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Найди своего: кто из учителей Калуги попал на доску почета

В эту субботу, 5 октября, в стране отмечают свой профессиональный праздник российские педагоги.  А накануне Дня учителя, в четверг, 3 октября, в Калуге их поздравляли представители областной и городской власти.
Софья Фирсова
12:27 сегодня
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В здании правительства министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев вручил награды трем десяткам педагогов из разных уголков региона.

Звание Заслуженный работник образования Калужской области получил советник главы ведомства Александр Сухарев, а еще 19-ти преподавателям присвоили звания Почетный работник сферы образования.

В последнее время тема мотивации педагогов приобретает особое значение для Калуги. Как мы уже писали, губернатор Калужской области Владислав Шапша возглавил комитет Госсовета по кадрам. А ведь именно со школы и детсада начинается их формирование. И от качества педагогического состава напрямую зависит профессионализм будущих работников любой отрасли.

И здесь нашему региону есть чем похвалиться.

- Две хорошие новости из сферы творческого допобразования, - рассказал на этой неделе в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша о последних достижениях наших педагогов. - Наши педагоги детских школ искусств - в числе лучших в стране. Евгения Еремян и Екатерина Ковальчук стали лауреатами Всероссийской премии Минкультуры России среди преподавателей ДШИ, училищ и вузов страны. У наших педагогов многолетний опыт работы, лучшие авторские методики и высокие результаты учеников.

Одновременно с этим, в управлении образования Калуги в торжественной обстановке наградили педагогов, воспитателей и работников дошкольного образования, работающих в областном центре.

Им вручили свидетельства о занесении на Доску почета. В течение года фотографии лучших украсят стенд, который расположен при входе в здание.

Выдвижение кандидатов для занесения на Доску Почета проводится в Калуге ежегодно на основании общепризнанных результатов педагогической деятельности. Доска почета для педагога – это знак престижа, гордости и признания.

Символ качества и профессионализма вовсе не канул в историю. Многие дети и даже взрослые, видя фотографии своих учителей на стенде, радостно восклицают: «Смотрите – наш!».

В 2024-2025 учебном году Доску почета калужского образования украсят следующие педагоги:

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N° 45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова», учитель иностранного языка Виктория Гончарова. Стаж работы 32 года.

 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 24» Наталия Гудкова. Стаж работы 17 лет.

 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе МБДОУ № 16 «Колобок» Оксана Зарицкая.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей № 48», учитель биологии Эмилия Ивкина. Стаж работы 22 года.

Учитель истории и обществознания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35» Светлана Кобякова. Стаж работы 29 лет.

Воспитатель МБДОУ №90 «Ласточка» г. Калуги Татьяна Конина. Стаж работы 16 лет.

Воспитатель МБДОУ №41 «Ивушка» Елена Короткова. Стаж работы 34 года

Учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» Дмитрий Корсаков. Стаж работы 18 лет

Заведующий МБДОУ №104 «Семицветик» г. Калуги Татьяна Костюшенкова. Стаж работы 4 года.

Воспитатель МБДОУ №63 «Малинка» г. Калуги Юлия Левина. Стаж работы 18 лет.

Учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Галина Мартынова. Стаж работы 32 года.

Учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Владимир Минаев. Стаж работы 19 лет.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» Алексей Мокрушин. Стаж работы 15 лет.

Учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»  Татьяна Морозова. Стаж работы 27 лет.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Калуги Валентина Панова. Стаж работы 44 года.

Воспитатель МБДОУ №50 «Аленушка» Елена Петрова. Стаж работы 38 лет.

Педагог дополнительного образования МБОУДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» Александр Симоненко. Стаж работы 18 лет.

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» Валентина Скорбач. Стаж работы 48 лет.

Учитель информатики МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» Юлия Стреха. Стаж работы. 12 лет

Воспитатель МБДОУ №49 «Белочка» Наталья Шамарина. Стаж работы 17 лет.ф

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
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В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
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В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
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4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
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В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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