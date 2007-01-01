Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на нарушение природоохранного законодательства в Калужской области

В аккаунт Информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Калужской области.

Как говорится в обращении, в Малоярославском районе более 10 лет происходят регулярные возгорания на территории Ерденевского полигона твердых бытовых отходов. Имеют место выбросы в атмосферу канцерогенных химических веществ.

Жители соседних населенных пунктов постоянно ощущают неприятный запах, это угрожает их здоровью.

Граждане обращались в профильные ведомства, но безрезультатно.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал задание руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Харламову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.