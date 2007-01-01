Без паники и криков. Психолог из Калуги рассказала, как реагировать на бурные эмоции ребенка

Главное - найти правильные слова.

Бывает, что дети бурно выражают свои эмоции.

При этом радость мы легко разделяем с ребенком, а негатив нас раздражает.

Как правильно отреагировать?

- В жизни важны все эмоции, - говорит психолог калужского Центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА. - Все люди время от времени радуются, печалятся, грустят, злятся.

Эмоции - это состояния нервной системы, связанное с личным переживанием определенных событий или реакций на разные объекты.

Причем их окраска эмоций сильно зависит от личности и ее прошлого опыта.

Взрослые должны научиться контейнировать, сдерживать эмоции, то есть принимать их, осмысленно перерабатывать, а затем научить этому ребенка.

Наталья Архипова

психолог Взрослые должны научиться контейнировать, сдерживать эмоции, то есть принимать их, осмысленно перерабатывать, а затем научить этому ребенка.

Не травмируйте ребёнка

- Негативные эмоции часто сообщают, что у нас что-то не так, мотивируют на изменения в жизни.

Задача взрослого принять и выдержать сильные эмоции ребенка, помочь ему понять себя, свои потребности и решить, как действовать.

Малыша нужно учить самостоятельно переживать негатив и нести ответственность за совершаемые действия.

На ребенка в состоянии аффекта (сильно расстроенного, обиженного, злого, раздраженного) взрослые реагируют по-разному.

Например, если малыш бежал, упал и плачет, родитель может испугаться раны, отреагировать беспомощностью, тревогой или паникой: «Какой ужас, такая рана! Что же делать?»

Или передать свою ответственность ребёнку «Теперь домой или в больницу тебя?» некоторые отреагируют по-другому, игнорируют эмоциональное состояние ребёнка: «Вытри слезы, идем», «До свадьбы заживет», «Смотри, какая собака там бежит», «Сам виноват».

В итоге, ребенок остается один со своими переживаниями и отсутствием адекватной поддержки. В таких случаях дети копят негатив, подавляют его (запрещают себе чувствовать), теряют опору на взрослого.

У них нет ориентира на свои ощущения, они могут быть удобными, угождать или, наоборот, стать капризными манипуляторами, повысится тревога, неуверенность.

Если родители стыдят ребенка («Хорошие мальчики себя так не ведут», «Мальчики не плачут», «Все смотрят на тебя и думают, какой ты плохой», «Фу, как некрасиво»), он может чувствовать себя дефектным, а это может привести к разделению его психики на две части: одна одобряемая - хорошая, а вторая неодобряемая – плохая.

В психоанализе называют нарциссической травмой, когда человек воспринимает себя как ничтожного, не нужного, не достойного принятия и любви».

Нужные слова

- Лучшим способом реагирования на эмоции ребенка является контейнирование.

Это процесс, когда значимый взрослый становиться контейнером (сдерживателем), который детские эмоции принимает, перерабатывает и в понятной форме возвращает ребёнку.

Родителям надо спросить малыша: «Сильно болит?» «Ты наверно испугался?» Ребёнок чувствует, что его понимают и эмоции уходят. З

атем обрабатываем рану, если она есть, объясняя ребёнку, зачем это делаем, и обнимаем его. Если снова поранился, спросите, как помочь, надо ли обработать, почему это произошло.

Контейнируйте эмоции

- При рождении ребенок все переживания выражает криком. Но, взаимодействуя со взрослым, учится понимать себя.

Хорошо, если родитель рядом в момент сильных переживаний, разделяет и принимает опасения и страхи. Эмоции стихают, когда они прожиты, рассказаны, приняты.

Термин «контейнировать эмоции» в психологии означает принятие любых эмоций (нельзя запрещать, игнорировать и ругать).

Поэтому потребуется определить и назвать чувства и переживания, сделать их понятными себе и ребёнку, связать их с ситуацией, и передать их малышу для осмысления и принятия нужного решения.

Есть следующие этапы контейнирования.

1. Сместить фокус со своих реакций, на реакцию ребенка. Он сейчас главный, а взрослый – контейнер.

Ваша задача - помочь успокоиться. Ребенку сложно, он нуждается в выслушивании, понимании, сочувствии, сопереживании.

