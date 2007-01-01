Губернатор поздравил учителей, а молодые педагоги рассказали, почему им нравится школа

В субботу, 5 октября, педагоги принимают поздравления. Россия отмечает День учителя.

Владислав Шапша

Губернатор Калужской области Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, - обратился к профессиональному сообществу со словами благодарности за их труд губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Большую часть жизни мы связаны со школой: вначале учимся сами, потом наши дети и внуки. И всегда на учителя мы возлагаем большие надежды, ведь от его профессионализма, личных качеств, нравственного облика зависит, каким вырастит ребёнок, кем он станет во взрослой жизни. Благодаря вашей ежедневной работе детям передаются не только знания и навыки, но и доброта, порядочность, любовь к Родине, уважение человеческого достоинства и множество других качеств, без которых не может существовать нормальное человеческое общество. Низкий поклон вам за ваш самоотверженный и бесценный труд. Пусть ваши творческие поиски, преданность учительскому долгу и любовь к детям дадут замечательные результаты, - высказал пожелания губернатор. - Пусть ваши ученики выйдут из школы здоровыми телом и душой, образованными, самостоятельными, ответственными и счастливыми. Желаю вам новых успехов в работе, любви и признания учеников, доброго здоровья и благополучия! В преддверии этого праздника, мы связались с молодыми учителями, которые только делают первые шаги в учительской карьере и поинтересовались их впечатлениями от работы.

Было волнительно

Первой нашей собеседницей стала преподаватель философии и литературы в Калужском кадетском многопрофильном техникуме имени А.Т. Карпова Ася Калиничева.

Девушка выбрала довольно трудное место для первой работы, ведь здесь уже совсем подросшие дети, со своими взглядами и мировоззрением. Однако это нашу собеседницу не остановило.

- Расскажи свою историю. Стать педагогом – мечта или так сложились обстоятельства?

Ася Калиничева

Преподаватель философии и литературы Я решила все еще в 8 классе. Тогда я уже знала, что точно буду учителем.

- Какие испытала эмоции, когда впервые увидела свой класс?

- Первая пара… Было волнительно, очень, я вся тряслась, но старалась не показывать этого ребятам, думаю, что держалась достойно.

Я заранее сделала заметки в ежедневнике, расписала план урока. Через 10 минут уже все шло как по маслу.

Я очень переживала, когда узнала, что буду вести у 3 и 4 курса, ведь они уже совсем взрослые. Однако все ко мне относятся с уважением, выполняют задания. Я благодарна своим ученикам.

- Они уже как-то выражали свою благодарность?

- Да! Они пишут мне на доске, что я лучшая, что любят меня. Угощали меня яблоками и конфетками. Очень приятно, когда тебя ценят.

Вот такие приятные пожелания оставляют Асе Станиславовне благодарные ученики.

- Есть ли у тебя какая-то тактика для установления дисциплины?

- Какой-то определенной нет. Я стараюсь быть с ребятами на одной волне. На первом занятии я четко расставила границы и сказала, что я справедливый человек, добрый, но буду ждать от них того же в свой адрес. Ребята эту истину приняли и поняли.

- Почему стоит выбрать профессию учителя? За что ты ее ценишь?

- Благодаря учителям формируется общество, они воспитывают и обучают его ячейки. Без знаний в современном мире не обойтись, поэтому нужно уважать труд педагогов.

Важен наставник

Второй нашей собеседницей стала учительница начальных классов МБОУ «Лицей №48» города Калуги София Терещенко. Девушка рассказала, что ей повезло с коллективом и местом работы, а также поделилась своими интересными педагогическими лайфхаками.

- Расскажи свою историю. Стать педагогом – мечта или так сложились обстоятельства?

София Терещенко

Учительница начальных классов МБОУ «Лицей №48» города Калуги Это мечта с детства. У меня была очень хорошая первая учительница, она отдавала нам всю свою любовь. Была очень грамотной и начитанной. Помню, что приходила со школы и усердно училась сама, а также учила кукол и всю свою семью. В школе было много радостей и огорчений, меня всегда притягивал к себя неизведанный океан знаний. На протяжении всей жизни мне везло с учителями, мне хотелось стать похожей на них. Сейчас я стараюсь сохранить в себе тот детский задор и жажду все время учиться чему-то новому. Это я пытаюсь прививать своим ученикам.

- Как ты попала в школу?

- Первый раз я оказалась в лицее на практике от университета. На первой практике я просто наблюдала за работой учителя, а на второй уже могла попробовать свои силы на уроках.

