже давно знакомые нам предприятия и учреждения. И все это способствует развитию нашей любимой Калужской области.

Наш круг растет

С каждым годом растет количество обладателей красивых статуэток и дипломов «Бренда года». Многие предприятия и учреждения становились «Брендом» несколько раз. Это доказывает стабильность их работы и стремление к развитию.

- Прекрасная инициатива, которая ежегодно повторяется, и наш круг действительно растет, - подчеркнул в ответном слове победитель в номимнации «Страховые и банковские услуги» управляющий Фора Банка Вячеслав АГЕЕВ - Мы стабильно развиваемся в Калужской области и у нас светлое хорошее будущее. Мы действительно банк человеческим лицом, всегда открыты и готовы разговаривать и слышать каждого клиента.

В номинации «Промышленные предприятия» награды вручал глава самоуправления Калуги Юрий Моисеев. Он отметил, что конкурс стал узнаваемым, а главное, что люди выбирают тех, от встречи с кем у них остались добрые впечатления.

- Я очень рад, что в Калужской области есть такой конкурс, - сказал глава самоуправления Калуги Юрий МОИСЕЕВ. - Думаю, это очень хорошо и правильно, и этот формат не надо менять, потому что он для людей, он про людей. Номинации затрагивают все сферы жизни. Это очень важно. Мне очень приятно, что мне достается уже не первый раз номинация промышленные предприятия. Это, собственно говоря, основа экономики Калуги и всей Калужской области.

Одним из победителей в номинации «Промышленность» стала известная не только в регионе, но и всей стране компания SINTEC Group. Моторные масла, антифризы, автохимию и автокосметику под брендом SINTEC полюбили миллионы автомобилистов от Владивостока до Калининграда.

- Приятно находиться в такой серьезной компании на церемонии «Бренд года», - рассказал директор по связям с общественностью SINTEC Group Евгений ТЮТЮННИК. - Мы развиваем производство, инвестируем в инновации, упорно трудимся для того, чтобы нашу продукцию любили за ее высокое качество и доступность не только в родном для нас Калужском регионе, но и всей России, а также десятках стран мира, где известен SINTEC.

Цвет области

Руководители и представители 55 предприятий и учреждений Калужской области выходили в этот день на сцену. Это действительно, элита региона, цвет Калужской области. Примечательно, что среди победителей были крупнейшие заводы, и частные производства и небольшие предприятия и организации. Самая большая номинация собрала представителей медицинской сферы.

- Меня порадовало то, что победителем стали как государственные, так и частные медицинские организации, их становится все больше и больше, - подчеркнула, вручая награды в номинации «Услуги в сфере здравоохранения» заместитель министра здравоохранения Калужской области Татьяна КУЗНЕЦОВА. – Это говорит о том, что наши медицинские организации все больше и больше направлены на клиентоцентричность, то есть на пациентоцентричность. У нас есть куда развиваться, мы знаем, как привлекать жителей Калужской области, как удовлетворять их потребности. Поэтому, я думаю, у нас есть место для развития.

Представители аграрного сектора экономики пришли на награждения, как говорится, с корабля на бал. В воскресенье сельхозпроизводители отметили свой профессиональный праздник, а на следующий день лучшие получили дипломы «Бренд года».

- Мы развиваемся, у нас очень много очень интересных проектов Калужской области и не только мясом и молоком мы живы, - сказал, приветствуя победителей в номинации «Сельское хозяйство» заместитель министра сельского хозяйства региона Александр КУЗИН. – Мы производим сыры, выращиваем рыбу и даже улиток. Хочу отдельно поблагодарить наши предприятия, которые позволяют нам с вами кушать вкусную и здоровую пищу. Сегодня сельское хозяйство не тот труд, который мы знали, это современный, это технологичный труд, в который идти почетно, и мы видим как молодежь нам тянется. Нам не хватает кадров, но не потому, что они от нас уходят, а потому что открывается большое количество новых предприятий.

В этом году Калужский бренд пополнился новой номинацией - «Сфера отдыха и туризма». Туризм в регионе развивается очень активно. Калужская область вошла в ТОП-11 регионов привлекательных для иностранных туристов.