Обвинения, обесценивания, успокаивания, указания, как надо было поступить только причинят ему дополнительную боль.

Воспитывать можно, когда ребенок полностью успокоился. Просто сядьте рядом, прижмите, погладьте или возьмите на руки.

Если хочет побыть один, скажите, что вы рядом. Разговор с аффективно заряженным ребенком возможен только спокойным тоном: «Расскажи, что случилось?»

2. Слушая ребенка, выясняем, что он чувствует, и называем вслух: «Ты сильно разозлилась», «Ты огорчена», «Ужасно обидно». Если вы попали в эмоцию, ребёнок выдохнул, напряжение немного спадет.

Если трудно определить эмоцию, можно взять нейтральную формулировку: «Вижу, тебе неприятно». Не забывайте, что все эмоции естественны, даже ненависть.

3. Связываем эмоцию с ситуацией: «Обиделась потому, что обозвали?», «Разозлился из-за того, что толкнули?» Объясняем ребенку, как ситуация связана с эмоцией.

Так он учится понимать какие состояния провоцируют то или иное поведение.

4. Планируйте. Обсудите, что можно сделать прямо сейчас в этой ситуации, как успокоиться, как решить задачу, как поступить в следующий раз.

5. Когда ребёнок полностью успокоится, например, вечером, можно провести подробный разбор полетов. Учим работать с причинами: «Давай разберемся, почему так случилось?»

Помогаем вспомнить и анализировать произошедшее, кто и как себя вел из участников конфликта, какие у них мотивы. Какой вывод из случившегося?

Вместе определите разумный алгоритм поведения в таких ситуациях. Маленькому ребёнку можно предложить несколько вариантов решения, а выбор предоставить самому, чтоб учился нести ответственность.

Ребенку постарше надо предоставить возможность разобраться во всем самому. Проявите интерес, какие выводы или уроки из сложившейся ситуации получены.

Вторичные выгоды

- Развитие навыка контейнирования происходит обычно от взрослых. Взрослый показывает, ребёнок обучается и со временем сам начинает эмоции контейнировать.

Если этого не происходит, то нужно смотреть на вторичные выгоды. Чего ребёнку не хватает в обычной жизни? Какую свою потребность ребёнок удовлетворяет таким способом?

Например, ему мало тактильного тепла или внимания – чаще прикасайтесь к малышу, обнимайте, гладьте или читайте книги, учите стихи, и обучение пойдет успешнее.

Если ребёнок вскрикнул, смотрите, справляется ли сам, помогаем только, если не справляется. Опять же контейнирование не всегда происходит посредством слов, кому-то может быть достаточно и объятий, все индивидуально.

Выстраивайте границы

- Если ребенок себя ведёт плохо, ставьте границу дозволенного после того, как соединили чувства с ситуацией. Например: «Ты имеешь право злиться на сестру, но бить её нельзя! Как бы ты мог справиться со своей злостью иначе?»

У ребёнка должны быть четкие и конкретные правила, чего делать нельзя. Например, нельзя поднимать руку на членов семьи (маму папу, бабушку, дедушку, сестру, брата), нельзя делать больно себе, нельзя обижать животных.

Правила проговаривайте не только в момент аффекта, но и в обычной жизни, обсуждая какие-либо ситуации. Для соблюдения границ дозволенного, стараемся перевести переживания ребёнка от злости к грусти.

Например, ребенок разозлился, что не дали посмотреть мультик и взрослый с сочувствием говорит: «Понимаю, что ты разозлился, но у нас такие правила, можно только два мультика в день».

Четкие правила, уважительное и заботливое отношение к ребёнку и его эмоциям помогут ему легче принять границы, а в будущем проще справляться с фрустрацией (когда ожидания не оправдываются), развивая стрессоустойчивость.

Опора на себя

- Контейнирование поможет ребёнку принимать себя в любом эмоциональном состоянии, понимать и принимать чувства (свои и окружающих), мотивы, потребности.

Вырастая, ему будет легче сдержать себя, проанализировав причинно-следственные связи, соответственно он сможет опереться на себя.

У него будет своя система ценностей, особый внутренний настрой, твердая уверенность или даже вера, что выход есть и все преодолимо.

Вместо паники и уныния, он будет применять вопрос: «Интересно, что я ещё могу сделать для решения данной ситуации?»