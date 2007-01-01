В 56 лет калужанин Виктор Кузин бросил хорошую должность и стал художником

Однажды он полностью поменял свою жизнь и не жалеет об этом.

У художника Виктора Кузина в этом году 80-летний юбилей.

Отметил он это событие выставкой в Калужском музее изобразительных искусств.

Гостей было много. Виктор Иванович принимал поздравления, подарки, цветы и шутил.

Виктора Ивановича поздравляли. дарили подарки.

- Я один из немногих калужских художников – ровесников нашей области, - объявил он гостям и рассказал, что профессиональных секретов у него нет: надо просто брать краску и наносить ее на холст в нужном месте.

- Если пройтись по психологии, мы все делимся на две категории: романтики и математики, технари, - объясняет Кузин. - Я – технарь, без специального художественного образования. Учился у калужских мастеров. А главной моей учительницей была Людмила Климентовская.

И она выдавала такие афоризм Например, говорила: «В жизни, как в лодке. Когда проплываешь бурную реку, наметил точку, но всегда нужно брать выше по течению, жизнь снесет. Витя, бери себе самую высокую планку и стремись к ней».

Художником Виктор Иванович стал в 56 лет. А мечтал об этом с детства.

Теперь на его родине в Ульяново открыта галерея его имени. Кузин – художник активный, в свои 80 везде успевает: даёт мастер-классы, занимается с детьми с ограниченными возможностями по зрению, участвует в разных проектах, плэнерах и выставках.

Осенняя Таруса, 2019 год.

Сейчас художник живет в Калуге. А родился он в Ульяново в 1944 году.

- Мама была медиком, работала в аптеке, - рассказывает Виктор Иванович. - А папа – военный, но я с ним не знаком. Дело в том, что я родился ровно через 9 месяцев после освобождения Ульяновского района. У меня есть ещё две родные сестры по матери.

- А как вы стали рисовать, в Ульяново никаких художников ведь не было?

- В первом классе изучал буквы. В букваре на букву «С» была нарисована овчарка, красивая такая. А в это время у нас проездом в Калугу был дальний родственник.

Он ходил, ходил вокруг меня, взял карандаш и нарисовал собаку, как в букваре. Меня это шокировало! Как обыкновенный человек может так рисовать!

С тех пор я всё подряд рисовал: стакан с водой, стакан без воды, сломанные лыжи…

С седьмого класса директора Ульяновской районной библиотеки я отпускал в отпуск. Она меня научила выдавать книги по картотеке, и я работал вместо нее.

Потому что в советское время книги по искусству были целевым назначением ЦК КПСС, распределяясь по всем библиотекам. Я по ним технику рисования осваивал. Книги были толстенные, я их все прочитал, изучил.

- Но образование вы все-таки получили техническое.

- Закончив школу, я поехал поступать в Ивановское художественное училище. А у нас в Ульянове ни одного художника никогда не было, вообще никого. И вот - я, как черт, в табаке.

У меня была характеристика, где директор школы по моей просьбе сделал вставочку, три слова: имеет склонность к рисованию.

А в то время в художественном училище конкурс был 20-25 человек на место. Туда приезжали подготовленные, после художественных школ. Кому я нужен-то!

Меня не приняли, и я по дороге домой заехал в Калугу, к двоюродному брату. Он учился в железнодорожном техникуме, говорит: «Давай к нам!»

В Ульяново я вернулся уже студентом. Закончил техникум, ушёл служить в армию, там тоже рисовал. А потом в Калугу приехал, работал в тресте мелиорации.

Нужно было профильное образование. Пришлось закончить сельскохозяйственный институт.

Работал над кандидатской: плазменная обработка металла. В то время, это 50 с лишним лет назад, такая технология только появилась. Мне профессор гарантировал защиту.

Но в аспирантуре надо учиться четыре года. А у меня уже двое детей было: дочери два с половиной года, сын только родился. Четыре года на стипендию не проживёшь. На семейном совете решили, что пора мне заканчивать учиться.

«Утро туманное», 2012 год.

В 50 лет жизнь только начинается

- Что вас подтолкнуло после 50 лет изменить жизнь и стать художником?

- Однажды я случайно дома у друга познакомился с знаменитым калужским художником Владиславом Собинковым.

Друг меня ему представил: «Вот, Витя Кузин, собирается живописью заниматься».

А Собинков в свойственной ему манере сурово поправил очки и говорит: «Так можно всю жизнь прособираться».

Меня немножко это задело, но он был прав. Тогда я впервые серьезно задумался над тем, чтобы поменять жизнь.

Поехал в Авчурино, где усадьба Полторацких, написал маленький этюд. Знакомый художник увидел и говорит: «Пиши заявление в Союз художников на творческую мастерскую».

