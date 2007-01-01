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Кимоно, печать самурая и шелковые свитки ХIХ века. Что интересного на выставке «Искусство Японии» в Калуге

Раньше в Японии картины стоили чуть больше тарелки супа с лапшой.
Татьяна Светлова
18:55 23.09
0 342
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Сейчас очень популярны японские манга и аниме.

Но на выставке «Искусство Японии» зрителей ждут открытия.

Можно увидеть необычные подлинные вещи Страны восходящего солнца. 

Неизвестный мастер «Танец в День поминовения усопших Обон».
Неизвестный мастер «Танец в День поминовения усопших Обон».

Тонкость и изящество

Шелковые свитки, картины тушью суми-э, гравюры на дереве укиё-э («картины изменчивого мира»), поздравительные открытки – суримоно, кимоно и кусочек буддийского храма.

Представлено около 70 предметов. Зрители могут поизучать иероглифы, разобраться в японской мифологии и символике, посмотреть фильм и повосхищаться восточной тонкостью и изяществом.

Искусство Японии - далекое и малопонятное для нас, поэтому и притягивает. Известно, что японскую живопись очень любил Ван Гог, скупал всё, что находил. В его коллекции было 200 гравюр.

Увлекался японскими гравюрами и Клод Моне, собрал более 250 работ, они висели у него дома.

Однажды Моне увидел, как продавец заворачивает рыбу и сыр в красивые эстампы. Оказалось, таких у него целый ящик. Художник хвалился, что купил все, причем задешево, потому что для продавца это была лишь упаковочная бумага.

«Фурисодэ» - официальное кимоно для незамужней женщины. Шелк, батик.
«Фурисодэ» - официальное кимоно для незамужней женщины. Шелк, батик.

Печать самурая

- Мир от нас далекий, а тут мы может погрузиться в культуру Японии, - говорит куратор выставки Марина ЗВЕРЕВА. - Здесь и картины на шелке, и каллиграфия, и гравюра. Работы подлинные, в основном ХIХ века, есть немного работ ХVII века и начала ХХ-го.

Они из частной коллекции. Мы сделали к ним пояснительные тексты, чтобы каждый желающий мог что-то подробно узнать.

Из необычного: в витринах можно увидеть фрагмент алтаря буддийского храма, украшенный перламутром, в очень хорошем состоянии, нож-бритву хигоноками и личную печать самурая: на одной стороне – оттиск, на другой - летящий дракон.

Японцы украшали свой дом свитками, которые могли располагаться вертикально или горизонтально. Свитки были бумажные или на шелке, в зависимости от материального состояния хозяина.

Обычно на них изображались иллюстрации к какому-нибудь произведению или религиозной сутре. Их интересно рассматривать.

Например, на свитке «Семь богов счастья» можно увидеть бога с удочкой – это покровитель рыбы, самурая – покровителя воинов, бога долголетия – с посохом и свитком, а единственная женщина - это покровитель искусства. 

Семь богов на свитке
Семь богов на свитке

- Рядом со свитком в доме помещалась композиция из цветов – икебана. Это говорит о любви японцев к красоте. На горизонтальных свитках писали пожелания счастья, богатства, удачи.

Читать их надо справа налево.  И рассматривать жанровые сценки надо тоже справа - налево. Именно так двигаются персонажи на гравюрах. Кимоно должны быть запахнуты справа налево. Если слева - направо, значит, человек умер. Важны детали и символы.

Если говорить о гравюрах укиё-э («картины изменчивого мира»), то интересны работы таких знаменитых мастеров как Кацусика Хокусая, Утагава Хиросигэ, Утагава Куниёси.

Наиболее известными жанрами печатной графики Японии стали изображения красавиц бидзин-га.

Если пейзажи могли быть вымышленными, то портретной сходство могло быть.

И существовали определенные понятия красоты. У женщин лицо должно было быть плоским, белым, на теле не должно быть родинок.

Утагава Кунисада «Составление икебаны из хризантем», 1890 год.
Утагава Кунисада «Составление икебаны из хризантем», 1890 год.

 Дополняли стихами

Говорят, что в Японии картины могли стоить чуть больше тарелки супа с лапшой – примерно 20 монов.

Сначала гравюры были только черно-белыми для изображения текста, затем, в период Эдо, появилась техника создания цветных картин, путем окраски нескольких досок.

В древние времена каждый художник был ещё и поэтом. На гравюрах часто можно встретить стихи.

А на выставке стихи можно увидеть на свитках с изображением времен года. Такие свитки популярны у японцев. Про осень написано так:

Снова встают с земли,

Тускнея во мгле, хризантемы

Прибитые сильным дождем.

Суримоно - поздравительные открытки.
Суримоно - поздравительные открытки.

Познакомится с ускользающим, загадочным искусством Японии в музее изобразительных искусств можно до 3 ноября. 0+

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mik27

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Александр KU

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