Выпущено издание о зверствах немецких фашистов в Калужской области
Двухтомник включил 281 документ, найденный в фондах Государственных архивов РФ и Калужской области, Государственного архива документов новейшей истории Калужской области и Архива УФСБ России.
Из них 212 архивных документов открывают детали карательных операций гитлеровцев, касающихся уничтожения мирного населения.
Подробно описаны зверства фашистов: расстрелы мирных граждан, пытки голодом и холодом.
Впервые опубликованы приказы германской комендатуры и Калужской городской управы о изъятии ценностей и имущества, об организации пребывания граждан в городе, запрещении заниматься голубеводством, уничтожении портретов и бюстов советских вождей.
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