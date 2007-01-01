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Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на нарушение природоохранного законодательства в Калужской области

В аккаунт Информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Калужской области.
Михаил Тырин
15:35 сегодня
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Как говорится в обращении, в Малоярославском районе более 10 лет происходят регулярные возгорания на территории Ерденевского полигона твердых бытовых отходов.  Имеют место выбросы в атмосферу канцерогенных химических веществ.

Жители соседних населенных пунктов постоянно ощущают неприятный запах, это угрожает их здоровью.

Граждане обращались в профильные ведомства, но безрезультатно.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал задание руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Харламову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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