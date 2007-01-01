Передается по наследству: работы творческих династий показали в Калуге

В Доме музыки продолжает работать выставка «7я художников».

Это добрая семейная выставка.

Посвящена она году семьи.

И проходит в рамках традиционного фестиваля «Калужская осень».

Связь поколений

В Калуге живет много творческих династий. В Доме музыки их объединили.

На выставке вы увидите работы династий Жемчужниковых, Базановых, Мантулиных, Инюшкиных, Бердиковых, Минченко, Беловых, Духановых, Собинковых, Гусляковых...

Людмила Зайчикова «Ангел с дудочкой». Медь, эмаль, коллаж.

В одном зале - множество семейных судеб, историй и творческих личностей.

- Очень красивая выставка. Замечательные семьи, золотые имена Калуги, - говорит заведующая галереей Дома музыки Наталья ГОЛОВОТЮК. - Проект про арт-семьи и про личную индивидуальность каждого, про творческие кланы и персональные достижения.

Отцы и дети, мужья и жены, племянники, порой творческая ячейка разрастается и включает в себя совершенно разных художников. Переплетения судеб тонки, мы проследим некоторые из них.

Проект объединил и ныне живущих мастеров, и те семьи, память о которых теперь хранят их творения.

Представлены все жанры: портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции, коллажи, лоскутные картины, скульптуры.

Главное условие выставки, чтобы работы были камерные, даже у художников-монументалистов. Получилась очень теплая семейная экспозиция.

Валентина Козакевич «Ноктюрн или рождение музыки»

Кто эти художники

На выставке представлено много династий. Расскажем о некоторых их них.

Старейший художник Калуги, Заслуженный художник России Владислав Собинков живет в нашем городе с 1948 года. И 70 лет рисует.

Как рассказывала его жена, педагог, художник Нина Собинкова, он очень любит писать молодых, пластичных, красивых женщин. Но еще более - совсем старых людей.

В них он видит особую мудрость, глубокое отношение к жизни, ко времени.

Владислав Михайлович называет жену музой и главным цензором. Именно она первой видит рождение образов.

Художником стала и дочь Владислава Собинкова Ольга. Она училась в Московском институте им. Сурикова, защитила два диплома: оформление книги и станковая графика.

Ольга Собинкова «Этюд к дипломной работе»

В династии Духановых искусство объединило четыре поколения. Здесь годами передавали опыт, ценности и любовь к живописи.

Творческая история началась с Геннадия Ивановича Духанова. Его сын Владимир тоже выбрал профессию художника и во время учебы в Питере в Серовском училище познакомился с будущей женой Татьяной.

Сейчас Татьяна Духанова – Заслуженный художник России, педагог Калужского колледжа культуры и искусства.

Третье творческое поколение этой семьи – сын Татьяны и Владимира художник Кирилл Духанов.

Есть художники и в четвертом поколении. Внучка Татьяны и Владимира Маша пишет картины на духовные темы. Ещё одной внучке, Анне, интересно архитектурное направление. Рисуют и младшие внуки.

Татьяна Духанова «Таша в Полотняном»

Три поколения художников в семье Базановых.

Любовь к живописи была у Николая Базанова, он учился в художественной школе. И хоть художником не стал, был военным, летчиком-истребителем, рисовал всю свою жизнь.

Его сын Алексей Базанов закончил Академию художеств им. Репина в Санкт-Петербурге. Теперь он известный в нашем городе живописец.

Супруга Алексея - Любовь Базанова – тоже училась в Академии им. Репина. А позже эту Академию закончила их дочь Анастасия, но выбрала она факультет графики.

Три поколения художников и в семье Инюшкиных. Евгений Инюшкин - художник, график, участник Великой Отечественной войны, командовал разведвзводом, дошёл до Берлина.

Евгений Инюшкин «Собеседник». Фанера, масло, 1985 год.

Его сын Юрий Инюшкин закончил Ярославское художественное училище, затем – художественный факультет Московского полиграфического института.

Работает в авангардном стиле, который сам художник называет реализмом с градациями в разные стороны.

А сын Юрия - Егор Гусев – рисует необычные футуристические, ассоциативные картины гелевой ручкой.

Художники Татьяна и Алексей Жемчужниковы познакомились в студенческие времена, когда учились в Мухинском училище.

Творческую династию продолжил их сын Макар, он работает с керамикой и стеклом. С удовольствием рисует и их маленькая внучка Агния.

Хорошо известна в Калуге династия художников Беловых. Валентин Михайлович Белов - скульптор и художник, Заслуженный художник РСФСР, Народный художник России.

Трое его детей, Елена, Дмитрий и Вера, стали художниками, членами Союза художников России.

Внучки Валентина Белова, Дарья и Юлия, закончили калужский колледж культуры и искусства.

Галина Гуслякова «Ладушки-ладушки» Литье, глина, ангобы, соли, пигменты, глазури.

Продолжайте творить

На вернисаже художники говорили, что поняли: все они - одна большая семья. А зрители писали свои впечатления в книгу отзывов:

«Очень приятно осознавать, что в семьях поддерживается память друг о друге. Очень здорово, что вы заняты одним делом. Продолжайте творить!» «Ваша выставка – уютное место».

Сочиняли даже стихи:

«Неповторимы, искренне, чисты

Полотна калужских семей живописных

Пусть вдохновения объем растет в семействах день за днем…»

Увидеть работы династий калужских художников можно до 7 октября. 0+