Советская классика, лотерея и камерная атмосфера: как прошла церемония награждения премией «Калужский бренд-2024»
Как мы уже писали, в понедельник, 14 октября, в Калужском областном драматическом театре состоялась церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2024».
Это мероприятие проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» уже 18-й раз.
В далеком 2006 году мы впервые вышли на улицы Калуги и стали опрашивать калужан на тему, кого они считают региональными брендами?
Те предприятия и организации, которые они называли чаще всего в той или иной категории, стали победителями. С тех пор мы ежегодно проводим такие опросы на улицах и на нашем сайте www.kp40.ru и каждый год определяем победителей.
Уникальность проекта «Калужский бренд» еще и в том, что мы не предлагаем никаких списков и вариантов на выбор. Наши читатели вольны назвать брендом любое предприятие из того огромного разнообразия, которое имеется в Калужской области.
Ведь настоящими брендами можно считать только тех, кого простые люди называют таковыми без всякой подсказки.
И вот по результатам опросов читательского мнения с начала 2024-го года, брендами Калужской области стали 55 предприятий и организаций региона из совершенно разных сфер.
Мы уже начали рассказывать о них, а на этой странице предлагаем фоторепортаж о том, как проходила церемония награждения лучших из лучших. Тех, по кому судят и узнают нашу любимую Калужскую область.
Победители получают статуэтку, диплом и право использовать звание «Калужский бренд» в своих промо-материалах.
Почетные гости вручали лауреатам заслуженные награды и говорили теплые слова.