«В школе Циолковский примерным поведением не отличался»: правнучка ученого представила в Калуге новую книгу

Елена Тимошенкова рассказала интересные факты.

В библиотеке им. Белинского прошла презентация книги «Циолковский известный и неизвестный».

Книга большая, в ней более 500 страниц, а вышла она маленьким тиражом – всего 500 экземпляром.

Работа над ней шла долго, материалы начинал собирать ещё внук Константина Эдуардовича, первый заведующий домом-музеем Алексей Костин. Елена Тимошенкова продолжила эту работу. Она хотела показать Циолковского не только ученым.

Елена Тимошенкова нашла много интеерсного материала для книги.

- Я много лет работаю в музее, общаюсь с интересными людьми, включая ученых, космонавтов, и все приходят к выводу, что о Циолковском рассказывать сложно, потому что количества его идей, проектов, расчетов хватило бы на несколько десятков лет и не на один научно-исследовательский институт, а вот его жизнь очень скупа на события, - говорит Елена Алексеевна.

- За 78 лет в жизни Циолковского было всего четыре города: село Ижевское Рязанской губернии, где он родился, сама Рязань, Вятка - это нынешний город Киров, где прошло его детство, юность, Боровск и Калуга. Еще он дважды побывал в Москве, один раз в Санкт-Петербурге.

Когда в 1936 году в Калуге открылся в Дом-музей Циолковского, что можно было показать: мастерская, кабинет с рабочим столом, подзорная труба, знаменитые слуховые трубы, какие-то модели, которые Циолковский делал на верстаке.

И сотрудникам музея, стало ясно, что Циолковский получался односторонним. А он ведь и преподавал, и у него была семья, и спортом занимался, и музыку любил, и прекрасно разбирался в литературе. Кто про это знал?

Надо было найти информацию. Тогда были ещё живы внуки Константина Эдуардовича, была жива одна из его дочерей.

Но воспоминания - самый ненадёжный источник. У нас около 2000 воспоминаний хранится от знакомых, соседей, людей, с которыми Циолковский встречался, его учеников. И они настолько разные, иногда противоречат друг другу.

Нужно подтверждение фактов. Самое надежное – это архивы. Информация стала появляться неожиданно.

Несколько лет назад мы встретились с калужским уполномоченным по правам человека Юрием Зельниковым, который ещё и серьезный краевед.

Он в кировском архиве нашёл сведения, что, когда Циолковский учился в гимназии, а учился он там всего три года, потом ему пришлось уйти из-за того, что плохо слышал, не отличался хорошим поведением.

Получал много замечаний, например, что Костя Циолковский и его одноклассник нарушали дисциплину, бегали на переменах по коридору, за что были наказаны часовым штрафом. И раскрывался совсем другой Циолковский.

Н апрезентацию книги пригласили учеников калужских школ.

Юрский с велосипедом

В книге Елена Алексеевна собрала воспоминания родственников, автобиографические моменты, переписку с Александром Чижевским, факты о жизни дома-музея.

- Циолковского очень долго пытались заставить написать автобиографию. Но он отказывался. Только в последний год жизни написал, - рассказывает Елена ТИМОШЕНКОВА. - Изучая его работы, мы стали находить буквально две-три строчки, которые дополняли его биографию.

Допустим, как он сдавал экзамены, чтобы стать учителем. Он же гимназию и университет не окончил. Как начинал работать в маленьком городке.

Оказалось, что Циолковский увлекался спортом. Самым, наверное, большим его увлечением был велосипед.

В начале XX века на всю Калугу было десятка полтора велосипедистов. Им в Загородном саду (это нынешний парк Циолковского) отводили дальние аллеи, чтобы они не пугали прилично гуляющих граждан.

И кто-то предложил Циолковскому прокатиться. Он попробовал, упал. А потом купил велосипед за 50 рублей, это была очень большая сумма. За два дня научился кататься и катался почти до самого смерти.

Его велосипед до сих пор стоит в музее.

Когда снимался фильм «Королёв», актёру Сергею Юрскому, который играл Циолковского, во дворе нашего музея разрешили постоять с велосипедом ученого.

А в фильме с горки он спускался, по улицам ездил, на другом велосипеде. Об этом тоже мало кто знает.

Нарисовал невесомость

Чтобы читать было не утомительно, книга сделана в виде маленьких рассказов: Циолковский учитель, воспоминания учеников, Циолковский слушает музыку... Таких рассказов почти сотня.

Фотографий сохранилось мало, по пальцам пересчитать. Но есть редкие, например, Циолковский со съемочной группой киностудии Мосфильм.

