В Калуге награды получили лучшие работодатели 2024 года

Названы лауреаты регионального конкурса «Работодатель года – 2024», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

Проект, объединивший нанимателей Калужской области, стартовал в 2023 году.

Тогда лучшими работодателями были признаны и награждены 20 предприятий и организаций — представителей машиностроения, приборостроения, пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства, медицины и фармакологии, ­финансовой сферы и другие.

Голосование стало поистине народным — номинантов выдвигали читатели «Калужского перекрёстка», заполняя простую форму на сайте издания.

Интерес к проекту оказался настолько активным, что стало очевидно: рынок труда остро нуждается именно в таких, новых и нестандартных формах взаимодействия работника и нанимателя. Старая практика объявлений на проходных с их отчаянным «требуются…» утратила свою эффективность.

Проект решено было сделать традиционным, дополнив его смежными мероприятиями и обеспечив самой широкой информационной поддержкой. Например, незадолго до финала конкурса, 24 августа, успешно прошла первая ярмарка вакансий, организованная медиахолдингом «КП – Калуга».

Рынок растёт, работа ждёт

«Работодатель года – 2024» стартовал на фоне растущего спроса на новых специалистов и усиливающейся конкуренции за рабочие руки.

В Калужской области на одного обратившегося в службу занятости приходится 8,7 вакансии — вдвое больше, чем в среднем по России.

Экономика региона — на пути устойчивого роста, в этом году он составил 21,8%. Уже через семь лет региону понадобится больше 60 тысяч новых специалистов.

Строятся и открываются новые производства — возобновил работу автокластер, открыта новая площадка ОЭЗ «Калуга», где будет развиваться фармпроизводство. Не отстают бумажная отрасль и тонкая электроника.

Калужская область вышла на первое место по развитию промышленности в ЦФО и на четвёртое — в целом по России.

Соответственно, ­неуклонно растёт и потребность в рабочих руках — на начало этого года областная база вакансий насчитывала почти 14 тысяч позиций, хотя в 2022 году их было меньше 11 тысяч. А вот число обращений в службу занятости, наоборот, уменьшилось.

Калужская область ещё в прошлом году ­вошла в топ 15 регионов с уровнем безработицы меньше 2% — это исторический минимум.

На смену безработице пришла противоположная проблема — дефицит кадров.

Под пристальным вниманием

Неудивительно, что в обстановке обострения кадрового голода интерес к проекту «Работодатель года – 2024» не уменьшился, а даже усилился.

Внимание к нему проявили не только калужане — руководители ведущих предприятий региона, но и областное правительство, которое уверенно поддержало идею «Комсомолки».

Как и в прошлом году, лучших определил глас народа. Любой желающий мог выдвинуть своего кандидата, проголосовав на сайте по всему спектру номинаций. Голоса накапливались и суммировались почти полгода, и к 30 августа победители были определены.

19 сентября конференц-­зал одного из калужских отелей собрал лидеров голосования и гостей праздника.

Поприветствовать и наградить участников прибыли заместитель губернатора Калужской области Татьяна ЛЕОНОВА, советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, министр труда и социальной защиты региона Павел КОНОВАЛОВ и президент ­Калужской ТПП Виолетта КОМИССАРОВА.

С комсомольским задором

Торжество открыл генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – ­Калуга» Павел КОРЕНЮГИН.

Павел Коренюгин.

— Год назад наш холдинг с комсомольским задором взялся за этот проект, понимая, что в ближайшей перспективе кадры — это тот локомотив, который будет двигать экономику, двигать компании, — сказал Павел Владимирович. — Мы знаем, что любой руководитель сегодня с утра до вечера решает свои главные кадровые вопросы. И вот мы второй год занимаемся как раз тем, что рассказываем о вас, лучших работодателях, которые работают в Калуге, вашим потенциальным соискателям.

У нас наконец-­то стало модным среднее специальное образование, его теперь всячески продвигают, и это тоже тренд. Ведь люди с таким образованием зарабатывают очень приличные деньги и, активно обучаясь, открывают для себя большие перспективы.

Нельзя не сказать, что сегодня во все сферы жизни проникает искусственный интеллект, аналитики постоянно сообщают, какие профессии точно исчезнут, а какие будут трансформироваться.

Поэтому ещё большую актуальность получают вопросы, куда идти учиться ребёнку, чтобы в будущем он был обес­печен профессией. Куда пойти, чтобы через два-три года не пришлось менять свои навыки и компетенции? Проект «Работодатель года» призван решать и эти потенциальные задачи.

Наша гордость

Право пожать руку победителям и вручить им дипломы и памятные знаки досталось почётным гостям торжества. Первой к ним обратилась заместитель губернатора Татьяна ЛЕОНОВА. Она похвалила «Комсомольскую правду» за прозорливость.

Татьяна Леонова.

— «Комсомолка», какие вы молодцы — за год предвидели, что нашего губернатора назначат руководителем Комиссии Госсовета кадров, — с улыбкой отметила Татьяна Николаевна. — И я думаю, что это не случайно, ведь в нашем регионе огромное количество времени и усилий уделяется тому, чтобы мы привлекали и создавали кадры, ­развивали и удерживали их.

