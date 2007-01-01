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Выпущено издание о зверствах немецких фашистов в Калужской области

Двухтомник включил 281 документ, найденный в фондах Государственных архивов РФ и Калужской области, Государственного архива документов новейшей истории Калужской области и Архива УФСБ России.
Михаил Тырин
12:03 сегодня
0 658
rodina-history.ru
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Из них 212 архивных документов открывают детали карательных операций гитлеровцев, касающихся уничтожения мирного населения.

 Подробно описаны зверства фашистов: расстрелы мирных граждан, пытки голодом и холодом.

 Впервые опубликованы приказы германской комендатуры и Калужской городской управы о изъятии ценностей и имущества, об организации пребывания граждан в городе, запрещении заниматься голубеводством, уничтожении портретов и бюстов советских вождей.

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