Мне очень повезло с наставником. Елена Михайловна Черная до сих пор помогает мне, многому меня научила, показала, как наиболее эффективно доносить материал до детей.

Она - мой мотиватор, всегда поддерживает, вдохновляет быть лучше. После прохождения практики позвали на работу, я была очень счастлива, что меня заметили и так высоко оценили мой труд.

- Какие испытала эмоции, когда впервые увидела свой класс?

- Страха не было, я уже была готова, очень люблю маленьких детей. Удалось отбросить волнение, ведь я помню, как сама переживала, когда пришла в школу в первый раз.

Мне хотелось показать детям, что на меня можно положиться, чтобы чувствовали мою энергию и поддержку. Дети на линейке переживали, а потом на классном часу уже успокоились.

Они сразу запомнили мое имя, тянулись обниматься.

С первых минут я прививаю ученикам доброту и милосердие. Дети и родители меня уважают, я очень это ценю. Мне важно быть для них примером и другом.

- Что тебя мотивирует?

- Ко мне руководство относится отлично, видят меня инициатором новых идей. Из-за того, что меня так ценят, стараюсь делать все на 100%.

Беру много кружков, вкладываю много сил в детей и в лицей. Главные мотиваторы – мой наставник, мама и муж.

Мотивация очень важна для учителей и детей. Как только учеников погладишь по голове, скажешь приятные слова, они сразу расцветают и у них все получается.

Еще я стараюсь все время учиться, посещать семинары и внедрять новые методики.

- Какие из них ты используешь?

- Я готовлю разнообразные интерактивные презентации, провожу физкультминутки, придумываю разные игры.

Для установления дисциплины я использую разные методики и одна из них – шумомер.

Вывожу на большой экран приложение, на котором много шариков. Но как только начинается шум, их становится все больше и раздается звуковой сигнал.

Еще один цифровой прием – батарейка, закрепленная на доске. Она разделена на несколько уровней – «тихо», «средний уровень», «высокий уровень».

Дети обращают внимание на нее часто, поэтому очень действенный способ.

Еще есть игра – на одной стороне экрана изображен кот Леопольд, а на другой Баба Яга. Если дети балуются, то Баба Яга поднимается на ступень выше, а если хорошо себя ведут, то выше поднимается кот Леопольд.

Они, конечно, Бабу Ягу не боятся, но понимают, что она отрицательный персонаж.

- Как ученики выражают свою благодарность?

- На каждый праздник ученики приносят рисунки. Они вызывают у меня ощущение счастья.

На 8 Марта рисовали мне тюльпаны, и я оформила все рисунки в одну рамку. Рядом с каждым цветочком дети писали мои качества.

Повесила эту рамку дома и любуюсь на нее. Она меня очень воодушевляет.

Все их рисунки храню, чтобы потом, когда они будут в 11-м классе, показать им. Хочу рассказать, какими они были, какой у кого был почерк и т.п. Мне кажется это очень ценно.

- Почему по-твоему стоит выбрать профессию учителя? За что ее ценишь?

- Я хожу на работу с удовольствием, всегда есть энергия. Чувствую огромную ответственность за множество маленьких жизней.

Дети в классе меня встречают, радуются, сразу же настроение лучше становится. Для меня учитель – это не профессия, не хобби, не работа. Это жизнь.

Я не тороплюсь, хочу впитывать знания, впечатления, события. Хочу быть примером для детей, пройти с ними этот путь. Мне важно, чтобы дети радовались, что приходят в школу.

Постоянное развитие

Дарья Переборщикова работает в Никольской общеобразовательной школе города Кондрово. Она небольшая и Дарья преподает там русский язык и литературу.

По ее словам, девушке нравится учить небольшое количество детей, ведь так свою порцию внимания и заботы точно получит каждый.

- Расскажи свою историю. Стать педагогом – мечта или так сложились обстоятельства?

Дарья Переборщикова

Преподаватель русского языка и литературы в Никольской общеобразовательной школе Я хотела стать учителем с 8 класса. Это произошло из-за моей учительницы русского языка Жеребцовой Валентины Ивановны. Ее уже, к сожалению, нет в живых. Она была нам второй мамой, всегда была готова помочь. Затем мне очень повезло с учительницей русского языка. Я заметила, что после того, как она стала преподавать у нашего класса, даже двоечники стали хорошо разбираться в предмете. И мне стало интересно, как у нее это получается?

- Как ты попала в школу?

