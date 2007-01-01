На катамаране по сибирской реке. Калужанка рассказала о походе в Саяны
Для калужского фотографа Анны Золотиной экстрим - дело привычное.
Она ходила в Арктику на яхте «Апостол Андрей», летала на воздушном шаре, лазила по Хибинам, несколько лет жила в Карелии в лагере знаменитых путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро.
А недавно вернулась из водного похода по ледяной сибирской реке Мана. - В Саяны меня позвал мой давний знакомый Михаил, - рассказывает Анна. – Как-то он мне показал очень атмосферные фотки из своих походов по северу: чумы, собаки, красивая природа. Но сделаны они были любительски, любительским фотоаппаратом.
Я тогда сказала, что фотки классные, но сняты не очень и предложила взять в поход фотографа: «Подкинь эту мысль вашему руководителю».
А руководитель у них клирик Жиздринского храма отец Константин. Сейчас он преподает на кафедре религиоведения одного из вузов и со своими аспирантами и сотрудниками ходит в походы, в основном по северу, изучает религии местных народов. Когда сказали, что берут меня в Саяны фотографом, я обрадовалась и стала готовиться.
Поход этот не дешёвый. Я экономила, все, что могла откладывать, откладывала. Потому что одни билеты до Красноярска обошлись мне в 16 тысяч, хотя мы брали их заранее, за 4 месяца, и они были невозвратные.
День в Красноярске - До Красноярска добирались более двое суток. Время в поезде пролетело быстро.
Из участников похода я никого кроме Миши не знала, но компания оказалась хорошая. Мы общались, играли в настольные игры, которые взяла одна из участниц похода Даша.
В поезде все мои сомнения отпали, я поняла, что мне с этими людьми будет комфортно. Красноярск встретил нас жарой. Когда мы уезжали из Москвы, было выше + 30 ºС, я думала, что в Сибири можно будет охладиться.
Но и там днём температура зашкаливала за + 30 ºС. Я сначала пожалела, что тащила с собой пуховую куртку. Но ночи оказали очень холодными, поэтому куртка пригодилась.
- У нас оставалось время до следующего поезда, на который надо было пересесть, чтобы добраться до глухих мест, и мы могли погулять по городу.
Красноярск очень симпатичный, чистый, европейского вида город. Прошлись по набережной Енисея, там есть необычный музей - старый пароход, на котором Николай II приезжал в Красноярск, а Ленин плыл в ссылку в Шушенское. Зашли в очень вкусную и очень дешёвую кафешку. Она больше на столовую самообслуживания похожа. Посоветовали нам ее на улице.
Мы спрашивали у местных жителей, где пообедать. Подошла женщина, сказала, что услышала наш разговор и порекомендовала зайти в эту столовую. Но народу там много, видимо, место популярное.
Вечером сели на поезд, доехали до нужной станции и потом нас ещё до места забрасывали на грузовике. Всю ночь, 7 часов, ехали в кузове.
Выгрузились на стоянке. Это поляна у реки, место открытое, прямо под палящим солнцем.
Часть наших туристов сразу собралась в горы, в радиалку, на три дня. Это когда берёшь с собой самое необходимое, и налегке идёшь в небольшой поход.
Я не очень люблю «пешки», да ещё в горы, в жару. Поэтому решила остаться, погулять вокруг лагеря. Ко мне присоединились ещё двое участников группы. А четверо пошли.
И пока мы ждали их возвращения, загорали, гуляли и периодически им сильно сочувствовали. Пришли они на третий день, умотанные, но довольные собой.
Полным ходом - Сам поход по реке у нас занял дней шесть. Продуктами мы запаслись дома, не голодали. По дороге грибы собирали и рыбу ловили. Шли на катамаранах. На одном разместилось 5 человек. А у нас с Мишей была небольшая «двойка», мы вдвоем шли.
Собирали катамаран долго, дело это непростое. У нас ещё березовая палуба была, для неё надо было веток нарубить. Незаметно время подошло к обеду, и полил ливень.
Пока его пережидали в палатке, наступил вечер. Стартовать на катамаранах в ночь не было смысла. Поэтому стартовали мы на следующий день примерно в обед.
Река Мана нескучная, но и не опасная. Сначала было довольно мелко, много камней, которые надо обходить,
выруливать. Я не сильный специалист в этом.
Когда-то в Карелии ходила по Кольскому, по Умбе на байдарке. И река там была серьёзная, с опасными порогами. Но от того, что я ее прошла, не стала профессиональным водником, просто у меня был классный опытный капитан.