Честно хочу сказать: впереди у работодателей непростые времена. Значит, нам нужно сделать что-­то такое, чтобы люди с удовольствием приходили на работу. Зарплата — важный фактор, но нужно понимать, что люди делают важное и нужное дело. Что они в большом дружном коллективе, который не безразличен руководству. И что вы готовы за них бороться, готовы вместе с ними развиваться, вместе с ними идти вперёд.

Сегодня выиграет та компания, которая выиграет борьбу за кадры. Лозунг «Кадры решают всё» становится самым актуальным. Сегодня встаёт вопрос не денег и даже не технологий, а вопрос людей. Людей, которые могут создавать эти технологии, людей, которые могут оптимизировать производство, людей, которые видят и знают, для чего они приходят на работу.

Вы наша гордость, раз уж «Комсомолка» признала вас лучшими работодателями. Привлекайте самых активных, добросовестных людей в свои компании, развивайте их, удерживайте, ну и, конечно, прославляйте нашу Калужскую область.

Сила морального фактора

Советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ также позитивно оценил инициативу медиахолдинга «КП – Калуга» и вручил его гендиректору Павлу Коренюгину памятный подарок — фотоальбом, посвящённый красоте Калужской земли.

Андрей Ильницкий.

— Прежде всего хочу сказать тёплые слова в адрес «Комсомольской правды». Она продвигает проект, который очень востребован, актуален. И число номинантов растёт, и число вариантов растёт.

Есть русская поговорка: «Были бы руки, а работа найдётся». Сейчас демография у нас не самая лучшая, в этих условиях формируется новая кадровая политика государства, и Калужская область в авангарде такой работы.

Поощрять людей на предприятиях нужно, но и сами предприятия не меньше нуждаются в моральном поощрении.

Приведу маленький пример. Однажды в Китайской Народной Республике мы посетили одно высокотехнологичное предприятие, посмотрели технику. В вестибюле вдруг увидели нарисованные следы: по одну сторону — красным цветом, а по другую — синим. Оказалось, это поощрение — лучшая смена выстраивается на красной линии. А на синей стоят те, кто не очень хорошо справился с задачей. И когда мимо идут люди, они видят тех, кто лучше. И те, и другие испытывают определённые эмоции. То есть моральный фактор имеет значение.

Я считаю, что проект, который реализует «Комсомольская правда», это тоже способ морального поощрения предприятий. Потому что выбирают вас народ, люди всегда объективны. Ведь сказано, что голос народа — это глас Божий.

Ваш опыт — наше достояние

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ не только поздравил победителей, но и поблагодарил их за достойное представление нашего региона на выставке «Трудовые династии», которая проходит в Москве.

Павел Коновалов.

— Выставка была организована 15 августа, в течение трёх месяцев она будет радовать москвичей и гостей столицы, а также калужан — прежде всего тем, что там представлены наши трудовые коллективы, в том числе с ваших предприятий, — уточнил Павел Вячеславович. — И, конечно, я хочу напомнить всем вам, что 2024 год — это, прежде всего, Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации. В этот год мы прорабатываем новые параметры национального проекта «Семья».

Планируется не только традиционное социальное обеспечение, обслуживание, но и, конечно, ваши корпоративные практики поддержки семьи с детьми. Поэтому я предлагаю присоединиться к нашей проектной группе министерства труда и соцзащиты, которая работает над такими практиками.

Ну а сегодня всем вам хотелось бы пожелать отличного солнечного настроения, большого заряда позитивной энергии, новых производственных совершений. Только вперёд, и с праздником вас!

Люди важнее техники

Президент ТПП Калужской области Виолетта КОМИССАРОВА сравнила наше время с эпохой первых пятилеток, когда появилось понимание, что главное — это люди.

Виолетта Комиссарова.

— Разрешите мне поздравить организаторов этой премии. Любое дело можно красиво подать, но когда оно становится традицией, когда его поддерживают участники, это значит, что проект состоялся. И дальше, безусловно, будет только лучше.

Калужане — народ критичный, они мыслят, высказываются, спорят, дискутируют. А здесь такое единство мнений и поддержка лучших предприятий. Поздравляю вас с действительно народным признанием!

Что касается известного лозунга «Кадры решают всё», эту знаменитую фразу произнёс в 1935 году Сталин на выпуске Военной академии, когда обозначили новую парадигму развития экономики. Ведь первая пятилетка прошла под лозунгом «Техника решает всё». И именно на этом выступлении руководитель страны сказал, что мы теперь понимаем: техника без людей — это практически мёртвая экономика, поэтому делаем акцент на человеке.

Тогда было проще, было очень много рабочих рук, и, собственно говоря, одним из главных ­направлений была учёба и предоставление мест работы, создание индустриальных предприятий. Сегодня же самая сложная тема для нас и для нашего региона — физическая нехватка людей.

И эта проблема народосбережения выходит на первое место. Автоматизация, роботизация, использование искусственного интеллекта, переобучение, поиск — всё это нужно выработать, собрать лучшие кейсы и предложить их для реального воплощения.

