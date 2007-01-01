В Калуге вспоминают Станислава Говорухина

В ИКЦ можно увидеть фотовыставку, посвященную режиссеру.

К Говорухину у калужан особое отношение.

В нашем городе он снимал фильм «Ворошиловский стрелок». В 1998 году это было большое событие.

Многие сцены снимались в калужских дворах и квартирах, задействовали артистов нашего драмтеатра и ТЮЗа, простых калужан. С Говорухиным и Ульяновым перефотографировалось полгорода. Интервью у режиссера брали все местные СМИ. А городские улицы и калужане навсегда остались в фильме, который полюбился зрителям и вошел в классику российского кино.

Теперь наш город принимает проект «Движение по вертикали», посвященный Станиславу Говорухину. Два дня будут проходить показы фильмов, актерские мастер-классы, творческие встречи и киноконцерты.

В наш город приехала ученица Говорухина сценарист, режиссер детских фильмов Ольга Беляева, а также знающие режиссера и работающие с ним люди.

Станислав Говорухин На съемках фильма «Артистка»

Уникальный человек

Проект стартовал в ИКЦ с открытия фотовыставки.

- Вряд есть человек, который никогда не смотрел фильмы Говорухина, - открыла выставку Анна СЕНАТОВА. - Мало людей, которые внесли такой вклад в культуру. Много лет назад мне довелось встретиться с Говорухиным.

В числе его разнообразнейших талантов был один, о котором не все знают. Он занимался живописью. И в калужском Доме художника прошла его выставка.

Это было невероятно насыщенное по эмоциям событие. Оно у меня до сих пор перед глазами.

Собралось много зрителей. Все ждали появления мэтра. Мэтр запаздывал, и напряжение нарастало.

Картины были потрясающие, очень хотелось увидеть Говорухина, послушать, что он расскажет.

Наконец, внезапно распахнулась дверь и по ступенькам в зал вбежал человек в белом костюме, невероятно элегантный, в окружении красивых девушек.

Он был, как вихрь. Очень быстро, эмоционально открыл выставку и, развернувшись, убежал. И вместе с ним убежала его свита. А выставка осталась и радовала калужан.

И мне очень приятно, что сегодня в Калуге открылся проект «Движение по вертикали». Мы поговорили с его организаторами, будем продолжать сотрудничать.

На выставке много портретов главных героинь фильмов Говорухина.

- Проект уже увидели в некоторых регионах России, - рассказала президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова. - Мы счастливы, что работали со Станиславом Сергеевичем много лет, представляли на разных площадках его кинофильмы, устраивали встречи со зрителями.

Он совершено уникальный человек, с чувством юмора, с чувством долга, патриот. И я хочу сказать молодежи: именно Говорухин был родоначальником в России такого жанра как блокбастер.

Потому что «Пираты ХХ века» - это советский блокбастер, у которого были невероятные сборы.

Говорухин первым открыл Высоцкого и снял его в своем фильме «Вертикаль», а потом в фильме «Место встречи изменить нельзя».

И первый кинофестиваль «Золотой Дюк» тоже связан с Говорухиным. Сегодня мы хотим напомнить всем моменты творчества Станислава Сергеевича и познакомить с ними молодежь.

Показаны разные моменты из жизни режиссера.

- Студия «Вертикаль» была основана в 2003 году, - говорит руководитель проекта Ирина Борисова – Потому фотографии здесь 2003-2015 гг.

И Говорухин показан не только во время съемочного процесса, но и дома – читающий, мыслящий. Посмотрите внимательно на эти фото, с ними можно поговорить. Вы поймёте, о чём думал Станислав Сергеевич.

На выставке увидите и великолепные портреты актрис: Анны Горшковой, Екатерины Гусевой, Юлии Пересильд, Ирины Купченко... Это замечательные, красивые русские женщины.

После выставки фотографии передадут учреждениям Калужской области.

Перевернул жизнь

- Я познакомилась с Говорухиным в 2011 году, во время работы над фильмом «Weekend», - вспоминает режиссер детских фильмов Ольга Беляева. - Так получилось, что я пришла на киностудию «Вертикаль» в качестве режиссера.

До этого немного работала на сериалах, но «Weekend» был первым моим опытом в кино в качестве второго режиссера, да еще с таким мэтром. Конечно, это было ужасно волнительно.

Мне все время казалось, что я что-то сделаю не так, поэтому не спала ночами. Тем более, что Станислав Сергеевич производил впечатление строгого, серьезного руководителя.

На самом деле, вёе оказалось иначе: потрясающая атмосфера, хорошая киногруппа, мы шутили. Он успокаивал меня: «Ну что ты, обычное дело: снимаем кино».

Снимали мы в Одессе, потом - в Москве в павильоне. И после этой картины Говорухин в шуточном разговоре сказал: «А следующую картину ты сама как режиссер снимешь».

Тогда мы посмеялись. Но уже после монтажа мне предложили снять детский фильм «Тайна темной комнаты», где Говорухин был художественным руководителем.

Это кардинально поменяло мою жизнь. Говорухин, как волшебник всё изменил. Потом попросил, чтобы я отработала с ним картину «Конец прекрасной эпохи».

Далее я сняла «Опасные каникулы», а Говорухин опять был художественным руководителем.

И должна была сниматься картина по классике. Но болезнь и уход Станислава Сергеевича не позволили её снять. Так что мы с ним сотрудничали, общались.

Во многом его моменты в работе казались мне близкими и понятными, мое художественное восприятие кино совпадает с его по многим позициям. И он - великолепный друг, с которым можно посоветоваться.

Сейчас смотришь его картину, как будто общаешься с мастером.

Ольга Беляева, Ирина Борисова и татьяна Шумова рассказали о работе с Говорухиным.

Организаторы проекта передали фотографии с выставки в дар учреждениям культуры Калужской области. А проект «Движение по Вертикали» продолжается.

27 сентября в 19:00 в концертном зале Калужского областного музыкального колледжа им. Танеева будет представлена программа «Музыка кино».

Прозвучат любимые песни Говорухина и музыка из знаковых фильмов в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов: заслуженной артистки Удмуртской Республики Марии Пахарь (сопрано), Ильи Хардикова (тенор) и Данилы Чернецова (баритон). 0+

28 сентября в 19:00 в Тарусе в Киноконцертном зале «Мир» пройдет творческая встреча с актером театра и кино Иваном Колесниковым.

Он расскажет о съемках фильма «Конец прекрасной эпохи», показ которого состоится после творческой встречи. 6+

Вход на все мероприятия бесплатный.