Сейчас, разместившись в катамаране, я ожидала, что мы с Мишей будем крутиться на месте. Говорю: «Миш, тебе достался хилый матрос». А он меня успокаивает: «Ничего, зато я сильный».
И хорошо пошли, хорошо лавировали. Я в восторге была от нашего экипажа. Иногда на мель садились, приходилось вставать, вылезать, протаскивать катамаран.
Мы, как правило, шли первыми, катамаран у нас полегче, поманёвреннее. Миша ещё картой занимался, навигатором: отслеживал, где стоянки, пороги.
А, если мне надо было что-то сфотографировать, мы переставали грести, Миша рулил, я быстренько из «гермы» доставала фотик, снимала и убирала его обратно. Но это, если мы видели, что впереди более-менее спокойно.
-Места там не совсем безлюдные, мимо проплывали лодки, встречали и рыбаков.
Шли быстро. Делали перерыв на перекус и ноги размять. И потом плыли до вечера. Часов в 17-18 начинали искать стоянку.
И каждая следующая стоянка была лучше первой: не на пекле, а в лесу, с местом под костер. Встречались на них даже каменный стол и избушка, наши там спали.
Вечером после ужина пели песни под гитару и разговаривали обо всем на свете.
Иногда я уходила побродить, пофоткать. Я люблю побыть одна среди природы, слиться с ней. Но и возвращаться было
приятно. Компания классная, все люди интересные, начитанные, было интересно, весело и легко. Борьба с рекой - В течение всего маршрута был один сложный порог, состоящий из нескольких ступеней.
Первую ступень наш адмирал - батюшка Константин решил, что не будем проходить, она пятой категории сложности.
Мы вручную проводили катамараны. Выгружали, таскали вещи очень долго, потому что там лесная тропинка, а потом - валуны.
Мужчины, рискуя, лазили по камням, сплавляли катамараны, привязав к ним веревку. Река бурная, поток несёт, рвет чалку из рук, оставляя ожоги на ладонях. Это была борьба!
Герои наши были подобны атлетам, что взнуздали вздыбленных коней на Аничковом мосту.
Часов до 9 вечера промучились. Хотели следующие ступени этого порога сразу пройти, но слишком устали. Между порогами оказалась более-менее тихая заводь, мы загнали туда катамараны, там их уже не сносило. И здесь была классная стоянка с каменным столом.
На следующий день устроили днёвку, передохнуть и сходить к Манским столбам. Это очень старая часть Саян.
Когда горы обдувает ветрами, омывает дождями, они веками разрушаются, остаются отдельные скальные образования, каменные останцы. Мы пошли к ним после обеда и часов в 10 вечера вернулись.
Поднялись наверх, любовались окрестностями, горами, покрытыми кедром и лиственницей, причудливыми камнями. Под ногами у нас пищали, носились бурундуки. Их там много.
А за всё время, пока мы плыли, видели лису, оленя. Слышали лося, который орал, издавая жуткие звуки, пытаясь напугать меня и выгнать из леса, и у него это получилось.
Потом мы прошли две ступени этого порога, они были весёлые и не особо опасные. Пороги - это кайф, драйв, как на американских горках. И надо выгребать, применять всё свое умение и силу.
А, когда пороги заканчиваются, плывешь спокойно, смотришь – такая красотища вокруг: скалы, тайга, река. Будто домой вернулась! Такое умиротворение в этой глуши, вдали от цивилизации.
Я, наверное, могла бы так вечно плыть. Полностью растворяешься в природе, в этой реке, в воздухе. Мысли текут, нет никакого дискомфорта, волнений, стресса. Даже когда проходишь пороги, это другой стресс, веселый.
-После порогов мы сплавлялись ещё день, и наш поход подошёл к концу. За нами приехала таже машина, довезла до станции Мана.
Но ехали мы уже не 7 часов, до станции там было близко. Сели на электричку. Это тоже было приключение: погрузиться надо за несколько минут.
Мы ожидали, что поезд подадут на одну платформу, но потом узнали, что придет на другую. И надо было очень быстро перенести туда вещи.
Здесь переживаний было больше, чем на порогах. Любителям севера - Через некоторое время после похода мы снова встретились. Ездили в Звенигород, к отцу Константину.
Он вручил нам футболки с рисунком мамонта и надписью «Север». Хоть наш поход был по Сибири, но все мы - поклонники Севера.