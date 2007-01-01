В Калужской области накажут за съемки атак укродронов: что нужно знать о законе и своем медиаповедении

В середине сентября депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали инициативу исполнительной власти, касающейся ограничения публикаций о появлении в регионе вражеских БПЛА.

Соответствующая поправка одобрена и внесена в закон «Об административных правонарушениях в Калужской области».

Мы решили разобраться в вопросе попредметнее. Почитали правки в этот закон, а также пообщались с экспертами и вот что из этого вышло.

В первую очередь требуется важное уточнение. Речь не идет о запрете на съемки пролетающих беспилотников или их упавших обломков.

Если вам дороже не своя безопасность, а несколько секунд видео, о котором вы через неделю забудете – можете доставать телефон. Но даже в этом случае, фото и видео не следует сливать в свои соцсети и паблики для публичного доступа.

Ваш «эксклюзив» нужно передавать в экстренные службы – например, по единому номеру 112.

Ранее ОНФ разработал даже специальное приложение - «Радар. НФ». Оно максимально упрощает передачу специалистам сведений о летящих беспилотниках, а также других подозрительных объектах или событиях. Его можно установить на свой телефон при помощи того же RuStore.

- Мера вынужденная, но необходимая, - прокомментировал принятие закона председатель областного Заксобрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - В ряде регионов аналогичные ограничения уже введены. Все мы понимаем, в какое время живём. Видим, насколько агрессивно ведёт себя противник, ежедневно атакуя наши территории, подвергая опасности мирное население и объекты инфраструктуры. Постоянные атаки беспилотников, к сожалению, стали нашей суровой реальностью.

Не подсказывай врагу

Как еще обосновывают власти это решение?

Все, что мы выкладываем в широкий доступ, может использоваться вооруженными силами и спецслужбами противника для координации дальнейших действий, для идентификации места нахождения военной техники и инфраструктуры - любой потенциальной боевой цели.

- Ни в коем случае такие фото и видео не следует размещать в социальных сетях по многим причинам, - уверен депутат Заксобрания Дмитрий АФАНАСЬЕВ, который еще в начале СВО ушел добровольцем в легендарное подразделение «Спарта» в качестве оператора беспилотных летательных систем. - Разместив эти данные в общем доступе, мы невольно информируем противника о том, что он делает, показывая его эффективную или неэффективную работу. Если даже она была неэффективна, то противник учтет это, в следующий раз выберет другой маршрут и нанесет более точный удар.

Все, что появляется в рунете по ходу и итогам украинских атак – собирает натовская развездка. Материалы передаются вражеским силовикам и то, что автору съемок кажется простой съемкой, для специалиста является ценной оперативной информацией. А для «полезного оператора» - возможно, последним, что он увидит.

- Помните советский плакат «Не болтай!»? Так вот – «Не снимай!». Постоянное медиапотребление подменяет наши инстинктивные реакции: вместо того, чтобы спрятаться от опасности - человек достает телефон, - говорит по этому поводу начальник управления по информационной политике - заместитель главы администрации губернатора Калужской области Илья ЗЕНОВ. - Он этим парализует сам себя, потому что руки и голова заняты, все внимание на отслеживание съемки и объекта. Фактически неподвижная цель. Каждый из нас посмотрел сотни видеороликов про пролеты и поэтому может показаться, что ничего такого не происходит. Но БПЛА в каком-то видеоролике – это интересно и увлекательно. А в реальности – это машина для убийства. Он выполняет боевое задание, никто не знает, что он несет в себе или на себе – гранаты, бомбы, горючие смеси, яды, взрывчатку. В какой момент он начнет падать, будет сбит или взорвется на земле? Поэтому главное, что нужно сделать при виде БПЛА – позаботиться о своей безопасности.

Важная деталь - запрет не распространяется на официальную информацию, которую тщательно готовят в том числе и с учетом сказанного Афанасьевым. Так что, если данные предоставляет Министерство обороны или любая другая правительственная структура, а в Калужской области обо всех прилетах сообщает в своих соцсетях губернатор Владислав Шапша – делитесь этой информацией с друзьями и читателями без опаски нарваться на санкции.

Ответственность

Контроль за исполнением законодательной инициативы возложен на Управление административно-технического контроля. Данная служба обязана мониторить сеть, СМИ и принимать решения о наказании нарушителей.

Утверждена система штрафов для тех, кто будет распространять закрытые данные о воздушных атаках:

на граждан - от трех до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от 30 до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 80 до 100 тыс. рублей.

Если же нарушение совершено повторно, штраф будет заметно выше:

на граждан - от четырех до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

Точки на карте

Калужская область не первая и не единственная, где введено это ограничение. Обсуждалась подобная инициатива и на федеральном уровне.

Еще весной прошлого года агентство ТАСС сообщило, что сенаторы намерены инициировать закон об уголовной ответственности за разглашение сведений о появлении БПЛА, о работе ПВО и других событиях, связанных с проведением СВО.

Предполагалось, что будут внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс, а также в закон о СМИ. Впрочем, продолжения эта история не получила.

- Пока такого нет, - лаконично ответил нам на наш вопрос депутат Государственной Думы Бадма БАШАНКАЕВ, который длительное время служил в зоне СВО в качестве медика и знает военные реалии не понаслышке.

Дмитрий Афанасьев считает, что нет смысла распространять ограничение на всю страну:

- Калужская область входит в число регионов, через которые порой летят дроны, так что тут такой закон нужен, - обосновывает свою позицию депутат. – Однако, для многих других областей угроза воздушных атак не столь актуальна. Пока нет необходимости нагружать местное законодательство лишними позициями.

Опасные находки

Не менее важным является и вопрос личной безопасности тех, кто случайно наткнулся на обломки беспилотника.

Даже если дрон сбит или упал под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, это не значит, что он обезврежен.

Срабатывание боевой части может произойти даже в результате случайного прикосновения. Более того, противник идет на различные уловки – в частности устанавливает детекторы движения или шума.

Вы можете тихо на цыпочках подойти к упавшему БПЛА, чтобы просто полюбопытствовать или сделать снимок, но малейшее движение или шум даст сигнал системе, она определит вас, как цель, и боевая часть дрона сработает.

Так что никаких активных действий возле лежащего дрона или даже его обломков совершать категорически нельзя – это реально вопрос вашей жизни и смерти!

Поэтому если, пойдя на грибы или охоту вы наткнулись на беспилотник, определите геолокацию (это можно сделать при помощи приложений карт на телефоне) и сообщите о находке по телефону 112.

Об этом же калужан предупреждал губернатор Владислав Шапша:

- Не приближайтесь к обломкам упавших дронов, не трогайте их - это может быть опасно, - написал он на своей страничке 13 сентября, когда в Калужской области был обезврежен очередной боевой беспилотник.

Родителям также обязательно следует предупредить своих детей об опасности, которую несут подобные находки.

А естественный интерес к беспилотной авиации девчонки и мальчишки могут легко удовлетворить на специализированных курсах, в «Кванториумах» и даже на школьных занятиях.

Калужская область активно развивает беспилотные технологии и готовится войти в число лидеров российской индустрии.