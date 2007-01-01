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Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло

Софья Фирсова
21:45 02.10
0 403
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Ранее мы сообщали о похищении двух детенышей кенгуру из парка птиц в Жуковском районе. Сотрудники зоопарка умоляли вернуть детенышей и твердили, что без мамы в таком возрасте им не выжить.

По информации издания «Комсомольская правда» преступника поймали. Им оказался карлик, фоторобот которого ранее создали в полиции. Похитителя искали несколько дней.

Все сотрудники зоопарка в Калужской области и зоопарка в Ярославле (оттуда тоже пропал кенгуренок прим.ред.) прошли процедуру допроса. Однако следы вора найти было трудно - в ярославском зоопарке в этот день не работали камеры, а фоторобот, который составили по записи с камер в Калужской области вводил в заблуждение.

По фотороботу было трудно определить пол или возраст похитителя.
По фотороботу было трудно определить пол или возраст похитителя.

Поиски осложнялись тем, что никто не мог понять, как вор проник на территорию и попал в вольер. Да и спрятать кенгурят довольно трудно.

По данным собеседников «КП» вора нашли после того, как пробили номера. После этого выяснилось, что около двух зоопарков был человек с одним и тем же номером, в один и тот же день. Похитителя задержали в Ярославской области, однако официальных данных пресс-служба полиции пока что не предоставила.

При себе у вора была сумка с кенгурятами, один из них погиб. Второго кенгуренка из Калужской области забрали на передержку в один из зоопарков Ярославля. По данным SHOT карлик хотел обменять его на макаку.Третьего кенгуренка, который был украден в Ярославле, преступник уже успел сдать в частный зоопарк в Московской области. Вскоре малыша вернут к маме.

Зачем вор пошел на такой опрометчивый поступок на данный момент неизвестно. Мы следим за развитием событий.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Теперь жутко не удобно ездить. Некоторые половину машины оставляют на проезжей части.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
16:10 02.10
1 1471
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 02.10
7 1907
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 02.10
7 1907
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 02.10
5 2806
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
Общество
В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 02.10
1 771
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
Авто и транспорт
В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 02.10
1 1092
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 02.10
1 670
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 02.10
1 946
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 02.10
5 2806
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 02.10
5 2806
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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