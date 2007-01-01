«Калуга» сыграла вничью с ивановским «Текстильщиком»

Команда оказалась на грани вылета из «Золота».

В минувшее воскресенье «Калуга» принимала гостей из Иваново. Матч 11 тура подгруппы «Золото» Дивизиона «А», Второй лиги Первенства России по футболу закончился вничью.

Для «Калуги» этот матч был лучом надежды. Болельщики надеялись, что команда наконец-то сможет вырвать заветные три очка. Все дело в том, что несколько побед могли бы подарить команде шанс закрепиться в «Золоте». При нынешнем раскладе нашим футболистам нужна целая серия побед. До конца сезона осталось всего семь игр и для того, чтобы не вылететь обратно в «Серебро» необходимо набрать много очков, одержать победу в 5-6 играх, что практически нереально в нынешней реальности.

Вернемся к игре «Калуги» против «Текстильщика». Стартовый состав нашей команды удивил. Вместо молодого вратаря Владимира Цапурина на поле вышел Артем Герасимов. Позже стало известно, что у Владимира Цапурина проблемы со спиной. На поле появился новый игрок – защитник Магомед Темишев. Он перешел в команду из пятигорского «Машука». На скамейке запасных из-за болезни оказался Даниил Новиков. Из-за дисквалификации на поле не появились два центральных защитника – Илья Клементьев и Богдан Рогочий.

Первый тайм обе команды провели практически на равных. Первый голевой момент около ворот соперника создал капитан команды Николай Суханов. Стоит отметить, что в этой игре он отчаянно рвался в бой. К счастью, спортсмен смог преодолеть трудности, связанные с травмой и постепенно возвращает свою прежнюю форму.

На 28 минуте «Текстильщик» нащупал слабости обороны «Калуги». Гостям удалось реализовать свой первый момент, гол забил нападающий Иван Селеменев.

После забитого гола игра вновь замедлилась и во многом потеряла зрелищность, что нельзя сказать про второй там.

После перерыва «Калуга» преобразилась. В команде произошли две замены – Магомеда Темишева заменил Иван Рапаков. Даниила Агуреева заменил Дмитрий Захаров. Вероятно, это была вынужденная замена из-за травмы.

На 56-минуте наши футболисты сравняли счет. Красивый гол в дальний угол ворот после длинной передачи от Ивана Рапакова забил Дмитрий Захаров.

На 76 минуте болельщиков «Калуги» захлестнули эмоции. Сначала удар по воротам попытался нанести Николай Суханов, но игроки «Текстильщика» не дали мячу добраться до своего голкипера. После этого отличился Артем Гуца. Ударом левой ноги он нанес опаснейший удар по воротам команды гостей, но мяч пролетел рядом со штангой. Несколько секунд трибуны праздновали победу, ведь создалось ощущение, что был забит гол. На стадионе даже включилась победная музыка.

Стоит отметить, что во втором тайме Артем Герасимов полностью освоился и несколько раз спасал нашу команду от потери очков. На последних минутах матча игру обострял Николай Суханов, но реализовать опасные моменты ему не удалось.

Своими эмоциями после трудного матча поделился футболист «Калуги» Дмитрий Захаров. Он стал автором спасительного гола.

- Игра тяжелая. Меня оставили один на один, и я реализовал момент, - отметил Дмитрий. - Я бы сказал, что мы играли на равных. В концовке мы могли дожать, немного не хватило хладнокровия. Надо побеждать в следующей игре и пытаться заходить в шестерку.

Уточним, что для того, чтобы остаться в «Золоте» «Калуге» необходимо добраться до шестого места в турнирной таблице. После игры с «текстильщиком» мы по прежнему занимаем предпоследнюю, девятую строчку. Сейчас от безопасной зоны нас отделяет семь очков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Евгений Лосев рассказал о своих впечатлениях от игры.

Евгений Лосев

Главный тренер ФК "Калуга" - Хорошая и боевая игра. Ход игры все время качался, мы могли как выиграть, так и проиграть. В первом тайме много было встречных атак. Обеим командам не была нужна ничья, футболисты боролись за победу.

- Хорошая и боевая игра. Ход игры все время качался, мы могли как выиграть, так и проиграть. В первом тайме много было встречных атак. Обеим командам не была нужна ничья, футболисты боролись за победу.

Главный тренер ФК «Текстильщик» Дмитрий Кириченко остался доволен игрой.

Дмитрий Кириченко

Главный тренер ФК "Текстильщик" Мы вели в счете, еще достаточно много моментов не залетело, особенно во втором тайме. Даже не могу жаловаться на исполнение, достаточно неплохо исполняли, где-то вратарь, где-то перекладина были. В целом, я думаю, интересная игра для зрителей, с напряжением. Достаточно, на мой взгляд, качественная с обеих сторон.

- В последних матчах нам часто забивают наши бывшие игроки. Сегодня снова так произошло. Вы делали ставку именно на этого игрока?

- Мы не ориентировались, конечно, на этот показатель. Я смотрел на состояние игроков, на результаты после тренировок. Мы не были полностью готовы, некоторые игроки у нас приболели.

- «Текстильщик» приехали поддержать около 50 человек. Скажете пару слов болельщикам?

- Я им очень благодарен. Они с нами всегда, даже на далеких выездах.

Следующую игру «Калуга» снова проведет дома. На этот раз нашим соперником станет столичный ФК «Велес». Игра пройдет на тренировочной площадке «Спутник» в воскресенье, 6 октября. Матч начнется в 14:00.