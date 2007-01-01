На катамаране по сибирской реке. Калужанка рассказала о походе в Саяны

10 дней Анна Золотина путешествовала по Сибири.

Для калужского фотографа Анны Золотиной экстрим - дело привычное.

Она ходила в Арктику на яхте «Апостол Андрей», летала на воздушном шаре, лазила по Хибинам, несколько лет жила в Карелии в лагере знаменитых путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро.

А недавно вернулась из водного похода по ледяной сибирской реке Мана. - В Саяны меня позвал мой давний знакомый Михаил, - рассказывает Анна. – Как-то он мне показал очень атмосферные фотки из своих походов по северу: чумы, собаки, красивая природа. Но сделаны они были любительски, любительским фотоаппаратом.

Я тогда сказала, что фотки классные, но сняты не очень и предложила взять в поход фотографа: «Подкинь эту мысль вашему руководителю».

А руководитель у них клирик Жиздринского храма отец Константин. Сейчас он преподает на кафедре религиоведения одного из вузов и со своими аспирантами и сотрудниками ходит в походы, в основном по северу, изучает религии местных народов. Когда сказали, что берут меня в Саяны фотографом, я обрадовалась и стала готовиться.

Поход этот не дешёвый. Я экономила, все, что могла откладывать, откладывала. Потому что одни билеты до Красноярска обошлись мне в 16 тысяч, хотя мы брали их заранее, за 4 месяца, и они были невозвратные.

В Сибири красота такая, что сразу влюбляешься в эти края.

День в Красноярске - До Красноярска добирались более двое суток. Время в поезде пролетело быстро.

Из участников похода я никого кроме Миши не знала, но компания оказалась хорошая. Мы общались, играли в настольные игры, которые взяла одна из участниц похода Даша.

В поезде все мои сомнения отпали, я поняла, что мне с этими людьми будет комфортно. Красноярск встретил нас жарой. Когда мы уезжали из Москвы, было выше + 30 ºС, я думала, что в Сибири можно будет охладиться.

Но и там днём температура зашкаливала за + 30 ºС. Я сначала пожалела, что тащила с собой пуховую куртку. Но ночи оказали очень холодными, поэтому куртка пригодилась.

Сибирской природой можно долго любоваться.

С высоты открываются огромные просторы.

- У нас оставалось время до следующего поезда, на который надо было пересесть, чтобы добраться до глухих мест, и мы могли погулять по городу.

Красноярск очень симпатичный, чистый, европейского вида город. Прошлись по набережной Енисея, там есть необычный музей - старый пароход, на котором Николай II приезжал в Красноярск, а Ленин плыл в ссылку в Шушенское. Зашли в очень вкусную и очень дешёвую кафешку. Она больше на столовую самообслуживания похожа. Посоветовали нам ее на улице.

Мы спрашивали у местных жителей, где пообедать. Подошла женщина, сказала, что услышала наш разговор и порекомендовала зайти в эту столовую. Но народу там много, видимо, место популярное.

Вечером сели на поезд, доехали до нужной станции и потом нас ещё до места забрасывали на грузовике. Всю ночь, 7 часов, ехали в кузове.

До места старта воодного сплава туристов довез маленький грузовик.

Выгрузились на стоянке. Это поляна у реки, место открытое, прямо под палящим солнцем.

Часть наших туристов сразу собралась в горы, в радиалку, на три дня. Это когда берёшь с собой самое необходимое, и налегке идёшь в небольшой поход.

Я не очень люблю «пешки», да ещё в горы, в жару. Поэтому решила остаться, погулять вокруг лагеря. Ко мне присоединились ещё двое участников группы. А четверо пошли.

И пока мы ждали их возвращения, загорали, гуляли и периодически им сильно сочувствовали. Пришли они на третий день, умотанные, но довольные собой.

В походе надо привыкнуть к тяжелому рюкзаку

Руководитель похода отец Константин. На спалаве он был настоящим адмиралом.

Полным ходом - Сам поход по реке у нас занял дней шесть. Продуктами мы запаслись дома, не голодали. По дороге грибы собирали и рыбу ловили. Шли на катамаранах. На одном разместилось 5 человек. А у нас с Мишей была небольшая «двойка», мы вдвоем шли.

Собирали катамаран долго, дело это непростое. У нас ещё березовая палуба была, для неё надо было веток нарубить. Незаметно время подошло к обеду, и полил ливень.

Пока его пережидали в палатке, наступил вечер. Стартовать на катамаранах в ночь не было смысла. Поэтому стартовали мы на следующий день примерно в обед.

Реку Ману любят местные жители и туристы, сплавы здесь бывают часто.

На сбор катамаранов ушло много времени.

Река Мана нескучная, но и не опасная. Сначала было довольно мелко, много камней, которые надо обходить,

выруливать. Я не сильный специалист в этом.

Когда-то в Карелии ходила по Кольскому, по Умбе на байдарке. И река там была серьёзная, с опасными порогами. Но от того, что я ее прошла, не стала профессиональным водником, просто у меня был классный опытный капитан.

