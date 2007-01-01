Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни

Выходные и будние дни обещают быть насыщенными.

Жителям и гостям города покажут множество мероприятий на разный вкус.

Подробнее обо всех событиях как обычно читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

10 октября в 19:00 пройдет «Юбилейный Гала-концерт». (12+)

Филармония открывает новый восьмидесятый юбилейный сезон. Гости услышат музыку, увидят хореографию и разнообразные вокальные номера.

Арена КТЗ (Московская, 212)

4 октября в 19:00 пройдет стендап Ольги Малащенко. (18+)

Девушка родилась в 1993 году в Калининградской области. В школьные годы она играла в детский КВН. В своих выступлениях резидент «Женского стендапа» часто шутит на тему взаимоотношений.

8 октября в 19:00 состоится «Шоу под дождем. 15 лет!». (12+)

Новое шоу под дождем «15 лет» в честь юбилея театра. Зрителям покажут романтику, юмор, много танцев и настоящий дождь в финале.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

4 октября 12:00 – 19:00;

5 октября 12:00 – 18:00;

6 октября 12:00 – 18:00.

Состоится выставка «7 я художников». (6+)

Проект объединил ныне живущих мастеров и те, семьи, память о которых хранят их творения. Их обладатели стали частью истории Калужского края, а некоторые из этих художников получили признание за рубежом.

Гости выставки увидят жанровые и абстрактные композиции, портреты, коллажи и не только. Каждый автор имеет свой стиль и почерк.

5 октября в 14:00 и в 18:00 пройдет творческий вечер Игоря Кумицкого. (12+)

Программа: «Смеяться разрешаю».

Творческие встречи – это возможность поделиться с публикой сокровенным, ответить на интересующие вопросы и подарить хорошее настроение.

8 октября в 19:00 пройдет сказка с оркестром «Маленький принц». (6+)

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - так писал автор произведения Антуан де Сент-Экзюпери.

Сказку расскажут Калужский муниципальный камерный оркестр под управлением Александра Левина, а также актёр Калужского областного драматического театра Дмитрий Трифонов.

В путешествие вместе с главным героем помогут отправиться световые инсталляции.

11 октября в 19:00 состоится Концерт Гелы Гуралиа. (12+)

Это российский и грузинский певец, обладатель голоса тенор- альтино. Также он принимал участие в проекте «Голос». На концертах артиста зрители слышат каверы мировых хитов, советских песен, грузинских и российских композиторов, а также произведения, которые были написаны специально для голоса Гуралиа.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

4 октября в 18:30 пройдет спектакль «Несравненная». (16+)

В основе представления лежит трагикомедия драматурга Питера Куилтера.

Это подлинная история жизни Флоренс Фостер Дженкинс. Она была крайне эксцентричной и не умела петь, но была просто непоколебимо уверена в своем таланте и красоте, а потом стала очень популярной. Причем мадам Дженкинс даже сумела выпустить несколько своих пластинок, которые впоследствии были тиражированы на CD.

5 октября в 18:30 пройдет спектакль «Старший сын». (16+)

Наиболее известная пьеса Александра Вампилова. Два приятеля Бусыгин и Сильва провожают девушек и пропускают последнюю электричку. Выбора у них не остается и приходится искать ночлег. И чтобы их впустили в дом, один из них претворяется внебрачным сыном главы семейства.

5 октября в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл на скамейке». (16+)

Одинокая женщина за 40 приходит в парк, чтобы найти свою любовь, однако ее свидание не увенчается успехом.

Но поклонник у дамы все же имеется. Познакомились они на занятиях рок-н-роллом, а этот мужчина уже не в первый раз пытается добиться внимания леди. Сумеют ли герои достичь компромисса, станцевав главный танец в своей жизни? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать сами.

6 октября в 18:30 состоится спектакль «Гамлет» по пьесе Шекспира. (16+)

К юному принцу Гамлету является призрак покойного короля-отца и говорит, что его смерть не была случайностью. Главу государства убили, и он просит сына отомстить за его смерть.

В процессе спектакля зритель задается разными вопросами: действительно ли Гамлет любит Офелию? Может ли призрак короля выступать провокатором и самый главный – не повредился ли юноша рассудком?

9 октября в 18:30 пройдет спектакль «Недоросль». (12+)

Жестокая госпожа Простакова души не чает в своем глупом сыне Митрофанушке. А еще хочет женить его на дальней родственнице Софьи, сироте, которой дядя оставил наследство. К счастью, ее коварным планам не суждено сбыться.

9 октября в 19:00 состоится спектакль «Вечер». (16+)

В белорусской деревеньке Вешки осталось лишь трое стариков. У Ганы война забрала мужа и троих сыновей, правда остался еще один, но он сидит в тюрьме. Трудолюбивый Василь давно живет один, сын очень редко шлет ему письма. А от сварливого Микиты дети давно сбежали в город.

У мужиков на все на свете противоположные точки зрения, поэтому они постоянно ссорятся и ругаются.

10 октября в 18:30 состоится спектакль «Обыкновенное чудо». (12+)

Действие происходит в усадьбе в Карпатских горах, где живут Хозяин и его жена. Для забавы своей любимой супруги он устраивает в доме встречу Медведя и Принцессы. Семь лет назад Хозяин встретил хищника в лесу и превратил его в юношу, а снять коварное заклятие может только поцелуй дочери Короля.

11 октября в 18:30 пройдет спектакль «12 стульев». (16+)

Это спектакль по знаменитому роману Ильфа и Петрова.

Неутомимый авантюрист Остап Бендер и бывший аристократ по прозвищу «Киса» ведут поиски фамильных драгоценностей, которые спрятаны в одном из 12 стульев. Однако они не единственные, кто ищут сокровища. Параллельно поиски ведет священник, которому о них рассказали на исповеди.