В 1933 году один из молодых режиссеров предложил сделать фильм о полете на Луну «Космический рейс». Но они не знали, какая должна быть техника, как показать перегрузки, невесомость, перемещение по Луне, когда твое тело весит в шесть раз меньше.

Циолковский с киногруппой.

Приехали в Калугу к Циолковскому. Ученый их выслушал, он любил кино, хотя ходил, как тогда говорили, на фильму редко. Ему понравилась идея, что на Луну отправляется небольшой экипаж, потому что там пропал один из руководителей предыдущей экспедиции.

И ученый сделал несколько десятков рисунков. Фильму они помогли. Но, как оказалось позже, Циолковский будто сам побывал в космическом полете.

Он точно изобразил человека в невесомости, показал сложности с космическим питанием, что опасны крошки. Нарисовал, как космонавты наблюдают Землю из космоса, как выходят в открытый космос. Это до сиз пор удивляет космонавтов.

Циолковский точно изобразил невесомость и выход в открытый космос.

Секретное фото

В Доме-музее Циолковского за годы его работы побывало больше трёх миллионов человек: учёные, космонавты, артисты, политики. Приезжал и главный конструктор Сергей Павлович Королев. Сохранилась фотография.

Интересна она тем, что в то время Королев был засекречен. Поэтому, когда он переехал в Калугу с Академией наук, старался держаться в тени.

Но, выйдя из музея случайно попал в объектив фотоаппарата. Кто-то увидел, что серьезные машины стоят возле музея и сфотографировал. Много лет это фото не разрешали публиковать, даже после смерти Королёва.

Это фото долго нельяз было показывать.

На космической станции есть фото и работы Циолковского. Но, к сожалению, книга «Циолковский известный и неизвестный» оказалась слишком тяжелой, чтобы космонавты ее взяли с собой.

Сейчас Елена Тимошенкова надеется, что какой-нибудь из грузовых кораблей доставит ее на станцию.

Книгу Елена Тимошенкова передала в библиотеку им. Белинского.

Из книги «Циолковский известный и неизвестный».

«20 августа 1880 года рано утром мы обвенчались в ближайшем селе Роща, в церкви Иоана Богослова. После церкви Константин Эдуардович пошел в училище и там заявил: «А я уже женился!» В тот же день он купил токарный станок. Пира у нас никакого не было. Приданного он за мной не взял, сказал, что так как мы будем жить скромно, хватит и его жалования.»

Обстановка, в которой протекала жизнь молодой семьи была непривычной для окружающих. Старшая дочь Циолковского Любовь Константиновна вспоминала: «Нравы тогда в Боровске были дикие. Частенько на улице царила кулачная расправа и право сильного. В городе было три молельни разной веры. Часто члены одной семь принадлежали разным сектам и ели из разной посуды.

На праздниках, во время свадеб богатые лихо катили на рысаках, напоказ возили по городу приданное какой-нибудь невесты, вплоть до перин, буфетов, гусей и петухов, устраивали лихие пьянки и вечеринки. Раскольники воевали с другими сектами»

В такой обстановке Константину Эдуардовичу пришлось жить работать целых 12 лет.

Из воспоминаний Марии Циолковской: «Потом мы переехали на Лебедянцевскую улицу. Дом был трехоконный, с двумя выходами: парадный – с улицы и второй, через кухню – со двора.

Комнат было три или четыре, но все холодные кроме зальца, в котором поселился отец со своими моделями и аэродинамической трубой. Спать ему было негде. И он устроил себе спальню в прихожей, поэтому парадный вход наглухо закрыли. Кроватью ему служил верстак… Сестра Аня, хоть и была моложе, иногда обижала меня, когда я не хотела с ней играть. И мне приходилось спасаться у отца. Он поднимал меня к себе на верстак, где отдыхал после обеда. И я торжествовала: обидчица не могла до меня дотянуться.

На этой квартире мы прожили только два года. Однажды нам привезли дрова и мы с братом Ваней (он был старше меня лет на пять) уехали без спроса кататься. За это нам здорово попало от отца. Обоих поставили в угол и целую неделю мы не смели выходить со двора на улицу. Отец был очень строг. И требовал безусловного повиновения. Старшие ссорились с ним из-за этого.

1904 год…Родители путем величайшей экономии скопили тысячу рублей и приобрели небольшой домик на Коровинской улице, под горой… Все необходимое у нас было: обувь, одежда и питались мы сносно – супы с мясом, на второе – каша с маслом… Правда жаркое готовили только по большим праздникам. Иногда мама пекла пироги – отец их очень любил.

Купленным домом все остались довольны. 0+