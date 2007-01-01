В Калуге космонавт Сергей Прокопьев рассказал, почему его экспедиция на МКС затянулась на год

Он приехал в Музей истории космонавтики на техно-фестиваль для школьников «Земля- Луна, Калуга-Марс».

На встрече с космонавтом зал был полон, ни одного свободного места.

Пришли классы из разных школ города.

И вопросов к Сергею Прокопьеву было немало.

Но сначала космонавт рассказал о себе.

Сергей прокопьев долго общался с калужскими школьниками

- Я родился в Екатеринбурге в 1975 году. Тогда это был Свердловск. Закончил там обычную среднюю школу, которая расположена на окраине города.

Не скажу, что был отличник, но по тем предметам, которые позволили мне в будущем поступить в летное училище, были хорошие оценки.

Когда учился в школе занимался сначала плаванием, потом в аэроклубе. Закончил курсы по управлению самолетом Як-52.

И в 16 лет уже самостоятельно на нем летал, что мне помогло в будущем поступить в высшее военное летное училище в Тамбове. Закончил я его в 1997 году. Стал военным пилотом.

Летал на самолетах Л-39, Ту-134. Потом на боевых Ту-22М3, Ту-160. Я участник боевых действий 2008 года.

В 2010 году в качестве командира корабля летал на Ту-160 «Белый лебедь». Это большой звуковой бомбардировщик, который является самым быстрым тяжелым самолетом мира.

И мне посчастливилось участвовать в юбилейном параде Победы на Красной площади. Для меня это было знаковое событие, потому что не каждому человеку выпадает такая честь.

В 2010 году мне предложили подать документы в отряд космонавтов. Я подумал, что у меня неплохая военная карьера, но, если я не поучаствую в отборе, никогда себе не прощу, потому что это была мечта детства. И написал заявление.

Отбор я прошел. Общая космическая подготовка длилась 2 года. После чего я получил квалификацию космонавта-испытателя.

Мой первый полет состоялся в 2018 году. В космос я полетел 6 июня, в день рождения супруги. Такой подарок для жены получился стоимостью несколько миллионов долларов.

В экипаже были немецкий астронавт из Европейского космического агентства Алекс Герст и американка, астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор.

Полгода мы пролетали. Очень много было событий в эту экспедицию. Прогремела она своими различными вещами.

Вернулись на Землю 20 декабря 2018 года. Прошла полугодовая реабилитация и я опять был назначен экипаж.

В калугу космонавт привез фильм о своей работе на станции.

Старт состоялся в сентябре 2022 году, изначально экспедиция планировалась полгода.

Но сейчас очень много микрометеоритов в космосе летает. Один из них попал в приборный отсек нашего корабля, разгерметизировал систему охлаждения. И наша экспедиция превратилась из полугодовой в годовую.

Из-за того, что корабль не мог быть использован в качестве спускаемого аппарата в безопасном режиме: температура могла повести себя очень странно, и мы могли бы погибнуть при возвращении.

Было принято решение не рисковать. Нам в беспилотном режиме был прислан корабль «Союз-22». Он без запинки пристыковался, не понадобилось ручное вмешательство экипажа.

Тем самым мы получили уже второй корабль, перекинули наши «Казбеки» - это кресла, для того, чтобы экипаж разместился внутри спускаемого аппарата.

А корабль, который был поврежден, стал у нас грузовым, вернул много научного оборудования на Землю без экипажа. Тем не менее, пришлось вместо полугода провести на станции год.

Мы, конечно, выполнили много интересной работы, которые позволили полностью сформировать облик российского сегмента Международной космической станции.

Сейчас она находится в таком виде, как мы ее, можно сказать, сформировали. Пристыковали шлюзовой отсек к новому многофункциональному лабораторному модулю.

Кстати, сам 20-тонный модуль, который самостоятельно пристыковался к Международной космической станции, это верх профессионализма. Никто не верил, что это получится.

