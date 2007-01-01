Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю

Список мероприятий внушительный.

Калужан и гостей города приглашают на «Маскарад», итальянскую оперу, выставку и не только.

Читайте подробнее о каждом событии в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Калужский областной Драматический театр (Театральная площадь, 1)

27 сентября в 18:30 состоится спектакль «Маскарад». (16+)

«Этическая драма Михаила Лермонтова — беспощадная правда о жестоком мире, где нравственность ходит по острию ножа», - так говорят организаторы спектакля. Зрителям покажут праздник, загадочные маски, которые интригуют, злословят и шутят. Маскарад – это театр характеров, флирта, интриг и опасных откровений. А еще Маскарад – это сон, смысл которого открывается с последним аккордом вальса.

28 сентября в 18:30 также пройдет спектакль «Маскарад». (16+)

29 сентября в 18:30 состоится спектакль «Ханума». (12+)

Действие происходит в Тбилиси. Родовитый князь, прокутивший все свое состояние, спасаясь от кредиторов, срочно ищет богатую невесту. А зажиточный купец вполне готов ради титула выдать свою дочку за старого князя. Но девушка любит другого, бедного учителя…Когда дело касается женитьбы за дело берется энергичная и неунывающая сваха Ханума.

2 октября в 18:30 пройдет спектакль «Служанки». (16+)

Центр Парижа, 1950-е годы. Богатая квартира – рай для двух служанок, которые работают у Мадам. Роскошная жизнь хозяйки очень манит девушек, так мечтающих быть похожими на нее.

Что же может случиться, когда есть столь сильное желание прожить не свою жизнь? И к чему в итоге приведет зависть, алчность и страсть?

3 октября в 18:30 состоится спектакль «Чехов. Рассказы». (12+)

Это драма внутри драмы – пять сюжетов и сотни разбитых сердец. Все это в одном музыкальном спектакле в жанре саундрамы по рассказам Антона Павловича Чехова. Гостям покажут живой оркестр, танцующего чечетку Антошу Чехонте, поющих гейш и древнегреческий хор.

4 октября в 18:30 состоится спектакль «Несравненная». (16+)

Это комедия по пьесе Питера Куилтера – захватывающее путешествие в мир жизни и творчества исполнительницы Флоренс Фостер Дженкинс.

Флоренс – огромная поклонница оперы, обладающая невероятной способностью собирать полные залы, включая всем известный Корнеги-холл. Там ее выступление стало по-настоящему историческим событием.

Представление вдохновлено фактами подлинной биографии женщины и рассказывает о безграничной любви к классической музыки.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

1 октября в 19:00 пройдет опера «Колокольчик». (12+)

Это опера-фарс, созданная в традициях итальянской оперы-буффа. Ее написал композитор Гаэтано Доницетти.

События разворачиваются в течение одной ночи в комнате старого аптекаря дона Аннибале Пистаккио, которая находится рядом с аптекой.

Пожилой мужчина решил связать себя узами брака с молодой красавицей Серафиной. Однако с этим не может смериться ее молодой поклонник Энрико. На протяжении всей ночи он не дает старику исполнить супружеский долг, постоянно звоня в колокольчик под видом очередного посетителя.

Арена КТЗ (Московская площадь, 212)

27 сентября в 19:00 пройдет концерт «Музыканты «Король и Шут» и «Северный флот». TODD». (16+)

ТODD — последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут». Это двойной альбом, который объединяет общая история о цирюльнике Суинни Тодде.

В этот раз зрителей ждет специальный сюрприз – расширенный бис, куда войдут самые известные и любимые многими хиты группы КиШ.

28 сентября в 18:00 пройдет «Комедия по вызову». (16+)

Неожиданно от скромной учительницы уходит супруг, а бойкая подруга, желая поднять ей настроение, приглашает мужчину по вызову. Его зовут Козерог, и он обещает исполнить все тайные желания дам.

29 сентября в 19:00 состоится Concord Orchestra. Симфоническое рок-шоу «Планета людей». (6+)

По легенде много лет назад на одной из планет волшебники подарили людям Источник добра и единения - любовь и музыку. Но люди не смогли его уберечь, и тогда он иссяк.

В тот момент, когда между людьми возникла вражда, волшебники решили вмешаться.

В новом симфоническом рок-шоу «Планета людей» зрители услышат 20 рок-композиций. Музыканты будут танцевать со своими инструментами и удивлять гостей своей импровизацией. В составе Concord Orchestra профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий нашей страны.

4 октября в 19:00 пройдет стендап Ольги Малащенко. (18+)

В своих выступлениях девушка совмещает женственность и суровость, шутит про взаимоотношения и не стесняется говорить абсолютно на любые темы.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

26 сентября с 12:00 до 19:00;

27 сентября с 12:00 до 19:00;

28 сентября с 12:00 до 18:00;

29 сентября с 12:00 до 18:00.

Пройдет выставка «7 Я художников». (6+)

Этот проект объединил ныне живущие семьи и те, память о которых хранят их шедевры. На выставке представлены портреты, жанровые и абстрактные композиции коллажи, экспериментальные формы и способы творческих поисков. И у каждого из них свой стиль и почерк.

28 сентября в 12:00 состоится музыкальный мастер-класс «Легкое дыхание». (6+)

Проект «Выходные в Доме музыки» продолжает встреча из цикла «О музыке детям и родителям». Она посвящается деревянным духовым инструментам. Ведь эта группа развивалась не одинаково. Одни известны еще с древних времен, а другие появились совсем внезапно. Зрители познакомятся с их историей, конструкцией и голосом, а также примут участие в мастер-классе.

3 октября в 19:00 пройдет программа «Литературные зарисовки». (12+)

У каждого свой домашний очаг, однако есть общие коды из детства знакомые многим. Не просто переформатировать все эти воспоминания в стихи, чтобы они напомнили о самой беззаботной части жизни человека, но у поэтов получилось этого добиться.

Встреча будет проходить на фоне выставки «7 Я художников», поэтому живопись и слова будут переплетаться воедино.

Организаторы постараются сделать так, чтобы каждый ощутил тепло родного очага, имя которому детство.