Для этого у нас есть аудитория, в которой наработано очень ­много практического опыта. Его нужно брать, изучать, применять, тиражировать, но всегда сохранять свой маленький секрет.

Я желаю эти непростые времена не просто пережить, но развиваться при этом и поддерживать друг друга.

Мнение работодателей

Заместитель генерального директора по работе с персоналом РПО КАДВИ Ирина ГУСЕВА.

— Наши работники, которые многие годы отработали на предприятии, любят, гордятся своим заводом и делают большой вклад в производство важной для страны продукции, создают новые изделия и внедряют новые технологии. Все гости и партнёры, которые приезжают на завод, удивляются большому количеству молодёжи в каждом подразделении. Большое внимание мы уделяем работе с ними. Хочется поблагодарить учебное заведение, которое с нами активно сотрудничает, — это КФ МГТУ имени Баумана. Я уверена, что звание «Работодатель года» все работники воспримут как награду за сегодняшний уровень нашего развития, а также это награда для нашей дальнейшей перспективы.

Заместитель генерального директора «Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод» Алексей МЕТЁЛКИН.

— Мы уже второй год подряд получаем эту награду и благодарим жителей нашего региона за признание. Наше предприятие с 76-летней историей последние 20 лет изготавливает продукцию для газонефтяных площадок страны. Создаются новые рабочие места — это рабочие профессии: слесари, сварщики, фрезеровщики, токари. Также требуются технологи, конструкторы. Активно работаем, привлекаем молодых специалистов. А заказами обеспечены до середины 2026 года.

Начальник отдела управления персоналом ООО «Архбум Тиссью Групп» Наталья КЛИМКИНА.

— Огромное спасибо за доверие! Мы относительно молодое предприятие, нам всего пять лет, но уже столкнулись с кадровым дефицитом. И я думаю, что наша правильно выстроенная кадровая стратегия как раз и определила победу.

Директор по персоналу АО «Троицкая бумажная фабрика» Юлия ЛЕВЧЕНКО.

— Троицкая бумажная фабрика основана больше 230 лет назад. Недавно компания перешла к новому собственнику, и с этого момента начался новый виток развития. Сегодняшняя награда показывает, что это правильно. Мы надеемся, что награда и признание жителей Калуги и Калужской области станут новым стимулом. А энергии и энтузиазма у нас достаточно.

Директор завода «Хаят Консюмер Гудс» Яшар ГЮЛОГЛУ.

— Спасибо за награду! Как турецкая компания мы рады инвестировать в бизнес России. Будем продолжать, расти, развиваться. Потому что мы верим в Россию и в русских людей.

Директор по управлению персоналом АО «Калугапутьмаш» Лариса ГОРБАТОВА.

— Мы участвуем в программе «Профессионалитет», что позволяет нашему предприятию набирать кадры, воспитывать молодёжь. Мы всегда открыты всему новому и за счёт привлечения молодых специалистов постоянно развиваемся, улучшаем свою техническую и профессиональную базу. Эта премия — высочайшая оценка нашей работы, мы получаем её второй год, и это говорит о том, что мы на верном пути. В этом году будем отмечать 150-летие своего предприятия. Мы чтим традиции, уважаем и ценим каждого своего сотрудника.

Директор по персоналу ООО «Калужский ликёро-­водочный завод «Кристалл» Елена КАШТАНОВА.

— Нашему заводу больше 120 лет. Когда производство перебралось в Обнинск, оно вновь оказалось в надёжных руках. За-вод развивается: в 2020 году у нас работало 100 человек, сейчас уже 500, а будет 700. Открываются новые линии, производство активно развивается.

Ведущий специалист по персоналу ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы» Екатерина СТРЕЛЬЦОВА.

— Всем добрый день! Скажу пару слов о компании, потому что мы маленькие, не все ещё о нас знают. Компания «ЯПП Рус» — это китайский производитель топливных баков. В России он работает уже 15 лет. За это время мы успели сплотить коллектив, сформировать костяк сотрудников, которые работают практически со дня основания. Эта награда по большей части их заслуга. Для нас она ещё и хорошая мотивация работать, с каждым днём становиться лучше.

Управляющий калужским филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» Вячеслав АГЕЕВ.

— Очень приятно находиться среди профессионалов — представителей компаний, заслуживших свои награды. Хочу сказать спасибо читателям, которые по достоинству оценили наш труд. У нашей компании 30-летняя история, она всегда уделяла самое пристальное внимание кадровой политике. Сегодня конкуренция на рынке труда обострилась, и мы благодарим организаторов проекта за прекрасную идею, за возможность стать более заметными в борьбе за кадры.

Директор по персоналу филиала АО «Кордиант» Марина ЕРИНА.

— Благодарим за высокое доверие, оказанное этой наградой. Спасибо профессиональному сообществу, что пришло поддержать друг друга на этом мероприятии! Спасибо организаторам за такой прекрасный проект! И особая благодарность жителям Калужского региона за поддержку каждого предприятия в их номинации. Я уверен, что мы будем развивать всё лучшее, сохраняя наработанные традиции, а также строить новые амбициозные планы и стремиться развиваться.

Список победителей проекта «Работодатель года – 2024»