Нам оставалось только интегрировать его в МКС. Пристыковали шлюзовой отсек, потом - новый термообменник. И протестировали робототехническую руку, которую очень долго ждали, более 10 лет.

Она все-таки долетела, мы ее запустили. Пристыковалась одной частью к станции, а другой выполняет различные операции, вплоть до того, что может космонавта переместить туда, куда сложно подобраться.

То есть работы были выполнены уникальные. Шесть выходов за один полет в открытый космос. 42 часа мы провели там с Дмитрием Петелиным.

Закончился полет 27 сентября 2023 года. И недавно у меня завершилась реабилитация.

Реабилитация длится столько, сколько ты летаешь. Летал год, реабилитация – год.

На днях будет медицинская комиссия. Но я считаю, что готов к назначению в новый экипаж.

Задать вопрос хотел практически каждый.

567 суток в космосе

- Вы с самого детства уже хотели стать космонавтом. Как на это отреагировали родители?

- Мои родители знакомились в астрономическом кружке, потом в аэроклубе вместе прыгали с парашютом.

И дома всегда были какие-то иллюстрации космических видов, когда художники рисуют выдуманные миры.

Меня это впечатляло, я думал: «Классно было бы оказаться в космосе».

Тогда это казалось заоблачным и невозможным, но я выстроил свой путь так, чтобы можно было повернуть в сторону космической деятельности.

Рано или поздно у каждого человека может произойти такой момент, когда мечта окажется близко.

- Сколько времени вам уделяется, чтобы познакомиться с экипажем?

- Обычно это происходит за два с половиной года. Мы, космонавты, знаем друг друга, учимся в отряде.

Но у нас всегда на МКС присутствуют иностранные коллеги. И с ними знакомимся заранее. Они к нам приезжают готовится к полету, мы к ним ездим.

И когда назначается экипаж, мы друг друга уже более-менее знаем. В процессе подготовки начинаем более тесно контактировать: тренировки вместе проходим, собираемся на различные праздники, ходим в гости друг к другу семьями.

Когда стартуем на ракете, наши супруги друг друга уже знают, у них свой чат, они там обмениваются различными мнениями.

- Сколько вы провели время в космосе?

- В сумме за два полета получилось 567 суток. И у меня было 8 выходов в сумме в открытый космос. 55 часов я провел в открытом космосе.

Космическая рука можете перемещать космонавтов.

К другим планетам

- Страшно лететь в космос?

- Я сейчас смотрю фотографии, где я иду к ракете, по-моему, у меня улыбка была до ушей, как будто я - самый счастливый человек на свете.

Для меня было не страшно, а волнительно. Я переживал, лишь бы все прошло штатно и не отменили старт из-за какой-нибудь ерунды, что бывало. И люди, порой, не летели в космос.

Вот я больше боялся не полететь.

- Какие испытания вы проводите на МКС?

- В основном все, что мы там делаем направлено на то, чтобы поддерживать работоспособность станции. И примерно 40% всего времени мы проводим различные научные эксперименты.

Это и космическая медицина, и космическая биология, наблюдение за Землей. Отрабатываем различные технологии, чтобы в дальнейшем летать в дальний космос.

Сейчас идет подготовка к тому, чтобы человек мог улетать на долгое время на дальние расстояния, к другим планетам.

- Гагарин говорил, что космическое питание - это гадость.

- Сейчас космическое питание сильно изменилось, если сравнивать с тем, что было во время Гагарина. Как вы помните, они ели из тюбиков.

Сейчас научились продукты сублимировать, и. добавив горячей воды мы можем , вкусно питаться. А тюбики остались только для соусов, мёда. их не так много.

Поэтому космическое питание вкусное, но, поев его два месяца, всё равно начинаешь скучать по нашей земной еде, по зелёному салату, по жареному мясу. Приходится тереть.

С экипажем на МКС.

Можем лечить зубы

- Как вы стрижетесь в космосе?

