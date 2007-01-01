«Фурия войны преследует меня». В Калугу привезли работы Василия Верещагина

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка из собрания Государственного Русского музея.

Верещагин - художник высокого уровня. А Русский музей обладает самой большой коллекцией его работ.

После гибели художника в 1904 году при взрыве на броненосце «Петропавловск» произведения с посмертной выставки были закуплены правительством для музея.

Нынешняя выставка в Калужском музее изобразительных искусств может претендовать на статус одной из главных экспозиций года. Работать выставка будет до 16 февраля.

«После удачи», 1868 год

- В Калуге мы проводим уже 10-ю юбилейную выставку, на которой представлены 28 шедевров и собраний нашего музея, дополненные вещами из коллекции калужского музея, - объяснила на вернисаже научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX века, начало XXI века Государственного Русского музея Ольга НОВИКОВА.

- На выставке можно познакомиться со всеми ключевыми периодами творчества Верещагина. Узнать, какие впечатления он привез из заграничных поездок, а путешествовал художник много.

Он застал ключевые события русской истории второй половины XIX века.

И обратите внимание, рамы у большинства полотен авторские, выполнены мастерами со всего мира по эскизам Верещагина. Здесь представлены рамы, которые были сделаны в Ростове, Санкт-Петербурге, Москве, даже в Японии и Франции.

«Японский нищий», 1903 год.

Хотел писать солнце

Родился Василий Верещагин в 1842 году в Череповце, в семье небогатого предводителя дворянства, в день рождения своего отца. Всего в семье было 11 детей, четверо умерли в младенчестве.

Когда мальчику исполнилось 8 лет, родители отдали его в военный Александровский кадетский корпус, а потом он с отличием закончил петербургский морской корпус. И, несмотря на неодобрение родителей, поступил в Петербургскую Академию художеств.

Семья не смогла смириться с этим и отказалась помогать художнику материально. Но Верещагину повезло, он получил наследство от богатого дяди и смог поехать учиться живописи в Париж.

В 1867 году он с радостью принял приглашение туркестанского генерал-губернатора состоять при нём художником. И одним из первых стал изображать войну не только с победами, но и с её жертвами, шокируя посетителей своих выставок.

Вызвал гнев даже у императора Александра II и будущего императора Александра III. Но на уступки не шёл, продолжал изображать войну без прикрас.

Художник много путешествовал и привозил из поездок различные редкие вещицы, собрал неплохую коллекцию. В быту был строг, придерживался расписания и не позволял никому заходить в мастерскую.

«В Иерусалиме. Царские гробницы» 1884 (1885?) год.

- Василий Верещагин - удивительный художник, который относится к плеяде замечательных мастеров нового времени, - говорит директор калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. - Эти художники отвергли каноны академического искусства и пытались найти свой путь. Ставили перед собой политические, социальные, исторические темы.

И Василий Верещагин также был в поиске этих тем. Это был очень самоотверженный, смелый человек, который много путешествовал и, зачастую, становился участником тех событий, которые потом легли на его полотна, в том числе и батальных сцен.

Да, Верещагина называют известным баталистом. Хочу привести его цитату, он говорил: «Я всю жизнь хотел писать солнце, но фурия войны вновь и вновь преследует меня».

И эти слова оказались пророческими. Василий Верещагин погиб во время одного из сражений в ходе Русско-японской войны и покоится он где-то на дне Японского моря.

А творчество его с нами, оно продолжает жить. И созвучно нашему времени.

«Старуха-нищенка 96 лет», 1889 год.

«Пушка» 1882 год.

Мастер повествований

- Верещагин прежде всего мастер бессловесных повествований, бессловесных романов, - рассказал искусствовед Владимир ОБУХОВ. - Он великий мастер рассказывания. Причем эти повествования у него одушевлены грандиозными идеями, и главной из них - идеей войны.

Это был художник-борец, который, помимо всего прочего, объявил войну войне. Он не просто изображал войну, не просто был баталистом, он отчаянно сражался с самой идеей войны.

Да, в конечном счете, война его убила: взрыв броненосца «Петропавловск», совершенно жуткая кончина. Это была битва титанов. Верещагин боролся с войной, искренне её ненавидел.

Во время Русско-турецкой войны был убит его родной брат, а сам он тяжело ранен. И знаменитые вещи, посвященные русско-турецкой войне, он писал в Париже, отойдя немного от ран.

Ненавидя войну, всегда требовал, чтобы художник изображал её не через бинокль, а смотрел на неё лицом.

И некоторые вещи просто ужасные. Помните его картину «Апофеоз войны»: груда черепов на фоне пустыни, разграбленного среднеазиатского города.

В основе сюжета великий полководец Тамерлан, который, как известно, дошел аж до нашего Ельца, прогуливаясь по Азии, везде оставляя горы трупов. Но главное, это был мощный символ, почти плакат, ненависти к войне.

В этом плане Верещагин сделал ещё одно великое дело. В свое время Бальзак был потрясен, когда сообразил, что все романы, которые он пишет, можно объединить в единое повествование, в человеческую комедию.

Нечто подобное сделал и Верещагин. Он хотел показывать свои идеи, свои мысли как гигантские образы, где повествование переливалось бы из картины в картину.

При этом характер у художника был невыносимый. Это был яростный индивидуалист.

Когда ему предлагали вступить в ряды передвижников, очень почтенное общество, он отказался наотрез, потому что считал, что он особенный художник, что его диапазон шире, чем какие Репины, Суриковы. И, как не странно, был прав даже в своей гордыни.

И еще расскажу одну вещь. Верещагин – великий мастер экспо-арта, экспозиционного искусства. Его выставки, которые поразили всю Европу, Россию, были необыкновенными. На них выставлялись трофеи, оружие, предметы быта.

Прием страшно опасный - выставлять одновременно изображение, скажем, сабли и саму саблю, потому что живопись демонстрирует тем самым свою условность.

И часто у Верещагина чувствуется его умение и стремление придать работам иллюзионистичность. Прекрасно, что работы такого большого художника можно теперь увидеть в Калуге. 12+