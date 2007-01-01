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Передается по наследству: работы творческих династий показали в Калуге

В Доме музыки продолжает работать выставка «7я художников».
Татьяна Светлова
17:17 сегодня
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Фото автора.
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Это добрая семейная выставка.

Посвящена она году семьи.

И проходит в рамках традиционного фестиваля «Калужская осень».

Связь поколений

В Калуге живет много творческих династий. В Доме музыки их объединили.

На выставке вы увидите работы династий Жемчужниковых, Базановых, Мантулиных, Инюшкиных, Бердиковых, Минченко, Беловых, Духановых, Собинковых, Гусляковых...

Людмила Зайчикова «Ангел с дудочкой». Медь, эмаль, коллаж.
Людмила Зайчикова «Ангел с дудочкой». Медь, эмаль, коллаж.

В одном зале - множество семейных судеб, историй и творческих личностей.

 - Очень красивая выставка. Замечательные семьи, золотые имена Калуги, - говорит заведующая галереей Дома музыки Наталья ГОЛОВОТЮК. -  Проект про арт-семьи и про личную индивидуальность каждого, про творческие кланы и персональные достижения.

Отцы и дети, мужья и жены, племянники, порой творческая ячейка разрастается и включает в себя совершенно разных художников. Переплетения судеб тонки, мы проследим некоторые из них.

Проект объединил и ныне живущих мастеров, и те семьи, память о которых теперь хранят их творения.

Представлены все жанры: портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции, коллажи, лоскутные картины, скульптуры.

Главное условие выставки, чтобы работы были камерные, даже у художников-монументалистов. Получилась очень теплая семейная экспозиция.

Валентина Козакевич «Ноктюрн или рождение музыки»
Валентина Козакевич «Ноктюрн или рождение музыки»

 Кто эти художники

На выставке представлено много династий. Расскажем о некоторых их них.

Старейший художник Калуги, Заслуженный художник России Владислав Собинков живет в нашем городе с 1948 года. И 70 лет рисует.

Как рассказывала его жена, педагог, художник Нина Собинкова, он очень любит писать молодых, пластичных, красивых женщин. Но еще более - совсем старых людей.

В них он видит особую мудрость, глубокое отношение к жизни, ко времени.

Владислав Михайлович называет жену музой и главным цензором. Именно она первой видит рождение образов.

Художником стала и дочь Владислава Собинкова Ольга. Она училась в Московском институте им. Сурикова, защитила два диплома: оформление книги и станковая графика.

Ольга Собинкова «Этюд к дипломной работе»
Ольга Собинкова «Этюд к дипломной работе»

В династии Духановых искусство объединило четыре поколения. Здесь годами передавали опыт, ценности и любовь к живописи.

Творческая история началась с Геннадия Ивановича Духанова. Его сын Владимир тоже выбрал профессию художника и во время учебы в Питере в Серовском училище познакомился с будущей женой Татьяной.

Сейчас Татьяна Духанова – Заслуженный художник России, педагог Калужского колледжа культуры и искусства.

Третье творческое поколение этой семьи – сын Татьяны и Владимира художник Кирилл Духанов.

Есть художники и в четвертом поколении. Внучка Татьяны и Владимира Маша пишет картины на духовные темы. Ещё одной внучке, Анне, интересно архитектурное направление. Рисуют и младшие внуки.

Татьяна Духанова «Таша в Полотняном»
Татьяна Духанова «Таша в Полотняном»

Три поколения художников в семье Базановых.

Любовь к живописи была у Николая Базанова, он учился в художественной школе. И хоть художником не стал, был военным, летчиком-истребителем, рисовал всю свою жизнь.

Его сын Алексей Базанов закончил Академию художеств им. Репина в Санкт-Петербурге. Теперь он известный в нашем городе живописец.

Супруга Алексея - Любовь Базанова – тоже училась в Академии им. Репина. А позже эту Академию закончила их дочь Анастасия, но выбрала она факультет графики.

Три поколения художников и в семье Инюшкиных. Евгений Инюшкин - художник, график, участник Великой Отечественной войны, командовал разведвзводом, дошёл до Берлина.

Евгений Инюшкин «Собеседник». Фанера, масло, 1985 год.
Евгений Инюшкин «Собеседник». Фанера, масло, 1985 год.

Его сын Юрий Инюшкин закончил Ярославское художественное училище, затем – художественный факультет Московского полиграфического института.

Работает в авангардном стиле, который сам художник называет реализмом с градациями в разные стороны.

А сын Юрия - Егор Гусев – рисует необычные футуристические, ассоциативные картины гелевой ручкой.   

Художники Татьяна и Алексей Жемчужниковы познакомились в студенческие времена, когда учились в Мухинском училище.

Творческую династию продолжил их сын Макар, он работает с керамикой и стеклом. С удовольствием рисует и их маленькая внучка Агния.

Хорошо известна в Калуге династия художников Беловых. Валентин Михайлович Белов - скульптор и художник, Заслуженный художник РСФСР, Народный художник России.

Трое его детей, Елена, Дмитрий и Вера, стали художниками, членами Союза художников России.

Внучки Валентина Белова, Дарья и Юлия, закончили калужский колледж культуры и искусства.

Галина Гуслякова «Ладушки-ладушки» Литье, глина, ангобы, соли, пигменты, глазури.
Галина Гуслякова «Ладушки-ладушки» Литье, глина, ангобы, соли, пигменты, глазури.

Продолжайте творить

На вернисаже художники говорили, что поняли: все они - одна большая семья. А зрители писали свои впечатления в книгу отзывов:

 «Очень приятно осознавать, что в семьях поддерживается память друг о друге. Очень здорово, что вы заняты одним делом. Продолжайте творить!» «Ваша выставка – уютное место».

Сочиняли даже стихи:

«Неповторимы, искренне, чисты

Полотна калужских семей живописных

Пусть вдохновения объем растет в семействах день за днем…»  

 Увидеть работы династий калужских художников можно до 7 октября. 0+ 

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Лента комментариев
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

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ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

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ILR

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VGA

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Н.Влюбчивый

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7 5679
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
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Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

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Василёк

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...
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Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
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13:26 28.09
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