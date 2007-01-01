«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе

Уже настала середина второго осеннего месяца, а значит для жителей и гостей города приготовили множество мероприятий.

Посмотреть, что-то веселое в компании, провести вечер с семьей или в одиночестве насладится классической музыкой?

Читайте нашу афишу с 11 по 18 октября и выбирайте, что вам посетить.

Итак, начнем.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

11 октября в 18:30 состоится спектакль «12 стульев» по роману Ильфа и Петрова. (16+)

Постановка повествует о напряженных поисках сокровищ, которые ведут энергичный авантюрист и мошенник Остап Бендер и бывший аристократ Ипполит Воробьянинов. Ценности спрятаны в одном из 12 стульев. Причем не только эти двое ищут их. Параллельно поиски ведет священник, которому о драгоценностях проболтались на исповеди.

12 октября в 18:30 пройдет спектакль «Золотой теленок». (16+)

Главный герой представления – уже знакомый многим Остап Бендер. Он понимает, что ему не по пути с советской властью и хочет сбежать в мир его мечты Рио-де-Жанейро. Что из этого выйдет и какие трудности ожидают Остапа на пути, вы сможете увидеть сами.

13 октября в 7:00 состоится спектакль «Письма любви». (16+)

Несостоявшийся любовный роман длиною в жизнь. Мелисса и Энди с самого детства начинают писать друг другу письма, в которых делятся своими мыслями, чувствами и однажды даже признаются в любви. Их встречи были редкими, а разлуки невероятно долгими. Каждый раз, когда они пытались воссоединиться, их постоянно разносило течениями жизни. Чувства пары остались жить лишь на листках бумаги.

13 октября в 18:30 пройдет спектакль «Борис Годунов» по пьесе Александра Сергеевича Пушкина. (16+)

В 1597 году Земский собор избрал царём Всея Руси боярина Бориса Годунова. Однако царствовал он недолго, лишь до 1605 года. По-настоящему развернуться ему помешали неосновательные обвинения в убийстве царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, дворцовые интриги и не только.

В своем произведении драматург рассуждает об искушении властью, ноше правителя и о том, что нужно сделать нашему народу, чтобы удержаться от междоусобиц и жить в мире и процветании.

16 октября в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалион». (18+)

Согласно мифу, некогда жил на Кипре скульптор по имени Пигмалион. Однажды он вырезал статую из слоновой кости и полюбил ее. Богиня любви Афродита оживила творение мастера, и она стала женой скульптора.

В Лондоне происходит случайное знакомство полковника Пикеринга с профессором фонетики Генри Хигинсом, в тот же момент педагог видит цветочницу, не имеющую какого-либо светского воспитания. В конце концов, Хигинса и Пикеринг заключают пари. Если профессор сделает из девушки благородную даму, то полковник оплатит ее обучение. Со временем девушка становится все прекраснее, а мужчина все больше начинает влюбляться в свое творение.

17 октября в 18:30 состоится спектакль «Маскарад». (16+)

Это театр характеров, интриг и флирта. Здесь убивают словом, чтобы, потом сняв маску, пролить «горькие слезы сострадания». Бездумно начатая игра вдруг обрастает подробностями, домыслами и катится на жертву и искусителя.

18 октября в 18:30 пройдет спектакль «Онегин» по произведению А.С. Пушкина. (16+)

Оно является скорее дневником, чем романом.

Молодой франт по имени Евгений Онегин однажды переезжает в деревню. Там вместе со своим приятелем Ленским они идут на прием в дом Лариных. Евгения замечает юная Татьяна и влюбляется в молодого человека, однако тот ее отвергает.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

12 октября в 11:00 пройдет сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха» на стихи Корнея Чуковского. (0+)

Для детей будут создавать атмосферу русской ярмарки-сказки. Они отправятся вместе с главной героиней на базар, купят самовар, а потом вместе с Комаром спасут ее из паучьего плена.

12 октября в 18:00 состоится концерт «Вивальди-оркестр». Программа «Из юбилейного альбома». (6+)

Зрители услышат классику, джаз, ритмы танцевальных оркестров 30-х–50-х гг. ХХ века.

В первом отделении будет представлена популярная классика в традиционном прочтении, (в том числе в интерпретации Светланы Безродной), и в аранжировках знаменитых джазменов ХХ века –Томми Дорси, Глена Миллера, Дюка Эллингтона. Прозвучат сочинения В.А,Моцарта, К.В.Глюка и других.

