Кимоно, печать самурая и шелковые свитки ХIХ века. Что интересного на выставке «Искусство Японии» в Калуге

Раньше в Японии картины стоили чуть больше тарелки супа с лапшой.

Сейчас очень популярны японские манга и аниме.

Но на выставке «Искусство Японии» зрителей ждут открытия.

Можно увидеть необычные подлинные вещи Страны восходящего солнца.

Неизвестный мастер «Танец в День поминовения усопших Обон».

Тонкость и изящество

Шелковые свитки, картины тушью суми-э, гравюры на дереве укиё-э («картины изменчивого мира»), поздравительные открытки – суримоно, кимоно и кусочек буддийского храма.

Представлено около 70 предметов. Зрители могут поизучать иероглифы, разобраться в японской мифологии и символике, посмотреть фильм и повосхищаться восточной тонкостью и изяществом.

Искусство Японии - далекое и малопонятное для нас, поэтому и притягивает. Известно, что японскую живопись очень любил Ван Гог, скупал всё, что находил. В его коллекции было 200 гравюр.

Увлекался японскими гравюрами и Клод Моне, собрал более 250 работ, они висели у него дома.

Однажды Моне увидел, как продавец заворачивает рыбу и сыр в красивые эстампы. Оказалось, таких у него целый ящик. Художник хвалился, что купил все, причем задешево, потому что для продавца это была лишь упаковочная бумага.

«Фурисодэ» - официальное кимоно для незамужней женщины. Шелк, батик.

Печать самурая

- Мир от нас далекий, а тут мы может погрузиться в культуру Японии, - говорит куратор выставки Марина ЗВЕРЕВА. - Здесь и картины на шелке, и каллиграфия, и гравюра. Работы подлинные, в основном ХIХ века, есть немного работ ХVII века и начала ХХ-го.

Они из частной коллекции. Мы сделали к ним пояснительные тексты, чтобы каждый желающий мог что-то подробно узнать.

Из необычного: в витринах можно увидеть фрагмент алтаря буддийского храма, украшенный перламутром, в очень хорошем состоянии, нож-бритву хигоноками и личную печать самурая: на одной стороне – оттиск, на другой - летящий дракон.

Японцы украшали свой дом свитками, которые могли располагаться вертикально или горизонтально. Свитки были бумажные или на шелке, в зависимости от материального состояния хозяина.

Обычно на них изображались иллюстрации к какому-нибудь произведению или религиозной сутре. Их интересно рассматривать.

Например, на свитке «Семь богов счастья» можно увидеть бога с удочкой – это покровитель рыбы, самурая – покровителя воинов, бога долголетия – с посохом и свитком, а единственная женщина - это покровитель искусства.

Семь богов на свитке

- Рядом со свитком в доме помещалась композиция из цветов – икебана. Это говорит о любви японцев к красоте. На горизонтальных свитках писали пожелания счастья, богатства, удачи.

Читать их надо справа налево. И рассматривать жанровые сценки надо тоже справа - налево. Именно так двигаются персонажи на гравюрах. Кимоно должны быть запахнуты справа налево. Если слева - направо, значит, человек умер. Важны детали и символы.

Если говорить о гравюрах укиё-э («картины изменчивого мира»), то интересны работы таких знаменитых мастеров как Кацусика Хокусая, Утагава Хиросигэ, Утагава Куниёси.

Наиболее известными жанрами печатной графики Японии стали изображения красавиц бидзин-га.

Если пейзажи могли быть вымышленными, то портретной сходство могло быть.

И существовали определенные понятия красоты. У женщин лицо должно было быть плоским, белым, на теле не должно быть родинок.

Утагава Кунисада «Составление икебаны из хризантем», 1890 год.

Дополняли стихами

Говорят, что в Японии картины могли стоить чуть больше тарелки супа с лапшой – примерно 20 монов.

Сначала гравюры были только черно-белыми для изображения текста, затем, в период Эдо, появилась техника создания цветных картин, путем окраски нескольких досок.

В древние времена каждый художник был ещё и поэтом. На гравюрах часто можно встретить стихи.

А на выставке стихи можно увидеть на свитках с изображением времен года. Такие свитки популярны у японцев. Про осень написано так:

Снова встают с земли,

Тускнея во мгле, хризантемы

Прибитые сильным дождем.

Суримоно - поздравительные открытки.

Познакомится с ускользающим, загадочным искусством Японии в музее изобразительных искусств можно до 3 ноября. 0+