- Очень приятно в этом зале видеть большое количество предпринимателей, которые с нами очень близко сотрудничают, которые являются получателями государственной поддержки и которые являются нашими партнерами по жизни, - отметила перед вручением наград в номинации «Сфера отдыха и туризма», заместитель генерального директора «Агентство развития бизнеса» Ирина ХАВРОШИНА. И все номинанты, которые мне выпала честь поздравить, это, конечно же, бизнес, который поддерживает нас очень сильно и, как всегда, помогает нам продвигать наши мероприятия. Огромное вам спасибо за то, что вы привлекаете туристов в наш регион. А если у нас много туристов, значит, и наши предприниматели должны быть довольны и развиваться.

Номинации сменяли одна другую, победители благодарили людей, выбравших их и медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга», сумевший объединить лучших в конкурсе «Бренд года».

Однако, на наш взгляд, более точно сформулировал идею конкурса, заместитель городского головы Калуги Роман Евстратов, вручавший награды в номинации «Предприятия строительной сферы и услуги в сфере ЖКХ».

- По сути, этот бренд отражает труд всех тех, кто родился и работает на нашей Калужской земле, - сказал заместитель городского головы Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - И не только родился, но работает. Через понятие бренд мы кооперируемся между собой. Я знаю, что, например, в некоторых ресторанах с гордостью подчеркивается, что блюда приготовлены из калужских продуктов. Это приятно. Но самое главное, что я сегодня услышал, это то, что все вы с историей. Да, у кого-то 300 лет, 200, у кого-то 20 лет, у кого-то 5 лет, это неважно. Важно, что у всех есть планы на дальнейшее развитие. Поэтому всех поздравляю, всем желаю процветания, развития и неоднократно стоять здесь на этой сцене и получать заслуженные награды.

Кого калужане назвали брендом в 2024 году

Промышленные предприятия с многолетней историей

АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

ПАО «КАДВИ

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»

Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

Промышленные бренды 21 века

SINTEC Group

ООО «Полигон ЖБЦ»

ООО «Листон»

ООО «Фуяо Стекло Рус»

Филиал АО «Кордиант» в г. Калуге

ООО «Архбум Тиссью Групп»

Страховые и банковские услуги

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

Банк ВТБ (ПАО

Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Дополнительный офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Калуге

Пищевая и перерабатывающая промышленность

ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»

ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга (торговая марка «Калужский хлебокомбинат»)

ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск

ООО «Агрофирма Оптина»

Сеть магазинов «Ферма»

АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Наука, образование и культура

ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»

БУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»

ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева Калужский филиал

Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ

Здравоохранение

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко

ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»)

ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»

ООО «СТОМАТОЛОГ»

ООО «Эндохирургический Центр»

ООО «Теорема-Мед»

ООО «Эль-Дента»

ООО «Нью Смайл»

ООО «Семейная стоматология»

ООО «МедикПро»

ООО «Клиника «ЗДОРОВьЯ»

ЭХЦ ПРО

Сфера услуг и торговли

ООО «Торговый квартал»

Квадромотоцентр «Аврора»

Студия красоты Светланы Тальяновой (ИП Тальянова С.В.)

ООО «Т2 Мобайл»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО ТЦ «Агрит»

ООО «СП «ЛИДЕР»

ООО «АВРОРА»

ЖКХ Предприятия строительной сферы

ООО «КалугаТИСИЗ»

ПАО «Калужская сбытовая компания»

Строительная компания «Дом Мечты»

ООО СЗ « ПРЕМИУМСТРОЙ»

Сфера отдыха и туризма

ООО «УК «Яхонты. Отели.ру»

ООО «Термы»

ООО «СЕРВИКОМ» (Отель «Амбассадор Калуга»)

Наши партнеры

Организовать и провести масштабный проект в одиночку сложно. Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» искренне благодарит партнеров премии, без их поддержки сделать такой праздник для победителей конкурса «Калужский бренд» просто невозможно.

Итак, наши партнеры:

Многократный обладатель звания Калужский бренд - филиал Фора-Банк в г. Калуга.

Фора-Банк - универсальный коммерческий банк, предоставляющий услуги как физическим, так и юридическим лицам. Более 30 лет Фора-Банк делает все, чтобы предлагать клиентам больше, чем принято ждать от банка, активно развиваясь и стараясь оправдывать звание надежного партнера. Когда мир полон обещаний, Фора-Банк находит индивидуальные решения, ведь слоган Фора-Банка – «Выигрываем Вместе».

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