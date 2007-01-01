Богатый калужский купец никак не мог получить дворянство

215 лет назад, в 1809 году, помещики Михаил и Семен Хлюстины закончили строить в Калуге инвалидный дом.

8 октября 1809 года Хлюстины пишут письмо калужскому губернатору Андрею Львову о пожертвованиях на инвалидный дом 80 тысяч рублей.

В последующие годы вокруг первых четырех зданий появились и новые строения.

Весь комплекс стали называть Хлюстинскими заведениями, а потом просто Хлюстинкой.

Денег не жалел

Идея построить богадельню для инвалидов и умалишенных пришла мосальскому помещику, секунд-майору, купцу 1 гильдии Антону Семеновичу Хлюстину.

Человек он был богатый, владел имениями и каменными городскими домами, бумажной фабрикой и заводом, выпускающим краску. Н

о и на благотворительность тратил немало: строил церкви, приюты, на праздники угощал бедных и давал им денег.

Родился Антон Хлюстин примерно в 1732 году в семье купца Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных.

Родители дали ему нехитрое домашнее образование и приобщали к семейным торговым делам.

Купцом Антон Семенович стал успешным. Особенно развернулся, когда наладил поставки в армию фуража и продовольствия, что принесло ему приличные деньги. Было ему тогда примерно 30 лет.

Хлюстин и сам в 1773 году поступил на службу в гусарский полк и прослужил 12 лет, дослужился до секунд-майора, хотя не был дворянином, а такой чин могли получить только дворяне.

С дворянством калужскому помещику не везло. Екатерина II и Павел I отклонили его прошение. И только в конце жизни Хлюстин получил дворянство от Александра I.

Дивный сон

К строительству в Калуге инвалидного дома Антона Хлюстина подтолкнуло мистическое событие.

Ходили слухи, что ему привиделся сон: с небес сошло яркое свечение и голос повелел оглянуться вокруг и подумать: все ли благие дела сделаны, а долги розданы?

Хлюстин повернулся и вокруг него стали раздаваться стоны сотен людей, они хватались за его и просили помощи.

А утром, когда Антон Семенович вышел на прогулку, то повстречал у храмов нищих и калек, и понял, что сон приснился ему неслучайно, он должен что-то сделать.

Скорее всего, история выдуманная. Но известно, что Антон Хлюстин обращался к калужскому губернатору с прошением на строительство приюта для инвалидов и умалишенных. Указывал, что готов пожертвовать на это 60 тыс. рублей.

Хлюстинка стала первой настоящей больницей нашего города.

Торжественное открытие

Строить инвалидный дом начал собственный архитектор Хлюстина – его крепостной Иван Каширин. Он жил в хлюстинской усадьбе Любунь под Мосальском. Был талантлив, поэтому его отдали в обучение в Петербургскую академию художеств.

Хлюстинку Каширин строил под наблюдением губернского архитектора Ивана Ясныгина. И был строг. Но, когда выпивал, гонялся по строительным лесам за чертями.

От пьянства он в итоге и умер в 1840 году, переж этим окончательно сойдя с ума.

Инвалидный дом строился семь лет. Началось строительство в 1802 году, а закончилось в 1809-м. В том же году Антон Хлюстин скончался, не дожив до открытия до завершения строительства. Достраивали здания уже его сыновья.

В октябре 1809 года инвалидный дом с церковью святого благоверного князя Александра Невского торжественно открыли.

Собрался народ, приехал губернатор. Хлюстины передали здания городу и пожертвовали на их содержание еще 10 тысяч рублей. Событие было большое, о нем писали газеты.

Поделили наследство

28 февраля 1810 наследство Антона Хлюстина по его духовному завещанию было поделено между его женой и сыновьями.

Известно, что у Антона Хлюстина и его жены Натальи Васильевны было шестеро детей: сыновья Михаил, Николай, Семен и дочери Александра, Елизавета, Екатерина.

Николай был действительным статским советником. Его отдали в московский благородный пансион. Учился он успешно, даже награждался книгами.

Потом в качестве переводчика сотрудничал с несколькими петербургскими и московскими журналами. Был знаком с Писаревым, тот даже жил одно время в московском доме Хлюстина.

В 1812 году Николай Хлюстин участвовал в организации ополчения. Известнро, что он владел несколькими имениями. Жил в селе Любунь. Имел 1500 крепостных. Поместья были и во Владимирской, Курской, Смоленской и Тульской губерниях.

Михаил Хлюстин, надворный советник, жил в богатом имении Мархоткино в Смоленской губернии. И очень любил музыку.

В своей усадьбе организовал оркестр и хор из крепостных. А преподавать пение нанял итальянца.

Женат Михаил был на младшей дочери поэта, драматурга Василия Майкова Наталье. Детей у них не было.

Младший сын Семён Хлюстин был штабс-ротмистром Уланского полка, кавалер орденов Святого Георгия Победоносца IV степени, Святого Владимира III степени, Святой Анны I.

Награждён Большим крестом Святого Владимира. Владел селом Троицким Медынского уезда.

Женился на двоюродной тете Льва Толстого графине Вере Ивановне Толстой. Умер в 1810 году в возрасте 29 лет из-за болезни, оставив дочь Анастасию и двоих сыновей Антона и Семёна.