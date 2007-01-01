Дерево из салфеток, серебряный дракон и ресторан в рыцарском стиле. Студенты-дизайнеры отправили калужан в иные миры

В Доме музыки открылась удивительная выставка.

Когда за дело берутся студенты-дизайнеры, жди сюрпризов. Уже в четвертый раз они устраиваютв нашем городе что-то невероятное.

Пространство галереи Дома музыки превращается в иной мир, в котором интересно находится, переместившись в другую реальность.

Студенты факультета дизайна КФ МГЭУ и отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов областного колледжа культуры и искусств сотворили невероятное. Для гостей это квест по исследованию иного мира. И двери в него открыты до 4 ноября.

Из бумаги студенты могут сделать все, что угодно.

- Сегодня мы с вами видим, до чего может дойти фантазия архитекторов, дизайнеров, - говорит заведующая отделом изобразительного искусства Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК.

– Выставка студентов-дизайнеров у нас всегда проходит с аншлагом. Особенный интерес к бумажной пластике, ее воспринимают на ура.

И сегодня мы даже не успели открыться, приходили люди разного возраста. Мы пускаем всех, даже если галерея, порой, закрыта. Калужанам интересно. И мы будем проводить по этой выставке экскурсии.

Лаковая миниатюра - фишка студентов коледжа культуры.

Надежда Соловьева и Дарья Ратникова так видят оленя из иного мира.

Город будущего

Под большой розовой сакурой из салфеток расположились бумажные фантастические существа. А под столешницей старого стола живет лес.

На полке приземлился дракон, из стены выглядывает олень.

Дополняют фантастическую реальность необычные предметы, лаковая миниатюра, графика и живопись.

Студенты и Калугу изменили. Показали, как они видят город будущего. На стенах – дипломные проекты по преобразованию известных в городе мест – ресторанов, гостиниц, Городского досугового центра, бывшего завода «Кристалл».

Таким студенты видят будещее бывшего завода «Кристалл».

- В этот раз мы отважились и представили дипломные работы наших студентов, - пояснила декан факультета дизайна Калужского филиала московского гуманитарно-экономического университета Наталья РАЗУМЕЙКО. - Взяли 13 объектов Калуги, которые значимы для нашего города, имеют историческое прошлое.

И показали, как наши студенты их видят, в каких бы заведениях они хотели находиться в будущем, жить, творить. Очень важно дать возможность им высказаться в самом начале их профессиональной деятельности.

Над серебряным драконом трудились Надежда Ветрова, Дмитрий Полынин и Виолетта Федотова.

Из обычных вещей

Выставка называется ««Иные миры-2». И позволяет зрителям задуматься, какие иные миры вокруг нас, какие необыкновенные вещи нас окружают.

- Все, наверное, обратили внимание на дерево, которое сделано из простых салфеток, - говорит заведующей факультетом дизайна московского Наталья САРЫЧЕВА. - Люди могут создавать что-то фантастическое из самых примитивных вещей.

У нас есть арт-объекты, которые выполнены из стекла и монтажной пены, из какой-то ерунды. Или бабушкин стол, в котором под стеклом поселился целый лес, он настоящий, он живет, дышит.

Это все иные миры. Иные миры, которые окружают нас.

С чего начинается дизайн? С самого простого: что-то приснилось, что-то прочитали в книге, что-то случайно увидели, а потом развили эту тему.

Здесь есть потрясающий олень с татуировками. Наши студенты любят чужую шкурку портить. Есть какие-то, может быть, спорные работы с гипсами. Есть оформление витрин, эскизы росписи стен.

Если говорить о проектах, представлено несколько тематик. Интересно, когда берется один объект и решается в абсолютно разных стилях.

Например, можно увидеть четыре варианта оформления одного и того же ресторана: в тематике рыцарского замка, золотой лихорадки в Америке и замечательного фильма «Человек с бульвара Капуцинов», современного ар-деко и в стихии воды.

Ресторан в рыцарском стиле.

- Есть проекты, посвященные историческим местам. Это оформление усадьбы «Павлищев бор» и Дома Щепочкина. Каждый проект дополнен исторической справкой, где написано, чему посвящен объект, что было до того, как мы приложили к нему руку, и наш вариант решения нового образа.

Особенно хочу обратить внимание на два диплома, посвященные детскому лагерю. Дома вы не можете создать фантастическую среду, потому что это дорого, это надоест, ребенок растет, а ремонт каждый год делать не будешь.

А вот когда они приезжают в лагерь, им нужно показать такую среду, которая запомнится на всю жизнь.

Поэтому здесь комнаты выполнены в виде космического корабля. На нем летят мальчики и видят потрясающий космос. А девочки приземлились и находятся на другой планете.

Леонид Андрейчиков сделал макет площадки детского лагеря по мотивам мультфильма «Тайна третьей планеты»

Еще один объект – Городской досуговый центр (бывший клуб Машзавода), советский конструктивизм. У нас - современное прочтение этого конструктивизма.

Или знаменитый завод «Кристалл» представлен с красными потолками, с новым архитектурным решением павильона. Это один из экспериментов.

Невозможно жить, когда только работа, учебы, еда и какие-то неприятности. Иной мир мы творим сами. И этот иной мир должен быть прекрасен. 0+