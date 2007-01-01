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Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой

С 1 октября в соцучереждения, а с 7 октября в жилые дома в Калужской области начали давать тепло.
08:29 сегодня
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В этот раз руководство области решило не бюрократизировать этот процесс, а ориентировалось на просьбы жителей региона.

- Вижу много обращений жителей области по поводу холода в домах, - написал в своем телеграм-канале воскресенье, 6 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Да, температура воздуха на улице пока не опустилась до нормативной для начала отопления в жилых домах. Но погода сырая и промозглая. От этого и в квартирах неуютно. Поручил главам администраций муниципалитетов с завтрашнего дня начать подавать тепло в жилые дома.

И на следующий день, в понедельник, 7 октября, батареи в домах калужан начали теплеть.

Однако в соцсетях начали появляться сообщения, что даже в четверг, 10 октября, оно есть не везде.

Пока запуск отопления в разгаре - самое время оглянуться назад и посмотреть, что было сделано в Калужской области за лето в рамках подготовки к отопительному сезону.

Полная готовность

По данным муниципалитетов, к отопительному сезону подготовлены 566 котельных, 1268 км. тепловых и 2486 км водопроводных сетей, а также 20 млн. кв. метров жилищного фонда.

Данные о готовности к зиме предоставили и энергетики.

- Готовность объектов электроснабжения: 199 километров высоковольтных электрических линий (89%), 800 электрических подстанций (95%), расчищено 1,2 тысячи гектаров трасс высоковольтных линий, - сообщил «Калугаэнерго». - Компания продолжает работу по очистке просек под электрическими линиями для сокращения технологических нарушений на электрических сетях в период холодов.

Продолжилась и динамика последних лет по снижению количество аварий на электрических сетях, а расчистка трасс за последние пять лет увеличилась на 24%.

По информации регионального минстроя, Калужская область по динамике снижения аварийности вошла в тридцатку регионов в стране и в пятерку регионов ЦФО в оперативном «светофоре» федерального Минстроя.

Все благодаря тому, что за прошедший сезон количество происшествий на объектах ЖКХ и энергетики снизилось на 84%. Среднее время реагирования на аварийные ситуации уменьшилось на 9,4%.

При этом по словам министра строительства и ЖКХ Александра ШПИРЕНКО, несмотря на снижение аварийности в целом, больной точкой в регионе остаются водопроводные и канализационные сети.

Это связано с недостаточным финансированием отрасли. На данный момент водопроводные сети Калужской области изношены на 72%, а канализационные на 73%.

Износ

Одной из главных задач при подготовке к зиме остается работа по снижению износа объектов. За счет доступа к федеральным средствам по программе «Инфраструктурное меню» удалось начать работу по модернизации изношенной инфраструктуры на территории Калужской области.

Объем вложений на данное направление из всех источников в рамках подготовки к отопительному сезону превысил 760 миллионов рублей.

Из областного бюджета дополнительно было выделено 200 миллионов рублей на замену сетей и модернизацию котельных.

Также регион активно заключает концессионные соглашения. В рамках одного из таких в Малоярослвце течении 27 лет будут модернизировать теплоэнергетический комплекс города.

А тепловое хозяйство Обнинска на 15 лет передали одному из крупнейших инвесторов в рамках мультиконцессии.

Еще несколько концессией реализуется в Боровском районе.

На случай форс-мажора

Во время отопительного сезона погода часто меняется, что может привести к аварийным ситуациям. В регионе регулярно пополняется аварийно-технический запас материальных ресурсов. В данный момент на случай ЧП готовы работе:

  • мобильные котельные мощностью до 2 Мвт
  • передвижные и стационарные электростанции, генераторы, суммарной мощностью 3,7 Мвт
  • дизель-насосные установки, тепловые пушки, трубы различных диаметров, задвижки, а также запас угля.

Что дальше?

Однако несмотря на старт отопительного сезона, подготовка к зиме не прекратилась. Теперь специальным комиссиям предстоит оценить проделанную каждым районом работу.

До 1 ноября в Калужской области планируют закончить выдачу паспортов к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. А в срок до 15 ноября планируется завершить работы по оценке готовности муниципальных образований к зиме.

- Оценка качества подготовки к зиме будет определяться получением муниципальным образованием паспорта готовности к отопительному сезону, - подытожил Александр Шпиренко. - В связи чем главам администраций необходимо обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке отрасли.

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Лента комментариев
VGA

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mrTJohn

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ILR

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Shurez

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ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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...
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ajax

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...
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