Я отмахнулся, какой я художник. А он заставил: «Пиши». Написал и забыл про это на целых пять лет. В 1995 году вечером – звонок. Звонила художник Татьяна Духанова, она тогда была председателем Калужского отделения Союза художников.

- Мы с вами не знакомы, - подчеркнула она, сделав паузу. - Ваше заявление мы рассмотрели.

Я чуть не подпрыгнул. А она продолжила:

- Знаете, пока ничего дать не можем.

Я другого ответа и не ожидал. Но, оказывается, там 40 человек претендуют на мастерские.

Но в 1997 году мне дали мастерскую на ул. Огарёва. Частный дом, в ужасном состоянии. Татьяна Духанова меня сразу предупредила, что от этой мастерской все члены Союза отказались. Я был согласен, не глядя. Ну и оформили.

А когда пришёл туда, открываю дверь - полы провалены, отопление печное, дрова, туалет на улице. Из всех удобств только свет. Первая мысль: хорошо, что согласился, не глядя, тоже бы отказался.

Но я же художник! Бросил хорошую должность в Калугаснабе, поставил этюдник посередине этой комнаты.

А художник я какой? Никакой! Технику знаю, а практики нет. Два года, как негр, с утра до вечера там работал. И вступил в Союз как художник-живописец, горжусь этим.

«Морозный денек», 2020 год.

Ядерная Калуга

- Вы долго сотрудничали с Роскосмосом, расскажите об этом.

- В Роскосмосе была выставка картин калужских художников. И вдруг мне говорят: «Твою картину с выставки украли». Я расхохотался: из 108 работ выбрали именно мою, какую рекламу мне сделали.

После этого я в Роскосмосе писал портреты Юрия Николаевича Коптева, Анатолия Николаевича Перминова.

Коптеву на день рождения решил подарить Калугу, где вид на ракету с закатом через Оку. Стою в обед с этой картинкой.

Ко мне подходит один ученый, по плечу хлопает и шепотом спрашивает: «Вы в курсе, что на вашей картине ядерная боеголовка нарисована»?

А я громко отвечаю: «Да, она у нас стоит, на 30 километров в разные стороны видна».

И потом больше 10 лет они присылали мне фотографии спутников с деталями и в аннотации писали, что эта деталь должна хорошо выглядеть. Дарили учёным на юбилей картину с его изобретением.

Повезло с женой

- Вы – заядлый рыболов, в этом году рыбачили?

- Если меня куда-то зовут, я всегда говорю: «Я на пенсии, мне некогда». Но рыбалка - это святое. Рыбацкий стаж у меня уже более 60 лет. И мне повезло с супругой, она вперед меня рвётся на рыбалку. Как-то зимой жена поймала 80 окуньков, я – 213.

- А где с супругой познакомились?

- Анна моя землячка, Ульяновская. Она заканчивала первый класс, а я десятый. С первого класса воспитываю. Жена педагог, закончила физмат. Любит рыбалку больше меня. А я ее с удочкой рисую.

- Ваши дети не стали художниками?

- Нет. Дети у меня самостоятельные. Говорят, что родители до пенсии содержат своих детей, это не тот случай.

Сын - техник, начальник технического отдела крупной компании, сейчас его в Москву перевели.

Дочь живет в Ростове. Она банкир, зять – доктор наук, преподает в академии.

Внуку Паше больше интересна наука.

А внучка Маша, дочь моего сына, сейчас в третьем классе. Она пытается рисовать, но у нее есть и другие увлечения.

Художник с гостями выставки, женой Анной (слева от Виктора Кузина) и внучкой Машей.

В память о героях

- Сейчас вы взялись за большой проект, посвященные героям Великой Отечественной войны. - Он называется «Родина Героев». На моей родине в Ульяновском районе 12 героев: десять - герои Советского Союза и двое – полные кавалеры ордена Славы.

И у меня возникла мысль, написать родину героев. Не их портреты, а улицу, дом, где они родились, жили и откуда, как правило, уходили на фронт.

Но проблема в том, что уже некоторых домов, а то и деревень нет. И только краеведы могут показать точку, где они когда-то были. Но все равно я решил написать даже эти точки.

Сделал уже три работы. Приехал в Касьяново, это в 49 км от Ульяново, дальняя точка района. В самый дождь попал. Заблудился там, связи никакой нет. Меня искали, звонили главе администрации этого поселения.

В Касьянове сказали, что мне надо найти директора школы, она знает, где дом героя стоит. Приезжаю к школе, выходит женщина, я обрадовался, а это оказалась не директор, а её дочь и она ничего не знает.

Потом меня разыскала староста соседней деревни, посадила на свою машину, сказала: «Ты на своей Ниве там не проедешь». Ездили с ней ещё вокруг, но нашли место. Я его написал.