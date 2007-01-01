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«Калуга» сыграла вничью с подмосковным «Велесом».

Наши футболисты показали два абсолютно разных по качеству тайма.  
Софья Фирсова
09:00 сегодня
0 199
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6 октября были сыграны матчи 12 тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ-2 группы «Золото». «Калуга» противостояла подмосковному «Велесу». Напряженный поединок завершился вничью.

История соперничества команд насчитывала две игры. 30 июля 2018 года «Калуга» обыграла «Велес» со счетом 2:1 в рамках 1/28 финала Кубка России. 11 августа 2024 года «Велес» победил «Калугу» со счетом 2:1 в рамках четвертого тура Второй лиги.

Первый тайм прошел под диктовку нашей команды. Болельщики увидели именно ту команду, которую они так любят. «Калуга» выстраивала многоходовые атаки, много прессинговала.  На четвертой минуте игры калужский футболист Даниил Новиков замкнул верховую передачу с правого фланга атаки от Ивана Рапакова и открыл счет. Этот гол стал глотком воздуха, ведь «Калуга» уже давно не испытывала сладкий вкус победы. Весь первый тайм у наших гостей, откровенно говоря, получалось немногое. В этот момент каждый болельщик «Калуги» думал, что грядет долгожданная и такая нужная победа.

К началу второго тайма футболисты обеих команд заметно устали и выдохлись.

И это немудрено, ведь шел проливной дождь, поле становилось все более мокрым, мяч тяжелел. Забегая вперед, «Калугу» во втором тайме будто подменили. Болельщики недоумевали, куда делся напор и рвение к победе. Футболистам практически не удалось подобраться к воротам «Велеса» и создать опасный момент, что не скажешь о нашем сопернике. Уже на 60- минуте подмосковная команда сравняла счет. Гол воодушевил «Велес» и они стали активно искать пробелы в нашей обороне, которые, к сожалению, стали появляться. Хотя в первом тайме наши ребята держали игру под контролем.

К 60-минуте тренеры обеих команд подготовили замены. Позже главный тренер нашей команды скажет, что суматоха во время замены стала одной из причин, почему в наши ворота забили гол. Поле покинули Дмитрий Захаров и Иван Гулько. Их заменили Расиль Асайдулин и Даниил Князев. На замену Тимофею Калистратову и Артему Гуце вышли Даниил Агуреев и Илья Клементьев. Также Даниила Новикова заменил Иван Хлебородов. Однако многочисленные перестановки «Калугу» не спасли, команда засела в обороне и пыталась противостоять агрессивным и продуманным атакам гостей.

Защитник ФК "Калуга" Богдан Рогочий прокомментировал игру на послематчевом флеш-интервью.

- Не справились с давлением, допустили ошибку. Погодные условия особенно не влияли, мы играем в любую погоду. Будем настраиваться на победу.

Главный тренер ФК «Калуга» Евгений Лосев рассказал, почему команда сыграла два настолько разных тайма.

Евгений Лосев Евгений Лосев
Главный тренер ФК "Калуга"

Мы опоздали с заменами, посыпались, как карточный домик. В таких ситуациях важен характер каждого игрока и всей команды. К сожалению, нам сегодня не хватило общекомандного настроя.

Главный тренер подмосковного «Велеса» Кирилл Альшевский поблагодарил «Калугу» за игру и натуральное покрытие поля.

Кирилл Альшевский Кирилл Альшевский
Главный тренер ФК "Велес"

Пропустили быстрый гол, после этого во втором тайме показали свой футбол. Да, к сожалению, быстро пропустили, начали после этого торопиться. Мы хотели максимально быстро забить, отыграться. Получилось два разных тайма в нашем исполнении. При этом, в принципе, с учетом обоюдных моментов созданных командами, наверное, результат закономерен. Поле в Калуге супер, даже в такую погоду. Мы вам за это благодарны.

После игры с «Велесом» наша команда все также занимает 9 строчку турнирной таблицы и находится в зоне вылета. В субботу, 12 октября, нас ждет тяжелая выездная игра с «Кубанью».

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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

...
Авто и транспорт
В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

...
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В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
19:11 07.10
2 2018
ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

...
Криминал
В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
2 2018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
Общество
Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
15:43 07.10
2 1614
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

"Домой Остап Шапша вернулся с Кавказа загоревшим. От него пахло молодым вином и барашком.... "

...
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Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
15:36 07.10
1 958
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
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Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 07.10
2 1100
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