- Стрижемся мы в космосе специальным аппаратом. Это, в принципе, обычная наша машинка для стрижки, только в неё встроен пылесос, чтобы волосы не разлетались во все стороны в невесомости.

- Расскажите, как вы спали в космосе?

- В космосе спят примерно, как на Земле, только там неважно, как ты будешь располагаться: вниз головой, вверх головой, на потолке. Просто присоединил свой спальный мешок к поверхности.

В каюте площадь небольшая, примерно, как телефонная будка, но в невесомости этого достаточно, чтобы разместить свои вещи.

Спальный мешок он закреплен на стенке, чтобы тебя воздухом никуда не переместило. Потому что на станции работает вентилятор и можно простыть.

Болезни в космосе присутствуют, но в основном не инфекционные, просквозить может, шею, например, заклинить.

-А если заболеете, что будете делать, у вас есть аптечка?

- У нас много медицинских препаратов. И постоянно на связи с нами врач, который при необходимости может в приватном канале нам помочь выбрать необходимые лекарства.

Мы можем даже пломбы в зубах поставить, есть оборудование.

Полостные операции, например, аппендицит вряд ли дадут делать. Скорее всего заглушат антибиотиками воспаление и дождутся, когда закончится экспедиция. А по мелочи мы все можем, как фельдшеры. У нас хорошая подготовка в этом плане.

Новый год приходилось встречать в космосе.

Не долетал сменщик

- Расскажите про внештатные ситуации.

- Внештатные ситуации бывают практически у каждого экипажа. МКС - сложная машина, которая всегда может сломаться, что-то пойти не так.

Мы уже привыкли к тому, что всегда что-то делаем, всегда с чем-то боремся. Бывают разгерметизации.

Также, как я уже рассказал, мой полугодовой полет превратился в годовой из-за внештатной ситуации.

А в первом полете не долетел мой сменщик Алексей Овчинин с Ником Хейгом. Они должны были нас сменить, прилететь в октябре. Но их ракета-носитель, к сожалению, отказала.

И с высоты 80 километров они вернулись назад, на Землю. Слава Богу, наша система аварийного спасения отработала штатно. Они выжили, все хорошо.

Мы это все дело наблюдали со станции, как они вышли в космос. На фоне черного вакуума видно шлейф от ракеты. И смотрим, они растворились прямо у нас на глазах.

Эта ситуация привела к тому, что мы два месяца в составе всего трех человек управляли МКС. То есть я на российском сегменте один два месяца прожил и ещё два астронавта со мной были на американском сегменте.

На МКС есть даже гитара.

Разбаланс вестибулярного аппарата

- Как после притяжения вы привыкаете к земному притяжению?

- Достаточно сложно, это как заново родиться. Каждая мышца забывает, что она должна делать на Земле, так как в космосе мы любой предмет перемещаем, мы не используем мышцы.

И уже в спускаемом аппарате ты начинаешь ощущать, что даже карандаш что-то весит.

А твой зрительный рецептор по-другому реагирует. Он думает, что, перемещая предметы, ты не должен ничего предпринимать.

Начинается разбаланс вестибулярного аппарата со зрительным нервом. Это ведет к тошноте, как морская болезнь или болезнь движения мы еще это называем.

Каждая мышца должна протестироваться, откалиброваться, это примерно 3−4 дня, и уже можно более-менее можно начать ходить.

Острый период достаточно быстро проходит, хотя, конечно, неприятно. Возвращаться намного хуже, чем попасть в невесомость.

- Каково быть космонавтом?

- Хороший вопрос, очень объемный. Когда я поступил в отряд космонавтов, понимал, что это большая ответственность, что это тяжело, многое надо знать.

Но мне было так интересно, меня это так захватывало, что я прямо не нарадовался.

В первое время голова пухла от знаний. Большой спектр профессий ты должен освоить. Надо быть и врачом, и инженером, и ученым, и спортсменом.

Очень необычно и интересно. Мне быть космонавтам нравится.