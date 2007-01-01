«Калуга» проиграла лидеру турнирной таблицы

Наша команда по-прежнему находится в зоне вылета из "Золота".

На выходных прошли матчи десятого тура первенства России по футболу во второй лиге ( группа «Золото»). «Калуга» в минувшую субботу на стадионе «Центральный» в Челябинске встречалась с одноименной командой. Хозяева поля обыграли наших футболистов со счетом 3:0.

К очной встрече команды подошли с полярными показателями. Хозяева поля в хорошей форме – они уверенно лидируют в турнирной таблице и не знали поражения в предыдущих девяти играх. У «Калуги» дела обстоят хуже, и хоть последние две волевые ничьи немного воодушевили, но этого оказалось недостаточно, чтобы дать отпор безусловному лидеру.

В начале игры игроки обеих команд показывали неплохое индивидуальное мастерство в отборе мяча и обводке соперника. На радость калужских болельщиков дебют игры даже проходил на равных. Команды обменивались опасными моментами, но реализовать их не удавалось.

На 7 минуте вратаря хозяев поля побеспокоил Даниил Агуреев. Он головой отправил мяч в штрафную зону, но футболисты «Челябинска» быстро его оттуда вытолкнули. Стоит отметить, насколько была близка к голу команда соперника на 9 минуте игры. Футболист «Челябинска» Александр Носов сделал передачу на нападающего Валерия Горбачика. В этот момент в обороне «Калуги» образовалась дыра, и все бы дошло до логического завершения, если бы Горбачик не промахнулся и чуть точнее ударил по мячу. В этот момент все болельщики «Калуги» выдохнули, игра продолжилась.

В середине первого тайма «Калуга» упустила еще одну возможность открыть счет после прострела через правый фланг. Игроки челябинской команды вновь хладнокровно разрушили футбольный ребус гостей на подступе к штрафной площади. «Калуга» не выглядела тускло на фоне безусловного лидера, часто находилась на половине поля соперника, брала мяч под контроль, а вот натиск «Челябинска» немного приутих. На 33 минуте «Калуге» удалось создать опаснейший момент. После многоходовой атаки Даниил Новиков ударил в дальний угол вратарской зоны, но загнать мяч в створ ворот нашим футболистам не удалось.

На 37 минуте «Челябинск» открыл счет. 19-летний полузащитник Денис Пушкарев забил головой после голевой передачи Носова.

В добавленное время «Челябинск» атаковать не стремился, а вот «Калуга» могла сравнять счет на последних минутах игры. В створ ворот попал Даниил Новиков, но вратарь Владимир Задирака спас свою команду.

Во втором тайме калужский футболист Богдан Рогочий получил красную карточку за фол последней надежды (умышленное нарушение правил, направленное на срыв решающей стадии атаки, которая с большой вероятностью могла бы закончиться результативно.). Он отправил на газон Александр Носова – одного из самых ярких игроков «Челябинска». После этого дела у «Калуги» не клеились от слова совсем.

На 55 минуте наши ворота точным ударом поразил Носов. На 63 минуте в штрафную площадь соперника прорвался Артем Гуца, переиграв опекающего его защитника. Однако Артем не сориентировался в сложившейся ситуации и со всей силы зарядил по мячу, который пролетел выше ворот

На 67 минуте хозяева поля праздновали очередное взятие ворот. Автором гола стал вышедший на замену Роман Косянчук.

Во втором тайме около ворот «Калуги» довольно часто возникал пожар, «Челябинск» поселился на нашей половине поля, а «Калуга» окончательно перестала огрызаться.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Евгений Лосев поделился своими впечатлениями от напряженной игры.

Евгений Лосев

Тренер ФК "Калуга" Неплохой первый тайм. Моментов у нас даже было больше, но мы их не использовали. Соперник в свой момент забил. Удаление в начале второго тайма повлияло на ход игры. Играть вдесятером против такого соперника сложно. Даже проигрывая в счете, мы пытались прессинговать и играть в атаку.

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук остался доволен командой и уточнил, что их подготовка к игре с нашей командой сработала на все 100%.

Роман Пилипчук

Тренер ФК "Челябинск" Поздравляю всех челябинцев с победой. Мы понимали, что второй круг будет тяжелее первого, всю неделю мы об этом говорили. Дали нашим ребятам перед этим три дня выходных, поэтому первый тайм дался тяжело. Второй тайм получился удачным. Мы могли забить и еще. Калуга все время контролирует мяч, мы понимали, что отдадим им его. Также мы знали, что будем за счет своих флангов сковывать пространство за спиной. Все, что мы отрабатывали, сегодня получилось.

После 10-го тура «Калуга» осталась на 9 месте.

После победы над «Сибирью» в июле команда 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 раз. Сейчас у болельщиков «Калуги» постепенно пропадают надежды на то, что команда сможет закрепиться в «Золоте». Будем верить, что во втором круге нашим футболистам удастся собраться и показать, на что они способны.

Следующий матч калужские футболисты проведут дома против гостей из Иваново. Игра с «Текстильщиком» состоится 29 сентября.