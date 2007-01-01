Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло

Ранее мы сообщали о похищении двух детенышей кенгуру из парка птиц в Жуковском районе. Сотрудники зоопарка умоляли вернуть детенышей и твердили, что без мамы в таком возрасте им не выжить.

По информации издания «Комсомольская правда» преступника поймали. Им оказался карлик, фоторобот которого ранее создали в полиции. Похитителя искали несколько дней.

Все сотрудники зоопарка в Калужской области и зоопарка в Ярославле (оттуда тоже пропал кенгуренок прим.ред.) прошли процедуру допроса. Однако следы вора найти было трудно - в ярославском зоопарке в этот день не работали камеры, а фоторобот, который составили по записи с камер в Калужской области вводил в заблуждение.

По фотороботу было трудно определить пол или возраст похитителя.

Поиски осложнялись тем, что никто не мог понять, как вор проник на территорию и попал в вольер. Да и спрятать кенгурят довольно трудно.

По данным собеседников «КП» вора нашли после того, как пробили номера. После этого выяснилось, что около двух зоопарков был человек с одним и тем же номером, в один и тот же день. Похитителя задержали в Ярославской области, однако официальных данных пресс-служба полиции пока что не предоставила.

При себе у вора была сумка с кенгурятами, один из них погиб. Второго кенгуренка из Калужской области забрали на передержку в один из зоопарков Ярославля. По данным SHOT карлик хотел обменять его на макаку.Третьего кенгуренка, который был украден в Ярославле, преступник уже успел сдать в частный зоопарк в Московской области. Вскоре малыша вернут к маме.

Зачем вор пошел на такой опрометчивый поступок на данный момент неизвестно. Мы следим за развитием событий.