Во втором отделении будут исполнены номера, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого столетия.

Ведущий концерта - солист «Вивальди-оркестра» Денис Володин.

13 октября в 12:00 состоится Трансляция концерта «Богатыри земли русской». (6+)

Для гостей выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, дирижер - Владимир Андропов.

В программе: «Богатыри земли русской». По мотивам легенд и сказаний о русских богатырях и богатыршах. Произведения Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева, Красильникова, Глинки и русские народные песни. Вход свободный.

13 октября в 19:00 пройдут «Калужские премьеры». Юбилейный сезон. (12+)

В программе прозвучат произведения калужских авторов: С. Дусенок, А. Власов, Г. Азатов, П. Вдовкин и других.

Также для зрителей исполнят произведения композиторов разных эпох прошлого. Причем их имена не знакомы широкой публики, а их музыку никогда не исполняли на калужской сцене. В концерте принимают участие Струнный квартет и Инструментальный ансамбль «Палладио». Художественный руководитель — Артур Серобян.

14 октября в 16:00 состоится трансляция симфонического оркестра Московской филармонии. (12+)

Гости услышат музыку в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии, дирижёр — Николай Цинман. В программе: Мендельсон, Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64; Григ, Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16; Моцарт, Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, K 622.

16 октября в 19:00 состоится Фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Гала-концерт. (6+)

Это концерт объединяет на одной сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы. Это и совсем юные звезды, и всемирно известные музыканты. Денис Мацуев поддерживает талантливых молодых исполнителей уже на протяжении многих лет.

В программу вошли: П.И. Чайковский — Концерт для скрипки с оркестром, соч. 35 (II и III чч), А. Шнитке — Полька, Дж. Гершвин-И. Фролов — Фантазия на темы из оперы «Порги и Бесс», С.С. Прокофьев — Концерт для фортепиано с оркестром №2 и другие музыкальные номера.

17 октября в 19:00 пройдет Фестиваль «Денис Мацуев представляет...». «От классики до джаза». (6+)

В программе второго дня концерта народного артиста России Дениса Мацуева гости услышат традиционный джаз и джазовые импровизации на классические темы.

18 октября в 19:00 пройдет фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Концерт лауреатов. (6+)

В программе концерта третьего дня будет исполнен концерт для фортепиано с оркестром №1 П. И. Чайковского, а также концерт для фортепиано с оркестром №3 С. В. Рахманинова.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

11 октября в 19:00 состоится сольный концерт Гелы Гуралиа. (12+)

Российский и грузинский певец, обладающий голосом тенор- альтино – стал одним из участников проекта Голос. На его концертах можно услышать каверы мировых хитов, песен времен СССР, российских и грузинских композиторов, а еще произведения, написанные специально для его голоса.

12 октября в 12:00 пройдет концерт «Сверкающие звуки». Музыкальная экскурсия. (6+)

Проект «Выходные в Доме музыки» продолжает музыкальная экскурсия. На ней юных слушателей познакомят с медными духовыми инструментами: валторна, труба, тромбон и туба.

12 октября в 17:00 состоится вечер органной музыки. Екатерина Мельникова. (6+)

Девушка с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и аспирантуру Королевской академии музыки в Лондоне. С 2005 по 2008 она являлась главным органистом Московского Римско-католического кафедрального собора. Екатерина выступает одновременно как исполнитель и как автор музыкальных произведений. В своих выступлениях она соединяет звучание органа и различных инструментов – этнических, классических и электронных. Также она включает пластические композиции в свои концерты.

16 октября в 19:00 состоится программа «Контрапункты. Ода траве». (6+)

Пианист Александр Лукашов будет представлять нечасто исполняемую музыку композиторов 20 - 21 вв, которая посвящена природе. Это «Книга деревьев» Г.Макферсона, «Осенняя музыка» П. Васкса - латвийского композитора, представителя течения «сакральный минимализм», а также сочинения российских авторов – «Пасторали» Ю.Буцко и «Ода траве» В.Лобанова.

18 октября в 19:00 пройдет проект «НеТрио Джаз». (6+)

Состав коллектива - трио «Латышев – Беляев - Казанков». Ансамбль придерживается мейнстримовского направления, однако играет также в русле современного джаза. На сцене к трем музыкантам присоединятся вокалисты и инструменталисты.