Сейчас, разместившись в катамаране, я ожидала, что мы с Мишей будем крутиться на месте. Говорю: «Миш, тебе достался хилый матрос». А он меня успокаивает: «Ничего, зато я сильный».

И хорошо пошли, хорошо лавировали. Я в восторге была от нашего экипажа. Иногда на мель садились, приходилось вставать, вылезать, протаскивать катамаран.

Мы, как правило, шли первыми, катамаран у нас полегче, поманёвреннее. Миша ещё картой занимался, навигатором: отслеживал, где стоянки, пороги.

А, если мне надо было что-то сфотографировать, мы переставали грести, Миша рулил, я быстренько из «гермы» доставала фотик, снимала и убирала его обратно. Но это, если мы видели, что впереди более-менее спокойно.

Важен слаженный экипаж.

Анна Золотина быстро освоила навыки управление катамараном.

-Места там не совсем безлюдные, мимо проплывали лодки, встречали и рыбаков.

Шли быстро. Делали перерыв на перекус и ноги размять. И потом плыли до вечера. Часов в 17-18 начинали искать стоянку.

И каждая следующая стоянка была лучше первой: не на пекле, а в лесу, с местом под костер. Встречались на них даже каменный стол и избушка, наши там спали.

Вечером после ужина пели песни под гитару и разговаривали обо всем на свете.

Ночевали в палатках среди тайги.

У Анны было время погулять и поснимать красивую природу.

Иногда я уходила побродить, пофоткать. Я люблю побыть одна среди природы, слиться с ней. Но и возвращаться было

приятно. Компания классная, все люди интересные, начитанные, было интересно, весело и легко. Борьба с рекой - В течение всего маршрута был один сложный порог, состоящий из нескольких ступеней.

Первую ступень наш адмирал - батюшка Константин решил, что не будем проходить, она пятой категории сложности.

Мы вручную проводили катамараны. Выгружали, таскали вещи очень долго, потому что там лесная тропинка, а потом - валуны.

Мужчины, рискуя, лазили по камням, сплавляли катамараны, привязав к ним веревку. Река бурная, поток несёт, рвет чалку из рук, оставляя ожоги на ладонях. Это была борьба!

Герои наши были подобны атлетам, что взнуздали вздыбленных коней на Аничковом мосту.

Справиться с потоком воды удалось не сразу.

Часов до 9 вечера промучились. Хотели следующие ступени этого порога сразу пройти, но слишком устали. Между порогами оказалась более-менее тихая заводь, мы загнали туда катамараны, там их уже не сносило. И здесь была классная стоянка с каменным столом.

Отдых после тяжелого насыщенного дня. на фото Анна Золотина в средине, в тельняшке.

Успели и рыбы наловить.

На следующий день устроили днёвку, передохнуть и сходить к Манским столбам. Это очень старая часть Саян.

Когда горы обдувает ветрами, омывает дождями, они веками разрушаются, остаются отдельные скальные образования, каменные останцы. Мы пошли к ним после обеда и часов в 10 вечера вернулись.

Поднялись наверх, любовались окрестностями, горами, покрытыми кедром и лиственницей, причудливыми камнями. Под ногами у нас пищали, носились бурундуки. Их там много.

А за всё время, пока мы плыли, видели лису, оленя. Слышали лося, который орал, издавая жуткие звуки, пытаясь напугать меня и выгнать из леса, и у него это получилось.

Анна Золотина (справа) с участниками похода Михаилом и Катей.

Стоит пойти в поход, чтобы увидеть такую красоту.

Потом мы прошли две ступени этого порога, они были весёлые и не особо опасные. Пороги - это кайф, драйв, как на американских горках. И надо выгребать, применять всё свое умение и силу.

А, когда пороги заканчиваются, плывешь спокойно, смотришь – такая красотища вокруг: скалы, тайга, река. Будто домой вернулась! Такое умиротворение в этой глуши, вдали от цивилизации.

Я, наверное, могла бы так вечно плыть. Полностью растворяешься в природе, в этой реке, в воздухе. Мысли текут, нет никакого дискомфорта, волнений, стресса. Даже когда проходишь пороги, это другой стресс, веселый.

Полное спокойствие и умиротворение.

Но и в тихие моменты расслабляться не стоит, река может подкинуть сюрпризов.

-После порогов мы сплавлялись ещё день, и наш поход подошёл к концу. За нами приехала таже машина, довезла до станции Мана.

Но ехали мы уже не 7 часов, до станции там было близко. Сели на электричку. Это тоже было приключение: погрузиться надо за несколько минут.

Мы ожидали, что поезд подадут на одну платформу, но потом узнали, что придет на другую. И надо было очень быстро перенести туда вещи.

Здесь переживаний было больше, чем на порогах. Любителям севера - Через некоторое время после похода мы снова встретились. Ездили в Звенигород, к отцу Константину.

Он вручил нам футболки с рисунком мамонта и надписью «Север». Хоть наш поход был по Сибири, но все мы - поклонники Севера.