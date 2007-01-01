Калужские крестьяне считали, что от земли до неба 7 вёрст

Какие суеверия раньше были распространены в нашей губернии.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Радуга стоит в колодце

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века писали про Боровский уезд. «По уверениям крестьян небо состоит из стекла. Конец неба – на закате солнца, а восход же солнца означает начало неба.

На небе устроен престол Божий, где находятся все святые со включением бедного Лазаря.

С каким восторгом крестьяне говорят, что бедный Лазарь у Бога на небе. И при этом подтверждают, что рай только и должен быть наполнен бедными, как живущими плохо на земле.

Пространство между небом и землею одни определяют в 7 верст, а некоторые в 12 верст, но более этого никто не говорит.

Солнце совершает свой путь по небу и уходит на покой до следующего утра. А Господь посылает на смену Солнцу Луну, чтобы она осветила путь ночным странникам.

Кометы, появляющиеся на небе, объясняют ознаменованием чего-то дурного: войны, голода, холеры.

Каждая павшая звезда означает душу умершего христианина, отошедшего к Богу. Если бы умер неверующий в Бога, о нём звезда не упадёт.

Радуга - доказательство, что эту местность никогда не потопит дождь.

Бог для этого и устроил радугу. Она своими концами стоит в двух неисчерпаемых колодцах. Так что, если с одной стороны льёт дождь, то с этого конца по радуге льется вода в тот колодец, где нет дождя. И наоборот.

Гром по понятиям крестьян происходит от того, что Илия пророк (очень чтимый за это в этой местности) разъезжает на огненной колеснице по небу.

Во время сильной грозы, чтобы Господь помиловал, зажигают свечи, принесённые на страстной неделе (в чистый четверг) из церкви. И молятся о пронесении грозы мимо.

Во время града выносят на улицу Богоявленскую воду (Крещенскую), но здесь уже не молятся так усердно, как во время грозы. Очевидно, что во время грозы молитва - чувство сохранения своей жизни. Так как один миг – и жизни не стало.

На людей, убитых молнией, смотря как на невинно пострадавших. По их понятиям, Бог, рассердившись на какого-нибудь дьявола, посылает Архангела Михаила убить этого дьявола.

И вот Михаил Архангел начинает преследовать дьявола, который, зная, любовь Бога к человеку, старается скрыться в человеке, думая, что Бог не допустит невинно убиенного.

Но Бог повелевает Архангелу Михаилу убить человека, чем и спасти его невинную душу, лишь бы только убить дьявола.

Поэтому человек убивается молнией, громом не за свою вину.

Чтобы найти дорогу, сбившись во время метели, выворачивают наизнанку шапку и верхнюю одежду. И тогда леший, не узнав по одежде. Отпустит и перестанет водить.

По понятиям крестьян этот леший (особой вид черта) вздумает водить человека и собьет с дороги. А вывернешь одежду – обманешь его...

Когда нет дождей, женщины сперва обливают себя водой, потом соседок. Нередко, войдя в азарт перекупают или обольют чуть ли не всю деревню поголовно.

Нужно заметить, что на это никто не обижается, как бы его ни облили, чистой ли, грязной водой».

Для Бога и беса

«Отчего произошли горы. Существует такой рассказ. Бог создал землю ровную-преровную, чтобы было на лошадях хорошо ездить, не мучать их.

Но бес попросил Бога на один день распоряжения себе на земле. И Бог ему дал. Тогда бес изрыл всю землю и наделал больших гор.

Через день Господь спрашивает у беса: «Для чего ты наделал столько гор?» Бес в ответ: «Для вас, Господи, и для себя».

И объяснил так: когда мужичек пойдет в гору с возом на измученной лошади, то он начнет её стегать и всячески ругаться бранными словами, пока не выедет.

А как только выедет, скажет: «Ну, слава тебе, Господи, наконец-то выехал» Выходит, пока в гору ехал, ругался, тешил беса. А как выехал, вспомнил Бога. И получилось для обоих хорошо.

Если встать на правую ногу

В Жиздринском уезде были свои верования. Этнографы писали: «Мне ни разу не приходилось слышать, каким крестьяне представляют себе небо.

Не слышала я также, что кто-нибудь из нашей местности солнце, звезды, месяц считал одушевленными существами.

Но ни глубоко убеждены, что там, выше солнца, звезд и месяца есть другое небо, на котором в неизреченной красоте и свете обитает Бог вместе с ангелами и душами умерших праведников.

Иногда это небо раскрывается перед очами умирающего праведника. И перед кончиной он уже ясно видит блаженство, уготованное ему Богом.

Есть люди, особенно угодившие Богу, которые очень задолго до своей кончины могут видеть красоту того неба. К таким принадлежал Александр Суворов.

Про него рассказывают, что перед сражением он созывал всех солдат и заставлял каждого их них становится на свою правую ногу, и над теми воинами, которые должны были пасть в этом сражении, развертывалось небо, и ангел Божий спускался с небес и держал венец над его головой.

По-моему, не менее интерес рассказ, относящийся к 1812 году. Когда на русскую землю напали французы, государь, собираясь на войну, пришел просить благословения святого Синода.

- Подожди, - говорит Синод. - Ещё не настало время сражения с супостатом.

- Как не настало, коль он уже в мою землю входит?

- Встань ко мне на правую ногу и слушай, что делается на небе, - говорит Синод.

Государь встал, прислушался – всё тихо.

- Ну, так и приходи завтра – говорит Синод.

Ходил государь каждый день к Синоду, становился на ногу и слушал, что в небе делает, там тихо, тихо. А француз тем временем половину России прошел и Москву забрал.

- Когда же ты позволишь мне сражение? Так, пожалуй, и меня в плен заберут, - прогневался государь.

- Может быть и сегодня, становись и слушай, - отвечает Синод.

Только встал государь на правую ногу Синоду, вдруг услышал на небе колокольный звон и ангельское пение.

- Теперь иди и победишь, - благословил Синод.

После того сразился государь с супостатом, и пошли у нас победа за победой. Мало того, что со своей земли выгнали, да еще царя ихнего в плен взяли».