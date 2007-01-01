Полвека счастливы вместе. Калужане Татьяна и Владимир Туповы отмечают золотую свадьбу

Почему эта семья вошла в историю нашего города.

28 сентября калужане Татьяна Тимофеевна и Владимир Анатольевич Туповы отметят золотую свадьбу.

Познакомились они в начале 1970-х, когда приехали учиться в Калугу.

Оба по профессии строители. Вырастили двоих дочерей. Сейчас у них шестеро внуков. А ещё эта семья вошла в историю Калуги. Но обо все по порядку.

Встретились в Калуге

В 15 лет Татьяна приехала в Калугу из родного села Колодяссы Хвастовичского района. Поступила в техникум, чтобы получить строительную специальность, а жила в женском общежитии.

Владимир старше Татьяны на 5 лет. Отслужив армию, он тоже решил стать строителем, приехал из деревни Асеньевское Боровского района. Жил в мужском общежитии.

А познакомились они на стройке.

Красивый чернявый Владимир нравился девушкам. Но он обратил внимание на 18-летнею Таню. Встретившись, уже не расставались. И вскоре поженились. Это было в 1974 году.

Расписались в Калуге, а свадьбу сыграли в деревне, на родине Владимира. Было много гостей, свидетели.

Татьяна при тотальном дефиците смогла достать красивое свадебное платье. Оно очень шло стройной юной невесте. Свадьбу по традиции гуляли два дня.

50 лет назад расписались в городском загсе.

Квартира в подарок

Своего жилья у молодых не было. И, вернувшись в Калугу, каждый жил своем общежитии. Через год родилась дочка, которую назвали Еленой, в честь прабабушки.

И тут произошло невероятное. 19-летней Татьяне сообщили, что её дочь стала 250-тысячным жителем Калуги.

Тогда об этом событии написали все местные газеты и популярный в то время журнал «Работница».

Статья по рождение Леночки в газете «Молодой Ленинец» от 17 июня 1975 года

А это заметка в журнале «Работница». Про леночку написали рядом с Пугачёвой.

Тогда молодые родители получили не только поздравления и подарки: хрустальную вазу, медаль и книгу о городах, но и однокомнатную квартиру от города. Татьяна вспоминает, что была ещё в роддоме, а Владимир стоял под окнами и кричал:

- Тань, комнату дали!

- А сколько на кухне людей? – спросила молодая мама, не поверив, что у них отдельное жилье.

- Нисколько, одни, - удивился вопросу Владимир.

Подаренная квартира находила недалеко от Пл. Победы, на ул. М. Жукова, 22. Для молодых это было большим счастьем.

Здесь семья прожила 12 лет. У супругов родилась еще одна дочка - Юлия. А потом им дали 4-комнатую квартиру в Анненках.

Татьяна с дочкой Леночкой.

Строил калужские дома

Владимир всю жизнь проработал строителем, каменщиком.

Бригада, которую он возглавлял имела репутацию одной из лучших в СМУ-14, в полтора раза перевыполняла план по кирпичной кладке.

Про ударную бригаду Владимира Тупова не раз писали калужские газеты. На фото Владимир он справа.

Владимир строил многие дома в Калуге, областную больницу, роддом, здание кожвендиспансера, общежитие Бауманского, детские сады в 30-м микрорайоне и на Ольговке, да всего и не перечислишь.

А отпуск всегда проводил в родном селе, у родителей. Приезжал туда с дочками.

Владимир Тупов (крайний слева) строил многие дома в нашем городе.

Татьяна сначала тоже трудилась в строительной организации СМУ-13 штукатуром.

Оформляла панно Дома художников на ул. Ленина. А потом ушла на КЗАМЭ. Там и проработала всю жизнь.

Дочь Елена закончила медучилище, сначала работала на «скорой помощи», но потом сменила профессию.

Поступила в финансово-экономический вуз и вот уже 22 года трудится в таможне.

Младшая дочь Юлия стала медиком, после медучилища ушла на «скорую помощь», и работает там уже 24 года.

А все свободное время Владимир проводил с любимыми дочками.

Шестеро внуков

Сейчас Владимир и Татьяна Туповы на пенсии. Помогают дочерям воспитывать внуков. Их у Туповых шестеро.

Бабушкой Татьяна стала рано, в 42 года, когда у дочери Елены родился сын Илья. Сейчас ему 27 лет, он закончил он МГИМО, работает по специальности за границей.

Среднему сыну Елены, Алексею, 25 лет. Он закончил военное училище. Сейчас защищает Белгород. А младший, Иван, только пошел в школу.

Трое детей и у Юли. Старшая дочка Лика стала педагогом. Сыну Андрею 11 лет, он ходит в школу и занимается плаванием. А дочке Еве 5 лет, она самая младшая в семье, всеобщая любимица.

Бабушка и дедушка души во внуках не чают.

татьяна и Владимир вырастили детей, теперь ростят внуков.

«Главная в семье – мама»

- Я вообще удивляюсь, как родители прожили 50 лет вместе, преодолев сложные 1990-е годы, когда даже за молоком в очередях стояли, - говорит дочь Татьяны и Владимира Туповых Елена. – Главной в семье всегда была мама, она выстраивала стратегию.

В старших классах я радовалась, когда мама приходила в школу. Она была моложе родителей моих одноклассников. Мне было 15, а ей 34.

И мама всегда хорошо выглядела, я ею гордилась. Она носила красивые платья (кто-то из знакомых ей шил), туфли. Помню, папа ей подарил красивые сережки. Сложно было в то время, но она находила какие-то выходы, чтобы что-то себе купить.

Нас она приучала к чистоте. Любит, чтобы везде был порядок, ни соринки.

У меня дом в Черносвитино. Мама там занимается огородом, делает заготовки. К цветам она равнодушна, а вот овощи сажает, у нее больше практический подход.

И очень вкусно готовит. Когда приезжают внуки, на 10 килограмм поправляются, потому что не есть у бабушки невозможно.

Старший внук очень любит бабушкину пиццу. Я всегда любила мамины обеды и сырники. А папа – картошку жареную и борщ.

Мама у нас активная, а папа спокойный, любит природу, умеет все делать своими руками. В детстве мы много времени проводили с папой.

Мама выпроваживала нас по выходным гулять, а сама убиралась, занималась домашними делами. Мы с папой ходили в кино, в зоопарк, ели мороженое.

В Москву ездили, в цирк на проспекте Вернадского ночевали там у родственников. Для нас, детей, это было целое путешествие.

- Все праздники мы проводили вместе с родителями, – говорит дочь Юлия. – Мы с сестрой ни в чем не нуждались. На Новый год до 18 лет под елкой сладкие подарки находили, и всегда нам с сестрой дарили одинаковые конфеты.

Никогда никого из нас не выделяли, поэтому у нас близкие отношения. И родителей очень любим, желаем им долгих счастливых лет жизни.

Главным для Татьяны и Владимира Туповых всегда была семья. Конечно, и неурядицы случались, жизнь длинная, трудностей хватало, их преодолевали вместе.

Возможно, во многом сыграл пример родителей. И Татьяна, и Владимир выросли в полных крепких семьях. Их родители прожили всю жизнь вместе, братья и сестры тоже не разводились.

Между родственниками были хорошие теплые отношения. Семья дружная, все всегда общались, собирались вместе.

И 28 сентября родные соберутся за столом отметить золотую свадьбу.