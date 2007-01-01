Найди своего: кто из учителей Калуги попал на доску почета

В эту субботу, 5 октября, в стране отмечают свой профессиональный праздник российские педагоги. А накануне Дня учителя, в четверг, 3 октября, в Калуге их поздравляли представители областной и городской власти.

В здании правительства министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев вручил награды трем десяткам педагогов из разных уголков региона.

Звание Заслуженный работник образования Калужской области получил советник главы ведомства Александр Сухарев, а еще 19-ти преподавателям присвоили звания Почетный работник сферы образования.

В последнее время тема мотивации педагогов приобретает особое значение для Калуги. Как мы уже писали, губернатор Калужской области Владислав Шапша возглавил комитет Госсовета по кадрам. А ведь именно со школы и детсада начинается их формирование. И от качества педагогического состава напрямую зависит профессионализм будущих работников любой отрасли.

И здесь нашему региону есть чем похвалиться.

- Две хорошие новости из сферы творческого допобразования, - рассказал на этой неделе в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша о последних достижениях наших педагогов. - Наши педагоги детских школ искусств - в числе лучших в стране. Евгения Еремян и Екатерина Ковальчук стали лауреатами Всероссийской премии Минкультуры России среди преподавателей ДШИ, училищ и вузов страны. У наших педагогов многолетний опыт работы, лучшие авторские методики и высокие результаты учеников.

Одновременно с этим, в управлении образования Калуги в торжественной обстановке наградили педагогов, воспитателей и работников дошкольного образования, работающих в областном центре.

Им вручили свидетельства о занесении на Доску почета. В течение года фотографии лучших украсят стенд, который расположен при входе в здание.

Выдвижение кандидатов для занесения на Доску Почета проводится в Калуге ежегодно на основании общепризнанных результатов педагогической деятельности. Доска почета для педагога – это знак престижа, гордости и признания.

Символ качества и профессионализма вовсе не канул в историю. Многие дети и даже взрослые, видя фотографии своих учителей на стенде, радостно восклицают: «Смотрите – наш!».

В 2024-2025 учебном году Доску почета калужского образования украсят следующие педагоги:

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N° 45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова», учитель иностранного языка Виктория Гончарова. Стаж работы 32 года.

Учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 24» Наталия Гудкова. Стаж работы 17 лет.

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе МБДОУ № 16 «Колобок» Оксана Зарицкая.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей № 48», учитель биологии Эмилия Ивкина. Стаж работы 22 года.

Учитель истории и обществознания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35» Светлана Кобякова. Стаж работы 29 лет.

Воспитатель МБДОУ №90 «Ласточка» г. Калуги Татьяна Конина. Стаж работы 16 лет.

Воспитатель МБДОУ №41 «Ивушка» Елена Короткова. Стаж работы 34 года

Учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» Дмитрий Корсаков. Стаж работы 18 лет

Заведующий МБДОУ №104 «Семицветик» г. Калуги Татьяна Костюшенкова. Стаж работы 4 года.

Воспитатель МБДОУ №63 «Малинка» г. Калуги Юлия Левина. Стаж работы 18 лет.

Учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Галина Мартынова. Стаж работы 32 года.

Учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Владимир Минаев. Стаж работы 19 лет.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» Алексей Мокрушин. Стаж работы 15 лет.

Учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» Татьяна Морозова. Стаж работы 27 лет.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Калуги Валентина Панова. Стаж работы 44 года.

Воспитатель МБДОУ №50 «Аленушка» Елена Петрова. Стаж работы 38 лет.

Педагог дополнительного образования МБОУДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» Александр Симоненко. Стаж работы 18 лет.

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» Валентина Скорбач. Стаж работы 48 лет.

Учитель информатики МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» Юлия Стреха. Стаж работы. 12 лет