Счастье в каждый дом: в Калуге 15 мохнатых нашли себе хозяев

Подборка трогательных снимков в нашем фоторепортаже.

В минувшую субботу в сквере досугового центра на улице Пухова состоялось мероприятие «Найти друга».

Четыре приюта и один фонд помощи бездомным животным 28 сентября привезли к Досуговому центру на улице Пухова своих пушистых подопечных для того, чтобы они обрели новый дом.

Мероприятие, организованное комитетом ветеринарии при правительстве Калужской области, проходит в Калуге в третий раз.

Калужане, которые пришли на выставку случайно или уже с заранее заготовленной переноской в один голос утверждали, что такие мероприятия просто необходимо проводить чаще.

Мы поговорили с представителями приютов и теми, кто решился взять на себя ответственность за небольшое существо с огромной душой и надеждой в глазах.

Поехали домой

Первой нашей собеседницей стала Анастасия Исафова. Она представляет приют «Помоги жить». Он привез на мероприятие 10 щенков и двух кошек, которых недавно подкинули в приют.

Анастасия Исафова

Представитель приюта "Помоги жить" В основном мы занимаемся собаками, но подкинутых кошек не смогли оставить в беде. Дом обрели две кошки и трое щенков

У этих щенят трудная судьба, от большинства отказались их хозяева. Они с надеждой смотрели на людей. Ласковые и тактильные животные были рады как угощению, так и поглаживаниям по голове или почесыванием за ушками.

- Сегодня домой уехала наша любимица – Кика, - говорит Исафова. - Мы были очень рады, когда она привлекла внимание двух девушек и они сразу же определились со своим выбором. Я рада за всех наших подопечных, они все ждали своего человека.

Пока мы общались с Анастасией, посетительница выставки забирала щенка по имени Бант.

Девушка крепко прижимала его к груди, а Бант уткнул мокрый нос ей в плечо.

Калужанка тихо прошептала: «Поехали домой», - и пошла на фотосессию, которую устраивали для каждого новоиспеченного хозяина организаторы.

На ней людям выдавали паспорт для животного и набор корма на первое время.

Не уверена – не отдам

Мы направились к клеткам с кошками, которые собрали около себя больше всего прохожих. Там стояли две переноски с самыми контактными кошками, которые с удовольствием принимали лучи любви от калужан.

Мы поговорили с хозяйкой приюта "Кошачье царство" Ольгой Василенко.

Ольга Василенко

Хозяйка приюта "Кошачье царство" Именно в этом мероприятии мы участвуем впервые. До этого мы участвовали в выставках, одну я организовывала сама. Кошек я любила всегда, а мысль о создании приюта появилась после одного случая в моей жизни. Я приехала по работе в одну организацию и увидела под лестницей коробочку с кошкой. Рядом с ней лежали четыре новорожденных котенка. Я забрала их. Кошка была отравлена, в очень плохом состоянии. На следующий день я нашла еще одну коробку, в которой было пятеро котят. Тогда я выкормила девять брошенных малышей и вылечила кошку. Это был какой-то знак судьбы и тогда я приняла решение создать приют. Сейчас у нас на попечении 50 кошек.

Пока мы общались с Ольгой, две кошки – Мира и Шпрот обрели дом.

- Шпрота подкинули в Оптину Пустынь. Люди думают, что у них там приют, мы много кошек оттуда забрали, - говорит Ольга. - У Шпрота был сломан таз, ходить не мог. Он прошел долгое лечение и реабилитацию. Несмотря на травму в прошлом, он совершенно не озлобленный. У Шпрота нежный характер, он прекрасный компаньон для человека.

- Миру нашла моя подруга, когда вышла утром в магазин, - рассказывает Ольга о второй питомицей, нашедшей на выставке дом. - Она точно была домашней, других кошек никогда в жизни не видела, - шипела абсолютно на всех.

Перед регистрацией все будущие хозяева кошек говорили с Ольгой. Это было настоящее собеседование.

- Они как мои дети, я вкладываю в них свою душу, - говорит владелица приюта. - Я никогда если не уверена в человеке, не отдам своего питомца. Всегда беру номер телефона для обратной связи. Очень важны первые сутки и первые две недели. Это самый тяжелый период адаптации.

Потом я уже спокойна, но всегда рада фотографиям. Взять животное – большая ответственность. Каждый человек должен это понимать. Тогда и у нас работы будет меньше.

Сердце затрепетало

Поговорили мы и с нынешней владелицей кошки Миры. Ею стала Екатерина Емченко.

- Я узнала про это мероприятие из новостей. Мы с мамой решили, что надо пойти и спасти жизнь, подарить тепло тому, кто в этом нуждается.

Когда я увидела Миру, то сразу поняла, что это моя кошка. Мы даже похожи с ней по характеру, она очень активная. Когда я взяла Миру на руки, сердце затрепетало, я так сильно распереживалась. Она такая теплая и нежная, очень хрупкая и изящная. Сейчас мне предстоят приятные хлопоты. Я надеюсь, что Мире у нас понравится и она быстро освоится.

Некоторые участники мероприятия подошли к нему с креативным подходом. Сотрудники приюта «Скорая помощь «100 хвостов» отвели своих подопечных к грумеру и нанесли на их ушки и хвосты безопасную краску для животных.

Мы поговорили с представителем организации Анастасией Даниловой.

Анастасия Данилова

Мы принимаем участие в это акции третий раз. В том году у нас забрали одну собаку. Этим летом домой уехали пятеро щенков и взрослый пес Ян. Сегодня здесь присутствует мама этих щенков – Булка. Это - шесть девочек. Все очень красивые, уже много людей ими интересуется. Мы очень хотим, чтобы они обрели дом.

Пока мы разговаривали с Анастасией, она активно взаимодействовала с животными. Собаки выполняли различные трюки за небольшой презент в виде лакомства.

Больше всего внимания привлекала собака Шерри шоколадного цвета. Она заглядывала проходящим людям прямо в душу.

Подводим итоги

Всего же найти друга в этот день удалось 14-ти калужанам. Домой поехали 9 собак, 3 кошки и два кота. Таковы итоги третьей ярмарки «Найди друга».

С нетерпением ждем четвертой. Уверены – неравнодушных людей в нашем городе гораздо больше черствых и в следующий раз еще больше братьев наших меньших найдут себе новый дом.

Некоторые посетители приходили на выставку со своими животными. На фото ниже величественный посетитель мероприятия - кот Муфаса и калужанка с маленьким черным другом, который вызвал умиление у каждого прохожего.

Уважаемые читатели! А у вас есть интересные истории о бездомышах, которые обрели новый дом? Поделитесь ими в комментариях!