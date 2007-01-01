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Дерево из салфеток, серебряный дракон и ресторан в рыцарском стиле. Студенты-дизайнеры отправили калужан в иные миры

В Доме музыки открылась удивительная выставка.
Татьяна Светлова
18:23 сегодня
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Фото автора.
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Когда за дело берутся студенты-дизайнеры, жди сюрпризов. Уже в четвертый раз они устраиваютв нашем городе что-то невероятное.

Пространство галереи Дома музыки превращается в иной мир, в котором интересно находится, переместившись в другую реальность.

Студенты факультета дизайна КФ МГЭУ и отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов областного колледжа культуры и искусств сотворили невероятное. Для гостей это квест по исследованию иного мира. И двери в него открыты до 4 ноября.

Из бумаги студенты могут сделать все, что угодно.
Из бумаги студенты могут сделать все, что угодно.

- Сегодня мы с вами видим, до чего может дойти фантазия архитекторов, дизайнеров, - говорит заведующая отделом изобразительного искусства Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК.

– Выставка студентов-дизайнеров у нас всегда проходит с аншлагом. Особенный интерес к бумажной пластике, ее воспринимают на ура.

И сегодня мы даже не успели открыться, приходили люди разного возраста. Мы пускаем всех, даже если галерея, порой, закрыта. Калужанам интересно. И мы будем проводить по этой выставке экскурсии.

Лаковая миниатюра - фишка студентов коледжа культуры.
Лаковая миниатюра - фишка студентов коледжа культуры.
Надежда Соловьева и Дарья Ратникова так видят оленя из иного мира.
Надежда Соловьева и Дарья Ратникова так видят оленя из иного мира.

Город будущего

Под большой розовой сакурой из салфеток расположились бумажные фантастические существа. А под столешницей старого стола живет лес.

На полке приземлился дракон, из стены выглядывает олень.

Дополняют фантастическую реальность необычные предметы, лаковая миниатюра, графика и живопись.

Студенты и Калугу изменили. Показали, как они видят город будущего. На стенах – дипломные проекты по преобразованию известных в городе мест – ресторанов, гостиниц, Городского досугового центра, бывшего завода «Кристалл».

Таким студенты видят будещее бывшего завода «Кристалл».
Таким студенты видят будещее бывшего завода «Кристалл».

- В этот раз мы отважились и представили дипломные работы наших студентов, - пояснила декан факультета дизайна Калужского филиала московского гуманитарно-экономического университета Наталья РАЗУМЕЙКО. - Взяли 13 объектов Калуги, которые значимы для нашего города, имеют историческое прошлое.

И показали, как наши студенты их видят, в каких бы заведениях они хотели находиться в будущем, жить, творить. Очень важно дать возможность им высказаться в самом начале  их профессиональной деятельности.

Над серебряным драконом трудились Надежда Ветрова, Дмитрий Полынин и Виолетта Федотова.
Над серебряным драконом трудились Надежда Ветрова, Дмитрий Полынин и Виолетта Федотова.

Из обычных вещей

Выставка называется ««Иные миры-2». И позволяет зрителям задуматься, какие иные миры вокруг нас, какие необыкновенные вещи нас окружают. 

- Все, наверное, обратили внимание на дерево, которое сделано из простых салфеток, - говорит заведующей факультетом дизайна московского Наталья САРЫЧЕВА. -  Люди могут создавать что-то фантастическое из самых примитивных вещей.

У нас есть арт-объекты, которые выполнены из стекла и монтажной пены, из какой-то ерунды. Или бабушкин стол, в котором под стеклом поселился целый лес, он настоящий, он живет, дышит.

Это все иные миры. Иные миры, которые окружают нас.

С чего начинается дизайн? С самого простого: что-то  приснилось, что-то прочитали в книге, что-то случайно увидели, а потом развили эту тему.

Здесь есть потрясающий олень с татуировками. Наши студенты любят чужую шкурку портить. Есть какие-то, может быть, спорные работы с гипсами. Есть оформление витрин, эскизы росписи стен.

Если говорить о проектах, представлено несколько тематик. Интересно, когда берется один объект и решается в абсолютно разных стилях.

Например, можно увидеть четыре варианта оформления одного и того же ресторана: в тематике рыцарского замка, золотой лихорадки в Америке и замечательного фильма «Человек с бульвара Капуцинов», современного ар-деко и в стихии воды. 

Ресторан в рыцарском стиле.
Ресторан в рыцарском стиле.

- Есть проекты, посвященные историческим местам. Это оформление усадьбы «Павлищев бор» и Дома Щепочкина. Каждый проект дополнен исторической справкой, где написано, чему посвящен объект, что было до того, как мы приложили к нему руку, и наш вариант решения нового образа.

Особенно хочу обратить внимание на два диплома, посвященные детскому лагерю. Дома вы не можете создать фантастическую среду, потому что это дорого, это надоест, ребенок растет, а ремонт каждый год делать не будешь.

А вот когда они приезжают в лагерь, им нужно показать такую среду, которая запомнится на всю жизнь.

Поэтому здесь комнаты выполнены в виде космического корабля. На нем летят мальчики и видят потрясающий космос. А девочки приземлились и находятся на другой планете.

Леонид Андрейчиков сделал макет площадки детского лагеря по мотивам мультфильма «Тайна третьей планеты»
Леонид Андрейчиков сделал макет площадки детского лагеря по мотивам мультфильма «Тайна третьей планеты»

Еще один объект – Городской досуговый центр (бывший клуб Машзавода), советский конструктивизм. У нас - современное прочтение этого конструктивизма.

Или знаменитый завод «Кристалл» представлен с красными потолками, с новым архитектурным решением павильона. Это один из экспериментов.

Невозможно жить, когда только работа, учебы, еда и какие-то неприятности. Иной мир мы творим сами. И этот иной мир должен быть прекрасен. 0+

На открытие выставки пришли студенты и преподаватели.
На открытие выставки пришли студенты и преподаватели.

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Лента комментариев
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

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Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

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Василёк

ой какой хитрый, какую фоточку нашел. https://www.kp40.ru/thumbnails/131286/1024x0.webp а вторую в том же посте, а точнее заглавную, предусмотрительно - не замтеил ?

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