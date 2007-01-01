В Калужской области школьницы перерезали четверокласснице два сухожилия и нерв

Они пообещали сделать девочке сюрприз.

В редакцию обратились наши читатели с просьбой придать огласке ужасающий случай, который произошел 21 сентября в селе Калужская Опытная с/х станция Перемышльского района Калужской области.

- Две учащиеся 7-го и 5-го класса 12 и 10 лет ( одна из Воротынской СОШ, вторая учится и проживает в поселке Воротынск(родители стоят на учете в полиции)) заманили учащуюся 4 - го класса в сторону леса на место старого картофельного хранилища под предлогом «сделать сюрприз, протяни руку и отвернись». После чего разрезали ей руку на запястье лезвием и убежали, - написала наша читательница.

Девочка потеряла много крови, но смогла дозвониться до отца, который забрал ее и отвез в больницу. Нам удалось связаться с папой пострадавшей. Он рассказал нам свою версию произошедшего.

- В 18:00 дочка пошла гулять с двумя девочками. Они ее заманили в заброшенное здание, со слов дочки обещали сделать сюрприз, - уточняет наш собеседник. - Дочка рассказала, что она закрыла глаза по их просьбе, отвернулась и протянула ручку. После этого ее полоснули лезвием по руке в районе запястья. Дочка испугалась, повернулась, а их уже не было. Она запаниковала и побежала в поле, сообразила, что надо позвонить мне. Я пока ее искал, она уже вся кровью истекла, была в предобморочном состоянии, сил у нее не было. Мы добрались до местного фельдшера, он оказал первую помощь, ранку обработал. Потом мы на машине поехали в Анненки. Ее сразу взяли на операцию сразу.

Девочке сшили два сухожилия и нерв. Отец ребенка рассказал, что сейчас она не чувствует большой и указательный палец.

- Не знаю, сколько мы здесь еще пролежим. Они обещали ей сделать сюрприз, то есть заранее готовились это сделать, обдумали, куда ее отвести, - отметил мужчина. – В школу я не ходил, я постоянно здесь. В воскресенье к нам приезжали полицейские, взяли показания у меня, я рассказал все со слов дочки. Вчера я им звонил, дело приостановили на 10 суток, так как одна из этих девочек меняет показания.

Сейчас с девочкой работает психолог. По словам папы, ее еще не допрашивали, так как она была в реанимации. Также мы попытались узнать, общалась ли его дочка с этими девочками и что с ними сейчас.

- Дочка говорит, что редко общалась. Как я знаю, одна из них ходит в школу как ни в чем не бывало.

Мы пообщались с мамой пострадавшей школьницы. Сейчас женщина не может находиться с ребенком, так как сама восстанавливается после тяжелой операции.

- Мне звонила учительница, сказала, что к дочке хотят прийти ее одноклассники. Многие родители возмущены, хотят написать заявление об исключении одной из девочек из школы, они не хотят, чтобы она училась с их детьми. Пока на счет исключения ничего неизвестно.

Оперативный комментарий у школы пока нам получить не удалось. Следственный комитет, куда передали дело, готовит официальное заявление.

Мы будем следить за развитием событий.

В пресс-службе полиции по Перемышльскому району нам ответили, что такое заявление у них действительно зарегистрировано. Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку произошедшего.

Сейчас врачи не могут дать точный прогноз, будет ли у девочки работать рука. Мы будем следить за ситуацией.