Советская классика, лотерея и камерная атмосфера: как прошла церемония награждения премией «Калужский бренд-2024»

Как мы уже писали, в понедельник, 14 октября, в Калужском областном драматическом театре состоялась церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2024».

Это мероприятие проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» уже 18-й раз.

В далеком 2006 году мы впервые вышли на улицы Калуги и стали опрашивать калужан на тему, кого они считают региональными брендами?

Те предприятия и организации, которые они называли чаще всего в той или иной категории, стали победителями. С тех пор мы ежегодно проводим такие опросы на улицах и на нашем сайте www.kp40.ru и каждый год определяем победителей.

Уникальность проекта «Калужский бренд» еще и в том, что мы не предлагаем никаких списков и вариантов на выбор. Наши читатели вольны назвать брендом любое предприятие из того огромного разнообразия, которое имеется в Калужской области.

Ведь настоящими брендами можно считать только тех, кого простые люди называют таковыми без всякой подсказки.

И вот по результатам опросов читательского мнения с начала 2024-го года, брендами Калужской области стали 55 предприятий и организаций региона из совершенно разных сфер.

Мы уже начали рассказывать о них, а на этой странице предлагаем фоторепортаж о том, как проходила церемония награждения лучших из лучших. Тех, по кому судят и узнают нашу любимую Калужскую область.

Победители получают статуэтку, диплом и право использовать звание «Калужский бренд» в своих промо-материалах.

Генеральный спонсор церемонии – «Фора банк».

Руководитель театра Александр Кривовичев не только принимал в гостях церемонию, но и получал поздравления с победой в номинации «Услуги в сфере образования и культуры»

Гости охотно позировали на фоне баннеров…

… и на фоне фотографий любимых актеров областной драмы.

Управляющий калужского филиала «Фора-банка» Вячеслав Агеев как партнер конкурса в этом году выступил с приветственным словом.

Почетные гости вручали лауреатам заслуженные награды и говорили теплые слова.

В перерывах между вручением призов в номинациях перед гостями выступила лауреат многих вокальных конкурсов, известная калужская певица Елизавета Слышкина.