- Можно сказать, что случайно. В конце августа мне позвонила директор из школы моего родного города и предложила работу. Я очень обрадовалась и сразу согласилась. Так я стала классным руководителем 8 класса.

- Какие были эмоции, когда ты увидела свой класс?

- В моем классе всего один человек. Я знаю эту девочку давно, и нам было с ней очень комфортно.

- А что испытывала, когда вела свой первый урок?

- Это был русский язык в седьмом классе. Там пять человек учится. Я чувствовала себя на своем месте, будто я уже давно работаю. Мне очень понравилось, дети добрые и отзывчивые.

- Приходится ли работать до ночи?

- Порой засиживаюсь, хочется детям делать интересные и интерактивные уроки.

- Как устанавливаешь дисциплину в классе?

- Я иногда резко перехожу на шепот. Все в этот момент успокаиваются и начинают прислушиваться.

- Почему стоит выбрать профессию педагога в наше время? За что ты ее ценишь?

- Работа учителя будет востребована всегда. Очень ценю, что у детей можно многому научиться. Они, порой, морально взрослее и мудрее нас. Педагог все время развивается, это тоже огромный плюс.

Не думала, что буду работать с детьми

Алена Мишина – творческий человек, она рисует всю жизнь. Она не планировала стать педагогом, но жизненные обстоятельства привели ее в школу. Теперь она преподает ИЗО в МБОУ «СОШ №13».

- Расскажи свою историю. Хотела ли ты стать учителем?

Алена Мишина

Преподаватель ИЗО в МБОУ «СОШ №13» Всю жизнь думала, что никогда не буду работать с детьми. В какой-то момент поехала работать в лагерь и поняла, что это мое.

- Какие эмоции испытала от первого урока?

- Я переживала только на практике. Когда пошла работать, такого уже не было. Очень помог опыт работы в лагере. Многие дети мне говорят, что я их лучший учитель, обнимают меня, приходят после уроков.

- Есть ли у тебя своя тактика работы?

- Пожалуй, да. Я выстраиваю доверительные отношения, четко расставляю границы.

- Есть ли какой-то случай, который тебе запомнился?

- Одна моя ученица так со мной заболталась, что даже проводила меня до остановки. Пока мы ждали автобус, все время разговаривали. Я только потом поняла, что она пошла меня проводить, так как хотела провести со мной время. Это очень приятно.

- Почему стоит выбирать профессию учителя? Что тебя вдохновляет?

- Ну а кто, если не мы?! Меня вдохновляют дети, которым неинтересен урок. Очень ценю моменты, когда несмотря на это получается вовлечь их в процесс.

Помимо школы Алена работает в детском лагере.

Учительский взгляд

Преподаватель русского языка и литературы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги Карина Аржанкова рассказала о трудном режиме дня и о своем подходе к преподаванию

- Расскажи свою историю? Стать учителем – мечта или так сложись обстоятельства?

Карина Аржанкова

Преподаватель русского языка и литературы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги Пожалуй, это симбиоз. Жизнь меня сама к этому подтолкнула. Дети ко мне тянулись всегда, у меня есть две младшие сестры и брат, я с ними всегда находила общий язык.

- Расскажи про эмоции от первого урока.

- Он у меня был на практике. Это был 8 класс. Переживала, ведь они уже взрослые. Мне казалось, что я забывала, что хочу сказать. Однако быстро взяла себя в руки. Ученики почувствовали мою уверенность и вовлеклись в урок.

- Как дети благодарят тебя? Делают подделки, рисуют что-то?

- Я успела поработать в лагере, школе и в детском саду. За это время накопилось огромное количество рисунков котиков, цветочков и даже меня рисовали. В школе, если вижу рисуночек на полях в тетрадках дете, то иногда рисую что-то приятное в ответ.

- Трудный режим дня?

- У меня пока нет своего кабинета и классного руководства. Все тетрадки нужно нести домой, проверять их. Несмотря на трудности, для меня это приятные хлопоты.

- Есть ли у тебя своя тактика?

- Я всегда вспоминаю свою учительницу алгебры Ермакову Веронику Геннадьевну. Она никогда не переходила на крик и все спокойно объясняла. Я стараюсь тоже быть в меру строгой. Понижаю интонацию, и в классе становится тише.

Еще у меня появился учительский взгляд, который быстро успокаивает 30 человек.

- Почему стоит выбирать профессию учителя? За что ты ее ценишь?

- Ты чему-то учишь, и дети все время тебя учат. Я люблю проводить время с детьми, это очень интересно. Это не работа, это действительно призвание.