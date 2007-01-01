658 rodina-history.ru

Выпущено издание о зверствах немецких фашистов в Калужской области

Михаил Тырин

Двухтомник включил 281 документ, найденный в фондах Государственных архивов РФ и Калужской области, Государственного архива документов новейшей истории Калужской области и Архива УФСБ России.

Михаил Тырин 658 rodina-history.ru Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники